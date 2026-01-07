Dit zijn de eerste tv-merken (en -modellen) die Dolby Vision 2 zullen ondersteunen

Een relatief rustige start voor het nieuwe HDR-format

Een Hisense-tv met Dolby Vision 2-beelden op het scherm
(Beeld: Future)

Een selectie van tv's van Hisense, TCL en Philips zullen de eerste tv's zijn met ondersteuning voor Dolby Vision 2. Dit bevestigde Dolby tijdens CES 2026.

Dolby Vision 2 is de volgende generatie van het populaire HDR-format Dolby Vision. Dolby Vision wordt gebruikt door sommige van de beste tv's en beste 4K Blu-ray-spelers op de markt. Het HDR-format verbetert kleurweergave, details en contrast in vergelijking met het standaard HDR10-format. Deze verbeteringen worden mogelijk gemaakt door het gebruik van dynamische metadata in plaats van statische metadata.

Dolby Vision 2: de nieuwe generatie

Een Hisense-tv met Dolby Vision 2-beelden op het scherm

Dolby Vision 2 in actie tijdens IFA 2025 op een van Hisense's RGB mini-LED TV's. (Image credit: Future)

We hebben Dolby Vision 2 ook al in actie gezien op goedkopere tv's en we waren erg onder de indruk van het effect op zwartwaardes, contrast en kleurweergave. Het lijkt echt een merkbare verbetering te zijn ten opzichte van zijn voorganger, Dolby Vision.

Dolby Vision 2 zal ook over meerdere nieuwe features beschikken. Eén van die features is 'Precision Black'. Deze feature is bedoeld om zwartwaardes er natuurlijker uit te laten zien en een oplossing te bieden voor "te donkere" scènes waar mensen vaak last van hebben bij streamingdiensten. Een andere feature is 'Light Sense' en deze analyseert de lichtomstandigheden in de ruimte en past het beeld daarop aan. Verder is er ook een feature voor het optimaliseren van het beeld voor live sport en deze feature moet accuratere bewegingsverwerking en beelden in het algemeen bieden.

Dolby Vision 2 Max zal ook al deze features hebben, plus een nog beter geoptimaliseerde beeldengine en 'Authentic Motion'. Authentic Motion is een tool die ontworpen is om 'judder' te verminderen, maar tegelijkertijd ook nog een natuurlijke look te behouden voor de bewegingen. Hierbij kunnen filmmakers zelf de instellingen voor bewegingsverwerking aanpassen, in plaats van dat ze gewoon moeten vertrouwen op de automatische bewegingsverwerking op alle tv's op de markt. We hebben Authentic Motion ook in actie gezien en waren ook hier weer van onder de indruk.

Dolby Vision 2 lijkt een erg interessante upgrade te worden ten opzichte van zijn voorganger. Het feit dat ondersteuning naar Hisense's RGB mini-LED TV's komt is ook een interessante ontwikkeling voor 2026. Die tv-technologie kan dit jaar wel eens een grote concurrent voor OLED worden, zeker nu er ook wat kleinere formaten aankomen. We kunnen in ieder geval niet wachten om Dolby Vision 2 nog uitgebreider te testen.

