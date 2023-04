Google Pixel Tablet wordt misschien duurder dan een iPad, maar vrees niet!

Het is voor elk merk van tablets lastig om te concurreren met Apple's iPads, maar één mogelijke optie voor succes is natuurlijk om je tablets voor een lagere prijs aan te bieden. Dat lijkt echter niet de aanpak te zijn waar Google voor kiest met zijn aankomende Pixel Tablet. Een gelekte prijs suggereert namelijk dat dit tablet meer gaat kosten dan de iPad 2022 (10,9 inch) en dat is de goedkoopste iPad die Apple momenteel aanbiedt.

Volgens Roland Quandt (opens in new tab), een leaker die vaker betrouwbaar is gebleken, zal de Google Pixel Tablet een adviesprijs van ergens tussen de 600 en 650 euro krijgen. Dat zou hem in principe nog in de midrange plaatsen, maar het is wel hoger dan de instapprijs van 589 euro voor een iPad 2022 (10,9 inch).

Op die iPad krijg je voor dat geld echter wel maar 64GB aan opslagruimte en op de Pixel Tablet krijg je minstens 128GB volgens Quandt. Daarnaast zou er ook nog een model met 256GB worden geproduceerd.

Google Pixel Tablet: 128 or 256GB, "Porcelain" or "Haze", pricing looks like 600-650 Euros.April 19, 2023 See more

Quandt heeft ook aangegeven dat (een aantal van) de beschikbare kleurvarianten 'Haze' en 'Porcelain' zullen heten. We hebben al officiële beelden gezien van het apparaat in een groene en witte/beige kleur, dus Haze zal dan wel groen zijn en Porcelain wit/beige.

Maar even terug naar de prijs. Er zijn mogelijk wel wat details van belang die niet in Quandt’s tweet worden genoemd, waarmee die prijs van de Pixel Tablet toch iets beter kan worden verantwoord. Zo claimde 9to5Google (opens in new tab) recentelijk dat er een 'Charging Speaker Dock' wordt meegeleverd met de tablet.

Google heeft dit accessoire ook zelf al vertoond, maar het was nog niet duidelijk of je deze los verkrijgbaar zou zijn of gebundeld zou worden met de tablet.

Het antwoord is misschien allebei, want hoewel 9to5Google zegt dat hij inbegrepen zit in de prijs van de Pixel Tablet, hebben we ook al een productpagina op Amazon gezien voor een losse dock. Misschien is het idee daarachter dat je zo meerdere docks door je huis heen kan verspreiden of dat je gewoon een nieuwe kan kopen als je meegeleverde dock kapot gaat.

(Image credit: Amazon / 9to5Google)

Die pagina is overigens inmiddels alweer verwijderd van Amazon, maar niet voordat hij gespot was door 9to5Google (opens in new tab) en 9to5Toys (opens in new tab). Er stond op die pagina een prijs van 129 dollar. Dat is nog redelijk duur, maar dat maakt de bovengenoemde prijs voor de Pixel Tablet toch wat aantrekkelijker, als je daar dus inderdaad de tablet en de dock voor krijgt.

Het lijkt ons echter wel vreemd als je de Pixel Tablet niet zonder de dock zou kunnen kopen, dus neem de claim dat de twee apparaten samen worden geleverd toch maar met een korreltje zout. Als je de tablet wel los kan kopen, dan zou Quandt's gelekte prijs alsnog voor een bundel van de tablet en de dock kunnen gelden.

Smart display en tablet ineen

We hebben nog steeds veel vragen over deze aankomende release, maar hoe dan ook lijkt het er in ieder geval wel op dat deze dock misschien de grootste reden wordt voor consumenten om deze Pixel Tablet te kiezen in plaats van een iPad. Deze dock maakt van Google's tablet een smart display. Waarschijnlijk kan je in die opstelling ook gebruikmaken van een beter speaker dan degene die in de tablet zelf zit en die dock zal de tablet als het goed is ook opgeladen houden.

Dit kan dus zeker een aantrekkelijk product zijn voor mensen die een tablet willen die ook als smart display kan fungeren, maar nu is het nog afwachten hoeveel van die mensen er zijn.

Als het goed is zullen we binnenkort meer te weten komen, want de meeste leaks suggereren dat de Pixel Tablet zal worden aangekondigd tijdens Google IO 2023 op 10 mei, samen met de Pixel 7a en de Pixel Fold. Allebei die apparaten krijgen helaas volgens geruchten ook hogere prijzen dan je misschien had gehoopt.