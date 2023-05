Zo kijk je naar Google IO 2023

Een van de belangrijkste momenten op Google's kalender is bijna aangebroken, want Google IO 2023 begint op 10 mei. Dit is de 2023-editie van Google's jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie, en hoewel dat het misschien softwaregericht klinkt, verwachten we eigenlijk ook veel hardware.

Hieronder vallen de mid-range Google Pixel 7a, de Google Pixel Fold (de eerste foldable van het bedrijf) en de Google Pixel Tablet.

Er kunnen ook andere aankondigingen komen, en wat we verwachten hebben we verderop in detail besproken, maar het volstaat te zeggen dat dit evenement de moeite waard is als je een Google- of Pixel-fan bent.

Het evenement is gelukkig gemakkelijk te volgen, waar ter wereld je ook bent, en we hebben hieronder precies uitgelegd hoe.

Wanneer is Google IO 2023?

Google IO 2023 begint 10 mei maar alle grote aankondigingen worden waarschijnlijk gedaan tijdens de keynote van Google, die specifiek om 19:00 uur begint op woensdag 10 mei.

Het evenement wordt gehouden in Mountain View, Californië, maar je kan de grote keynotes natuurlijk overal online streamen.

De video's zullen ook achteraf beschikbaar zijn, en we zullen ook alle aankondigingen hier op TechRadar brengen; dus je kunt teruggaan naar deze site om onze eerste indrukken van de nieuwe Google-hardware en -software te lezen.

Hoe kijk je naar de keynote tijdens Google IO 2023

De keynote van Google zal worden gehost op het officiële YouTube-kanaal (opens in new tab) van het bedrijf, en je kunt hem ook bekijken via de video hierboven, dus je hoeft deze pagina niet eens te verlaten om af te stemmen. We verwachten dat de livestream ook beschikbaar zal zijn op de Google IO-site (opens in new tab).

De keynote zal waarschijnlijk zo'n twee uur duren, want zo lang duurde die van vorig jaar ook, maar let op: hij wordt direct gevolgd door de developer keynote (opens in new tab), die je ook kunt bekijken. Maar die zal waarschijnlijk niet zo interessant zijn, tenzij je zelf een ontwikkelaar bent.

Verder zijn er tijdens Google IO 2023 verschillende virtuele sessies, waarvoor je je kunt inschrijven via de knop 'inschrijven' op de homepage van Google IO (opens in new tab). Dit is gratis om te doen, maar het is niet nodig om alle keynotes te bekijken.

Als je je wel registreert, dan zullen de sessies waartoe je toegang krijgt allerlei onderwerpen behandelen, van Android tot AI en verder.

Wat kan je verwachten van de Google IO 2023 keynote

Image 1 of 2 Een gelekte afbeelding van de Google Pixel 7a (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix) Een gelekte afbeelding van de Google Pixel Fold (Image credit: Evan Blass)

Zoals hierboven opgemerkt, verwachten we veel nieuwe hardware te zien op Google IO 2023. Hoewel niet bevestigd, wijzen talrijke lekken erop dat de Pixel 7a zijn opwachting maakt. Dit wordt een alternatief voor de Pixel 7 in het middensegment, maar een die waarschijnlijk dezelfde chipset en refresh rate heeft, samen met meer megapixels in de primaire camera.

Google zou op de kosten kunnen besparen door hem een kleiner scherm, langzamer draadloos opladen en waarschijnlijk een slechtere camera te geven, ondanks de extra megapixels.

We zullen waarschijnlijk ook de Pixel Fold zien, een foldable die volgens lekken een 7,6-inch opvouwbaar hoofdscherm heeft, een 5,8-inch buitenscherm, dezelfde Tensor G2-chipset als de Pixel 7-serie, 12GB RAM en een triple-lens achtercamera.

Een officiële afbeelding van de Google Pixel Tablet. (Image credit: Google)

Dan is er nog de Pixel Tablet, waarvan Google al heeft bevestigd dat deze ook de Tensor G2-chipset zal hebben. Het bedrijf heeft ook laten zien hoe deze eruitziet, en bekendgemaakt dat hij zal werken met een dock waarmee je hem in een smart home display kunt veranderen.



Wat de overige details betreft, wijzen leaks op een 10,95 inch scherm, 8GB RAM en een mid-range prijs, waardoor dit meer een rivaal van de iPad 10.9 (2022) is dan van de iPad Pro 12.9 (2022).



Aangezien dit een conferentie voor ontwikkelaars is, zullen we op Google IO 2023 waarschijnlijk ook over software horen, waaronder details over Android 14, updates voor diensten zoals Google Maps en Google Assistant, en naar alle waarschijnlijkheid een focus op Google Bard en AI in het algemeen.

Er kunnen ook andere dingen komen, met een Wear OS-update en zelfs Google's kijk op AirTags als mogelijkheden.