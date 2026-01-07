Dit zijn de eerste tv-merken (en -modellen) die Dolby Vision 2 zullen ondersteunen

Een selectie van tv's van Hisense, TCL en Philips zullen de eerste tv's zijn met ondersteuning voor Dolby Vision 2. Dit bevestigde Dolby tijdens CES 2026.

Dolby Vision 2 is de volgende generatie van het populaire HDR-format Dolby Vision. Dolby Vision wordt gebruikt door sommige van de beste tv's en beste 4K Blu-ray-spelers op de markt. Het HDR-format verbetert kleurweergave, details en contrast in vergelijking met het standaard HDR10-format. Deze verbeteringen worden mogelijk gemaakt door het gebruik van dynamische metadata in plaats van statische metadata.

Tijdens IFA 2025 werd het al bevestigd dat Hisense de eerste tv's op de markt zou brengen met Dolby Vision 2-ondersteuning, maar er werden toen nog geen specifieke modellen genoemd.

Dolby heeft nu laten weten dat Hisense's 2026 RGB mini-LED TV's, waaronder de UX-, UR9- en UR8-modellen, allemaal ondersteuning zullen hebben voor Dolby Vision 2. Het nieuwe HDR-format komt echter ook nog naar de goedkopere mini-LED TV's van het merk via een toekomstige software-update.

Ook TCL's 2026 X QD-mini LED TV-serie en zijn C-serie krijgen via een toekomstige software-update ondersteuning voor Dolby Vision 2.

Als laatste kunnen we ook op drie OLED TV's van Philips van 2026 genieten van ondersteuning voor het nieuwe format, namelijk op de OLED 811, OLED+911 en OLED+951. Philips heeft overigens ook de primeur als het gaat om Dolby Vision 2 op OLED TV's. Eerst verschijnt echter de DLED-serie (PUS9001), oftewel de Philips The One Ambilight TV (ergens in het tweede kwartaal). Daarna volgen deze OLED-modellen en uiteindelijk ook de mini-LED TV's

Tijdens CES 2026 werd ook aangekondigd dat Peacock de eerste streamingdienst met Dolby Vision 2-ondersteuning en next-gen Dolby Atmos-audiocodering zal zijn. Peacock is een Amerikaanse dienst die we hier niet hebben, maar de content van Peacock komt in Nederland wel op SkyShowtime terecht, dus het wordt nog interessant om te zien of dat hier misschien de eerste streamingdienst met Dolby Vision 2-ondersteuning wordt.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Er zullen overigens twee versies van Dolby Vision 2 beschikbaar zijn: Dolby Vision 2 en Dolby Vision 2 Max (hieronder meer daarover). Het is op dit moment nog niet duidelijk welke van de bovengenoemde tv's welke versie zullen ondersteunen.

Dolby Vision 2: de nieuwe generatie

Dolby Vision 2 in actie tijdens IFA 2025 op een van Hisense's RGB mini-LED TV's. (Image credit: Future)

We hebben Dolby Vision 2 ook al in actie gezien op goedkopere tv's en we waren erg onder de indruk van het effect op zwartwaardes, contrast en kleurweergave. Het lijkt echt een merkbare verbetering te zijn ten opzichte van zijn voorganger, Dolby Vision.

Dolby Vision 2 zal ook over meerdere nieuwe features beschikken. Eén van die features is 'Precision Black'. Deze feature is bedoeld om zwartwaardes er natuurlijker uit te laten zien en een oplossing te bieden voor "te donkere" scènes waar mensen vaak last van hebben bij streamingdiensten. Een andere feature is 'Light Sense' en deze analyseert de lichtomstandigheden in de ruimte en past het beeld daarop aan. Verder is er ook een feature voor het optimaliseren van het beeld voor live sport en deze feature moet accuratere bewegingsverwerking en beelden in het algemeen bieden.

Dolby Vision 2 Max zal ook al deze features hebben, plus een nog beter geoptimaliseerde beeldengine en 'Authentic Motion'. Authentic Motion is een tool die ontworpen is om 'judder' te verminderen, maar tegelijkertijd ook nog een natuurlijke look te behouden voor de bewegingen. Hierbij kunnen filmmakers zelf de instellingen voor bewegingsverwerking aanpassen, in plaats van dat ze gewoon moeten vertrouwen op de automatische bewegingsverwerking op alle tv's op de markt. We hebben Authentic Motion ook in actie gezien en waren ook hier weer van onder de indruk.

Dolby Vision 2 lijkt een erg interessante upgrade te worden ten opzichte van zijn voorganger. Het feit dat ondersteuning naar Hisense's RGB mini-LED TV's komt is ook een interessante ontwikkeling voor 2026. Die tv-technologie kan dit jaar wel eens een grote concurrent voor OLED worden, zeker nu er ook wat kleinere formaten aankomen. We kunnen in ieder geval niet wachten om Dolby Vision 2 nog uitgebreider te testen.