Samsung in 2024: de hits, de missers, en wat we kunnen verwachten in 2025

Naarmate het jaar ten einde loopt, is het tijd om de balans op te maken: terug te blikken op de afgelopen 12 maanden en vooruit te kijken naar het komende jaar. Hier richten we ons specifiek op Samsung, een van de grootste techbedrijven ter wereld en verantwoordelijk voor enkele van de meest opvallende gadgets van 2024 (en veel componenten in andere niet-Samsung-apparaten).

Het was een bijzonder druk jaar voor Samsung. Naast de gebruikelijke stroom van smartphones, laptops en tv's vond het bedrijf zelfs tijd om een nieuwe smart ring en een high-end smartwatch te lanceren.



Welke van deze producten hebben indruk op ons gemaakt hier bij TechRadar, en welke niet?

De Samsung hits van 2024

Dit jaar heeft Samsung veel indruk gemaakt. Van de vlaggenschiptelefoons die in januari werden gelanceerd, stak de Samsung Galaxy S24 Ultra er met kop en schouders bovenuit. In onze review beschreven we deze als een telefoon die "meer biedt dan welke andere telefoon dan ook en op elke manier weet te verbeteren ten opzichte van de Ultra van vorig jaar." De S24 Ultra kreeg 4,5 sterren.

Later in het jaar waren we net zo onder de indruk van de Samsung Galaxy Z Fold 6. In onze review noemde we het een "uitstekende opvouwbare telefoon" die de vormfactor "dichter bij perfectie" brengt. Het apparaat is krachtig, goed gebouwd, veelzijdig en (zoals verwacht) erg prijzig. Ook deze kreeg 4,5 sterren. De Samsung Galaxy Z Flip 6 beviel ons ook, al was het niet genoeg om het een echt hoogtepunt te noemen.

De Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Future)

Een andere blikvanger was de Samsung Galaxy Ring, die werd geteased tijdens de onthulling van de Galaxy S24 in januari en in juli gelanceerd werd naast de opvouwbare toestellen. Deze slimme ring werd geprezen om zijn kwaliteit en de hype eromheen. Met 4,5 sterren was het een welkome toevoeging aan het smart ring-segment.

De Samsung Galaxy Book 4 Ultra wist ook hoge ogen te gooien en wordt terecht gezien als een hit in 2024. Deze MacBook Pro-concurrent werd geroemd om zijn uitstekende bouwkwaliteit, prestaties en batterijduur. De 16-inch OLED-schermtechnologie, een specialiteit van Samsung, maakte eveneens indruk.

De Samsung S95D, onze TV van het jaar (Image credit: Future)

Samsung had ook een sterk jaar op het gebied van televisies. De Samsung S95D OLED TV won onze TV van het Jaar-prijs, met de beschrijving "het absolute hoogtepunt van OLED-tv's." Deze kreeg een perfecte score van 5 sterren. De Samsung Odyssey OLED G8, een indrukwekkende 4K-gamemonitor, kreeg eveneens een perfecte score.

Met lovende reviews van zowel techjournalisten als gebruikers, bleef Samsung competitief in diverse productcategorieën en introduceerde het zelfs nieuwe Galaxy AI-functies voor zijn smartphones.

De tegenvallers van Samsung in 2024

Het was niet allemaal goed nieuws voor Samsung. Hoewel geen van de productlanceringen als complete mislukking kan worden bestempeld, kende het bedrijf toch enkele dieptepunten.

De Samsung Galaxy Watch Ultra was bijvoorbeeld een lichte tegenvaller. Hoewel onze review grotendeels positief was, vonden we de batterijduur teleurstellend, het gebrek aan baanbrekende nieuwe functies jammer, en de gelijkenissen met de Apple Watch Ultra 2 te opzichtig. Dit alles terwijl Samsung Apple bekritiseerde in advertenties voor een gebrek aan innovatie.

De Galaxy Watch Ultra (Image credit: Future / Matt Evans)

Ook waren er softwareproblemen. De Samsung One UI 6.1-update veroorzaakte verschillende bugs op oudere telefoons, die pas na enige tijd werden opgelost. Daarnaast werd de release van One UI 7.0, gebaseerd op Android 15, meerdere keren vertraagd.

Wat kunnen we verwachten van Samsung in 2025?

Vooruitkijkend naar 2025 verwachten we meer van hetzelfde, met een paar gloednieuwe productcategorieën. In januari worden naar verwachting de Samsung Galaxy S25-serie en wellicht de langverwachte Samsung Smart Glasses onthuld. Deze slimme bril zal naar verluidt vergelijkbaar zijn met de Ray-Ban Meta Smart Glasses, met een grotere XR/VR-headset later in het jaar.

In het midden van het jaar zullen we waarschijnlijk de Samsung Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7 zien, mogelijk met nieuwe varianten zoals een goedkopere Flip en een premium tri-fold model. Tegelijkertijd kunnen we updates verwachten voor de Galaxy Watch-serie en wellicht een tweede generatie Galaxy Ring.

Samsung lanceert mogelijk een concurrent voor de Ray-Ban Meta Smart Glasses (Image credit: Ray-Ban / Meta)

Het midden van het jaar is een goede gok voor de komst van de Galaxy Watch 8 en misschien zelfs een Galaxy Watch Ultra 2, hoewel Samsung zomaar kan besluiten dat de Galaxy Watch Ultra nog een jaartje mee kan. Hetzelfde geldt voor de Samsung Galaxy Ring: het is mogelijk dat we ergens in 2025 een Galaxy Ring 2 zien, maar hij heeft niet per se een upgrade nodig.

De Samsung Galaxy Ring (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Buiten smartphones en wearables kunnen we meer updates verwachten voor de Galaxy Book-serie laptops, hoewel er weinig geruchten of lekken zijn over nieuwe modellen. We zullen ook nieuwe en verbeterde Samsung-tv's zien, maar hier weten we nog niet precies wat we kunnen verwachten. Het enige opvallende lek tot nu toe is van een gigantische 83-inch QD-OLED-tv. Waarschijnlijk krijgen we meer aankondigingen tijdens CES 2025 in januari.

De One UI-software zal waarschijnlijk op meer tv's verschijnen. Wat software betreft, mogen we ook veel meer verwachten van Galaxy AI. Het is momenteel het grootste gespreksonderwerp in de techwereld en Samsung zal ervoor willen zorgen dat het de concurrentie zoals OpenAI, Google en Apple bij kan houden. Houd ook rekening met een grote upgrade van Bixby AI.

Daarnaast zal Samsung ongetwijfeld actief blijven in al zijn andere productcategorieën, van gamingmonitors tot koelkasten. Er is dus veel om naar uit te kijken.