Kijk uit, Dolby: Apple en Google hebben een nieuwe HDR-standaard ontwikkeld

Er is een nieuwe HDR-standaard ('High Dynamic Range', oftewel hoog dynamisch bereik) onderweg. De nieuwe standaard is ontwikkeld door experts van Apple, Google en NBCUniversal en lijkt een interessant open-source alternatief (zonder licentiekosten) te worden voor Dolby Vision. Wel lijkt de standaard eerst naar smartphones en laptops te komen, en dus niet tv's.

De nieuwe standaard heet Eclipsa Video en FlatpanelsHD laat weten dat deze een vrij subtiele, stille aankondiging kreeg. Dit is in principe dus voor HDR wat Eclipsa Audio voor ruimtelijke audio is. Eclipsa Audio werd in 2025 gelanceerd en is gebaseerd op de technische standaard SMPTE 2094-50.

Een van de grootste doelen van de Eclipsa Video is het oplossen van een groot pijnpunt van HDR. HDR is namelijk ontworpen om een goede balans te bieden tussen highlights, schaduwen en contrast, zodat subtiele details niet verloren gaan, maar verschillende schermen hebben verschillende helderheidslimieten. Dat betekent dat HDR-signalen niet altijd hetzelfde kunnen worden weergegeven en dat kan zorgen voor niet bepaald ideale kijkervaringen.

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Dat zou niet het geval moeten zijn bij Eclipsa Video. Deze standaard bevat metadata-protocollen die aangeven aan de videobron wat de limieten van het apparaat zijn waarop de video moet worden afgespeeld. Zo kan de HDR op toepasselijke wijze worden weergegeven. "De video die je bekijkt ziet er precies uit zoals de maker bedoelde," zei Google's Roshan Baliga vorige maand.

De aankomende Dolby Vision 2-standaard zou ook precies hetzelfde probleem moeten aanpakken, en daarnaast ook verschillende andere upgrades moeten introduceren. Vooral op goedkopere, minder indrukwekkende tv's moet je hierdoor betere HDR-resultaten krijgen. Daarvoor moeten natuurlijk wel zowel de tv als de content ondersteuning bieden voor de nieuwe standaard.

Als eerste op smartphones

Zal de opvolger van de iPhone 17 Pro beschikken over Eclipsa Video? (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Ondersteuning voor Eclipsa Video moet dus aanwezig zijn aan de kant van de hardware én software. Volgens het officiële persbericht zal de focus in de eerste instantie dus ook op smartphones liggen. De eerste apparaten met ondersteuning zouden naar verwachting dit jaar al moeten verschijnen. Aangezien Apple deel uitmaakte van de ontwikkeling, vragen we ons af of de iPhone 18 Pro misschien ook een van de eerste telefoons met Eclipsa Video zou kunnen zijn?

Het persbericht belooft "fantastische videoprestaties op compatibele smartphones, laptops, desktops en meer," en het lijkt toch ook wel veelzeggend dat tv's hier niet genoemd worden. Misschien is de intentie om de huidige dominantie van Dolby Vision en HDR10+ op die markt (nog) niet te verstoren.

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Hoe dit precies zal passen binnen het huidige landschap is nog niet helemaal duidelijk en we hebben momenteel ook niet heel veel details hierover. De Eclipsa Video-standaard zal beheert worden door het HDR10+-consortium, dat al heeft bevestigd dat toekomstige apparaten gecertificeerd kunnen worden voor HDR10+ én Eclipsa Video.

Dat suggereert dat het misschien meer een aanvulling is voor de HDR10+-standaard dan een concurrent, in ieder geval op kleinere schermen. HDR10+ blijft echter ook gewoon op zichzelf bestaan.

Een groot gevaar voor Dolby Vision en Dolby Vision 2 lijkt de nieuwe standaard momenteel nog niet te zijn. Apple biedt ook al jaren Dolby Vision-ondersteuning aan en ook de streamingdienst van NBCUniversal in de VS, genaamd Peacock, heeft al aangekondigd dat het de aankomende Dolby Vision 2-standaard zal ondersteunen. Als zelfs de medeontwikkelaars de huidige formats niet laten vallen, dan zal Eclipsa Video nog niet meteen als een grote concurrent voor Dolby's standaarden gepositioneerd worden.