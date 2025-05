Maandoverzicht: onze favoriete gadgets van mei 2025

We hadden zelf in de eerste instantie niet verwacht dat er een koffiezetapparaat in dit overzicht zou komen te staan, maar dit was toch een van de beste producten die we in mei hebben getest.

De Ninja Luxe Café Premier is een enorm gebruiksvriendelijk koffiezetapparaat en is daardoor ideaal voor beginners. De bediening kan soms op het eerste gezicht wat ingewikkeld lijken, maar Ninja biedt duidelijke uitleg, onder andere via instructievideo's, voor elk onderdeel van het proces.

Dit drie-in-één koffiezetapparaat dat espresso, filterkoffie en cold brew maakt, neemt wel redelijk veel ruimte in op je aanrecht, maar de suggesties voor de maalgrootte van je koffiebonen, het doseersysteem op basis van gewicht en de automatische melkopschuimer zorgen wel keer op keer weer voor een geweldige espresso. Dit Ninja-koffiezetapparaat heeft ook nog eens een redelijk scherpe prijs gezien wat hij allemaal te bieden heeft.