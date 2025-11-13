De Steam Frame is officieel onthuld: dit zijn 7 dingen die je moet weten over Valve's nieuwe VR-headset

Het is eindelijk zover! Na meer dan vier jaar aan geruchten over de zogenaamde Deckard-headset van Valve heeft het bedrijf eindelijk een nieuwe VR-headset aangekondigd. Hij heet alleen geen Deckard, maar de Steam Frame.

Valve had gisteren ineens een verrassing voor ons (al was het misschien geen complete verrassing meer als je de recente geruchten hebt bijgehouden) en onthulde veel van de belangrijkste officiële details van de Steam Frame en dat geeft ons ook meteen al een beetje een idee van wat hij te bieden heeft in vergelijking met de meest populaire VR-headsets die momenteel op de markt zijn.

In het kort lijkt het erop dat de Steam Frame vooral een sterke concurrent voor de Meta Quest 3 wordt. Hij moet daarnaast via een draadloze adapter ook volwaardige PC VR-gaming ondersteunen. Wat hebben we echter nog meer geleerd over de nieuwe headset? Hieronder lees je zeven van de belangrijkste dingen die je moet weten over de Steam Frame.

1. Hij kan games van je pc streamen en zelf games draaien

In theorie moet de Steam Frame zowel fans van PC VR als fans van compleet draadloze VR blij maken. Voor de wat zwaardere PC VR-games zoals Half-Life: Alyx kan je de Steam Frame linken aan je gaming-pc met een draadloze Wi-Fi 6E-adapter (6Ghz) en die methode zou een stabiele verbinding met lage latency mogelijk moeten maken.

Dat betekent dus sowieso al dat je geen last hebt van lange kabels die aan je hoofd hangen, maar je kan de Steam Frame ook zonder hulp van een losse gaming-pc gebruiken. Er zit namelijk ook een pc in de VR-headset die lokaal de wat minder veeleisende games kan draaien. Op dat vlak kan je het apparaat dus ook een beetje zien als een Steam Deck in de vorm van een VR-headset (al weten we niet precies hoe krachtig hij is in vergelijking met een Steam Deck). Dit lokaal draaien van games is natuurlijk ook wat de Meta Quest 3 kan, alleen moet je daarbij voor PC VR dus wel een kabel gebruiken.

2. De specs zijn fantastisch

Op papier is de Steam Frame een indrukwekkend krachtige middenklasse VR-headset. Je krijgt hier 16GB aan RAM (twee keer zoveel als bij de Meta Quest 3) en een mysterieuze Snapdragon ARM-processor van 4nm.

Valve heeft nog niet aangegeven om welke specifieke processor het hier gaat, maar we gokken dat deze chip wel een stapje boven de XR2 Gen 2 in de Quest 3 zal staan. Qua opslag heb je de keuze uit een model et 256GB en een model met 1TB, maar je kan ze allebei verder uitbreiden via een microSD-kaart.

De Quest 3 biedt geen optie met 1TB opslagruimte en de opslag is ook niet uit te breiden met een microSD-kaart. 256GB aan opslag mag dus wel hetzelfde zijn als bij de duurste variant van de Meta Quest 3S, en de helft van wat je krijgt bij de Quest 3, maar uiteindelijk biedt de Steam Frame dus meer flexibiliteit op dit gebied.

3. Er is geen OLED-versie

Valve heeft veel elementen van de Steam Deck naar de Frame overgebracht, maar geen OLED-scherm(en).

Eerdere leaks suggereerden dat Valve twee Steam Frames aan het ontwikkelen was en aangezien de Steam Deck op een gegeven moment ook een upgrade met een OLED-scherm heeft gekregen, dachten veel mensen dat er wel een versie van de VR-headset met OLED-displays zou worden gelanceerd. Dat blijkt nu dus niet het geval te zijn.

Valve maakt technisch gezien wel twee modellen, maar het verschil zit hem alleen in de opslagruimte (256GB vs 1TB). Er is bij de lancering van de Frame dus helaas geen OLED-versie beschikbaar.

In plaats daarvan gebruikt de Steam Frame LCD-displays met een resolutie van 2.160 x 2.160 pixels voor elk oog. Dat is redelijk vergelijkbaar met de 2.064 x 2.208 pixels per oog die je bij de Meta Quest 3 krijgt.

4. Er is (nog) geen passthrough in kleur

Valve's lijst met specs voor de Steam Frame geeft aan dat de headset beschikt over zwart-wit camera's voor passthrough. We kunnen dus geen passthrough in kleur verwachten, zoals bij de Quest 3 (en veel andere moderne VR/XR-headsets) wel het geval is.

