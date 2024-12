Nieuwe Samsung Galaxy S25 Ultra-leaks hinten naar belangrijke display- en opslag-upgrades

We lijken onderhand vrijwel elke dag wel weer een nieuwe Samsung Galaxy S25-leak (of twee) tegen te komen en dit keer hebben we nieuws over een paar zogenaamde upgrades voor het display en de interne opslag van het aankomende Ultra-model.

Ten eerste kunnen we volgens de bekende leaker @UniverseIce uitkijken naar de "tweede generatie" Corning Gorilla Armor Glass met antireflectietechnologie ingebouwd op de Galaxy S25 Ultra. Dit zou een verbetering zijn ten opzichte van het glas dat van Corning dat wordt gebruikt bij de Galaxy S24 Ultra.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat de upgrades voor deze nieuwe schermtechnologie precies zullen inhouden. Corning onthulde in november 2022 wel nog een nieuw type glas, maar we gaan er eigenlijk van uit dat het bedrijf misschien aan een speciaal glas voor Samsung heeft gewerkt.

Dat was in ieder geval ook het geval bij het huidige model. We verwachten dat de volgende versie van de schermtechnologie nog steviger zal zijn en reflecties nog beter zal verminderen. Dat zou natuurlijk moeten helpen bij het aflezen van het display in direct zonlicht en je iets meer gerust moeten stellen dat je display niet al te snel kapot zal gaan.

Snellere opslag

De Galaxy S24 Ultra werd gelanceerd in januari 2024. (Image credit: Future)

Het volgende Samsung Galaxy S25 Ultra-gerucht dat we hier willen belichten gaat over de interne opslag. Deze zal schijnbaar een upgrade krijgen op het gebied van snelheid. Deze informatie is gebaseerd op wat zoekwerk binnen gelekte bestanden door het team van Android Authority.

De bestanden wijzen naar het gebruik van UFS (Universal Flash Storage) versie 4.0 en hoewel dat op papier dezelfde versie is als de versie van UFS die de Galaxy S24 Ultra gebruikt, zou de nieuwe telefoon schijnbaar een verbeterde versie van UFS 4.0 gebruiken met meer datalijnen. Dat zou dus moeten zorgen voor snellere lees- en schrijfsnelheden.

We hebben inmiddels al enorm veel over de Galaxy S25 Ultra gehoord van verschillende bekende bronnen, waaronder wat voor kleuren en welke interne specs we kunnen verwachten. Verder lijkt het er ook op dat het model van volgend jaar een meer afgerond design krijgt.

Naar verwachting wordt het Ultra-model onthuld op 22 januari (als eerdere leaks accuraat zijn) en zouden er daarnaast nog drie andere modellen onthuld worden: de standaard Samsung Galaxy S25, de Samsung Galaxy S25 Plus en een nieuwe Samsung Galaxy S25 Slim.