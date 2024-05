Hoe Sony technologie toegankelijker maakt: van speakers en tv's tot klantenondersteuning

Het aantal personen met een beperking wordt steeds groter. Dat heeft deels te maken met het feit dat we steeds ouder worden. Ook bedrijven zijn zich hiervan bewust en Sony zet daarom bewust in op verschillende toegankelijkheidsinitiatieven. Op die manier kan iedereen genieten van hun technologie. Wij hadden de kans om van dichtbij kennis te maken met de verschillende initiatieven van het bedrijf.

Toegankelijk van a tot z

Voor we konden kennismaken met de producten waarmee Sony inzet op toegankelijkheid, werden we meegenomen in het productieproces. Sony heeft namelijk tools om hun productontwikkelaars te laten ervaren hoe bepaalde beperkingen aanvoelen. Er werd wel benadrukt dat dit gaat om een simulatie. Zo kregen we een handschoen die symptomen van artritis nabootste. Dit is bijvoorbeeld handig bij de ontwikkeling van tv-afstandsbedieningen. Verder lag er een collectie brillen uitgestald die elk een andere vorm van oogaandoening simuleerde, waaronder cataract en glaucoom.

Wanneer we kijken naar het andere uiteinde van het hele proces, dan komen we terecht bij de klantendienst en ook daar zet Sony in op toegankelijkheid. Het werkt namelijk samen met Be My Eyes om verbeterde visuele ondersteuning te bieden aan klanten met een visuele beperking. Be My Eyes is een app (beschikbaar op iOS en Android) waarmee gebruikers contact kunnen opnemen met een vrijwilliger die dan via de smartphonecamera ziet wat er rondom je gebeurt.

Omdat niet elke vrijwilliger dezelfde kennis heeft, besloot Sony een eigen team van medewerkers op te richten die oproepen via de Be My Eyes-app kunnen beantwoorden. Zij kunnen gerichter informatie geven over alle Sony-producten, van tv's tot oordopjes en zelfs PlayStation-producten. Tijdens de demo voerden we een testgesprek met een Sony-medewerker via de app en vroegen we waar de Netflix-knop stond op onze tv-afstandsbediening. Via stapsgewijze instructies legde de medewerker duidelijk uit hoe we de juiste knop konden indrukken.

Een feature binnen Be My Eyes die momenteel nog in bèta is, is Be My AI. In dit geval moet je niet wachten tot een medewerker je oproep beantwoordt, maar spreek je met een AI. Op basis van een foto en bijbehorende vraag probeert die dan hulp te bieden. We probeerden dit zelf door een foto van een tv met Astro's Playroom te nemen en te vragen welke game dit was. Na enkele seconden verscheen er een uitgebreid antwoord op de telefoon dat we ook konden laten voorlezen met de TalkBack-functie. Be My AI biedt na dat eerste antwoord de mogelijkheid om extra vragen te stellen over het ontwerp zonder dat je opnieuw een foto moet nemen. Zo vroegen we waar we de game konden kopen en kregen we als antwoord dat hij volledig gratis is en vooraf geïnstalleerd staat op elke PS5-console.

Extra instellingen en accessoires voor tv's en games

Waar andere merken de toegankelijkheidsinstellingen goed verbergen in hun tv's, is dit bij recente Sony-tv's de tweede knop in het snelmenu. Alleen al door die knop naar voren te brengen, worden tv's toegankelijker en eenvoudiger in gebruik. De instellingen in kwestie zijn niet erg bijzonder, maar worden wel overzichtelijk weergegeven. Zo kan je eenvoudig het contrast verhogen, de kleuren omkeren (wit wordt zwart en vice versa) en ook instellen dat de tv altijd wordt opgestart op een vast volume. Dat laatste is handig in een huishouden waar één persoon hardhorend is.

Daarnaast heeft Sony een heleboel accessoires die vooral nuttig zijn voor mensen met gehoorschade, waaronder de de SRS-NB10 en SRS-NS7 nekbanden met speaker en SRS-LSR200 draadloze tv-luidspreker. De nekbanden maken via Bluetooth verbinding met de tv en spelen dan de tv-audio af net onder je oren. We konden dit zelf uitproberen en het was indrukwekkend hoe weinig audio er verspreid werd. Op het eerste gezicht denk je dat iedereen perfect kan horen wat er uit de band komt, maar in de praktijk ben jij de enige die het duidelijk zal horen.

De SRS-LSR200 gaat voor een andere aanpak. Dit is een draadloze speaker die je naast je kan neerzetten met enkele knoppen zodat je hem als tv-afstandsbediening kan gebruiken en een draaiknop om het volume te regelen. Die draaiknop bedient namelijk alleen het volume van de speaker zelf en niet het volume van de tv. Dit zorgt ervoor dat hardhorende mensen de volumeboost krijgen die ze nodig hebben zonder dat het volume van de tv zelf omhoog moet.

Ten slotte is Sony hun trouwe PS5-gamers zeker niet vergeten in dit verhaal. Zo zijn de toegankelijkheidsinstellingen van hun tv's ook grotendeels aanwezig op de PS5. Die instellingen zijn fijn voor mensen met een visuele beperking, terwijl mensen met een motorische beperking gebruik kunnen maken van de Access-controller (hierboven afgebeeld).

Met uitzondering van de haptische feedback en motion controls biedt de Access-controller precies dezelfde mogelijkheden als de standaard DualSense-controller. Je kan de knoppen aan de zijkant los en vast klikken zodat ze voor jou op de optimale posities staan en ook de hoogte van de joystick is verstelbaar. Via het instellingenmenu op de PS5 geef je vervolgens aan welke knop waar staat. Onderaan de Access-controller zitten zelfs drie schroefopeningen waarmee je hem kan vastmaken op een oppervlak, zoals een tafel, voor extra controle.