Dit betekent dat de Frame dus echt gefocust is op VR-ervaringen in plaats van 'mixed reality' (MR), waar bedrijven als Meta, Apple en Samsung zich wel steeds meer op focussen.

Aan de ene kant is dit wel jammer, want mixed reality kan ook erg handig en leuk zijn, maar aan de andere kant hebben veel MR-games ook vrij goede VR-modi voor dit soort headsets.

Daarnaast heeft Valve wel al geteased dat er een uitbreidingspoort op de Frame zit waar gebruikers in de toekomst optionele modules op kunnen aansluiten. Zo'n module zou dus mogelijk wel passthrough in kleur mogelijk kunnen maken via een extra camera. De ontwikkeling van dit soort uitbreidingen is dus zeker iets om in de gaten te houden.

5. De headset gebruikt oogtracking

Net als veel andere premium VR-headsets kan de Steam Frame oogtracking gebruiken voor een belangrijke reden. Het gaat in de eerste instantie niet per se om bediening via oogtracking, maar om het mogelijk maken van 'foveated streaming'.

Wat dit in het kort inhoudt, is dat de stream die van je pc naar de headset wordt gestuurd (via de draadloze adapter) niet gewoon een volledig beeld met een enorm hoge resolutie bevat, maar alleen een zo hoog mogelijke resolutie weergeeft in de omgeving waar je ook echt naar kijkt. De rest van het beeld eromheen kan in iets lagere kwaliteit worden weergegeven, omdat je ogen hier toch niet op gefocust zijn. Het focuspunt wordt in realtime steeds bijgewerkt met behulp van de oogtracking. Deze methode zorgt ervoor dat er minder data via die draadloze verbinding hoeft te worden verstuurd, waardoor de ervaring hopelijk stabieler is.

Hopelijk werkt dit dus goed genoeg dat je niet per se een van de beste internetverbindingen nodig hebt om soepel PC VR-games te kunnen streamen naar de Frame.

6. De prijs is nog niet bekend

Valve heeft op dit moment nog geen prijs bevestigd voor de Steam Frame. Aan de hand van de specs gokken we dat het geen goedkope VR-headset zal zijn. Eerdere leaks suggereerden ook al dat hij misschien 1.200 dollar zou gaan kosten.

Dat klinkt ook wel redelijk geloofwaardig, want je krijgt hier toch wel wat upgrades ten opzichte van een headset zoals de Quest 3 (zoals oogtracking) en je mist sommige meer premium functies van duurdere modellen (zoals de OLED-displays van de Galaxy XR). Het zou dus wel logisch zijn als hij qua prijs ergens tussen de budgetvriendelijkere opties en de meest premium headsets zit.

Natuurlijk zijn die leaks niet officieel bevestigd en zijn er allerlei verschillende factoren die de uiteindelijke prijs kunnen beïnvloeden. Valve heeft met de Steam Deck al eerder laten zien dat het zijn hardware ook voor een lagere prijs kan aanbieden dan concurrenten, omdat het genoeg geld verdient aan de verkoop van software via Steam. Het zou ons dus in ieder geval verbazen als de Frame uiteindelijk meer kost dan wat deze leaks suggereren. Aangezien VR ook nog steeds niet enorm populair is, zou dat waarschijnlijk niet de slimste keuze zijn.

7. Er is nog geen speciale nieuwe software aangekondigd

Bij de Valve Index kregen gebruikers toegang tot een nieuwe Half-Life-game, maar er zijn tot nu toe nog geen nieuwe (exclusieve) games aangekondigd die samen met de nieuwe headset gelanceerd worden.

Er wordt online wel veel gespeculeerd over nieuwe games die mogelijk met de Steam Frame zouden kunnen lanceren en verschillende leaks hebben dit ook gesuggereerd. Vooral Half-Life 3 wordt veel genoemd als een mogelijke titel die bij de lancering van de headset beschikbaar zou zijn.

We horen echter al jaren geruchten over Half-Life 3 en de release van die game is ook een beetje een grap geworden. We weten dus niet hoeveel van deze leaks en geruchten ook echt serieus zijn. Los daarvan zou nieuwe software voor bij de release van deze nieuwe hardware natuurlijk wel logisch zijn. Misschien wacht Valve ook gewoon tot we iets dichter bij de releasedatum van de Frame zijn om nieuwe games te onthullen.