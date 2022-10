Google Pixel 7a: wat we kunnen verwachten en wat we willen zien

Nu Google de Pixel 7 en Pixel 7 Pro heeft aangekondigd, is het waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd voordat het bedrijf zijn betaalbare alternatief voor de 7-serie onthult: de Google Pixel 7a.

Er is nog niets officieel bevestigd over dit toestel, maar het komt er waarschijnlijk aan en we hebben een idee van wat we kunnen verwachten; deze informatie is gebaseerd op vroege lekken in combinatie met wat we weten over de Pixel 7 en eerdere modellen.

Je vindt alle lekken en onze weloverwogen voorspellingen hieronder, en we hebben ook een verlanglijstje opgesteld met de dingen die we willen zien in de Google Pixel 7a.

In het kort

Wat is het? Een betaalbaar alternatief voor de Pixel 7

Een betaalbaar alternatief voor de Pixel 7 Wanneer komt het uit? Misschien halverwege 2023

Misschien halverwege 2023 Hoeveel zal het kosten? Waarschijnlijk rond de 400-500 euro

Google Pixel 7a releasedatum en prijs

Google is niet helemaal consistent geweest met zijn A-model lanceringen, want terwijl de Pixel 6a in mei 2022 werd aangekondigd en in juli uitkwam, lanceerden de vorige twee modellen in augustus van hun respectievelijke releasejaren.

Toch denken we daarom dat mei 2023 waarschijnlijk de vroegste datum is waarop we de Pixel 7a kunnen verwachten. De kans is ook groot dat het toestel wel eens later zou kunnen verschijnen.

Er zijn geen geruchten over de prijs, maar aangezien de Pixel 7 evenveel kost als de Pixel 6, is het goed mogelijk dat Google de Pixel 7a dezelfde prijs heeft als de Pixel 6a. Dat zou betekenen dat de Pixel 7a tussen de 450 en 500 euro kost.

Google Pixel 7a nieuws en leaks

Tot nu toe zijn er niet veel lekken rond de Pixel 7a. Digital Chat Station, een vrij betrouwbare bron, beweert dat Google werkt aan een vlaggenschip met een klein scherm onder de codenaam 'Neila', met een plat scherm, een single-lens camera en een ontwerp dat lijkt op andere recente Pixels.

Dat geeft ons niet veel om op af te gaan, en er is een kans dat de Neila niet eens verwijst naar de Pixel 7a, aangezien de naam niet gebruikt wordt en de telefoon beschreven wordt als een vlaggenschip. Toch lijkt deze beschrijving te voldoen aan wat wij verwachten van de Pixel 7a.

De telefoon zal waarschijnlijk over een aluminium cameraband beschikken zoals op de Pixel 7, en een algemeen vergelijkbaar uiterlijk, evenals de Tensor G2-chipset. Afgezien daarvan weten we niet wat we kunnen verwachten.

Er is een vermelding van de Google Pixel 7a op Amazon, maar meer dan dat weten we niet. Het is wel weer een indicatie dat de midranger daadwerkelijk in 2023 op de markt wordt gebracht.

Wat we willen zien

Er zijn vijf belangrijke dingen die Google kan doen die de Pixel 7a aanzienlijk beter zouden maken dan de Pixel 6a. Hier zijn onze must-haves als Google het succes van de 7a wil verzekeren:

1. 90Hz refresh rate

De Pixel 6a heeft slechts een refresh rate van 60Hz, en dat is tegenwoordig zelfs voor betaalbare telefoons aan de karige kant. We verwachten geen 120Hz zoals bij de Google Pixel 7a, maar 90Hz zou zeer gewaardeerd worden.



Dit zou wel betekenen dat de Pixel 7 en Pixel 7a over dezelfde refresh rate beschikken, en misschien gebruikt Google juist de refresh rate om de telefoons van elkaar te onderscheiden.

2. Upgrade naar een 50MP camera

De laatste paar generaties in de Pixel A-serie gebruiken allemaal dezelfde 12,2MP primaire camera, en het is tijd voor een upgrade.

Google gebruikt een veel betere 50MP camera op de meer recente vlaggenschip Pixel-telefoons, dus deze upgrade zou niet misstaan. Hoewel, net als met de verhoogde verversingssnelheid, zou dat de Pixel 7a te dicht bij de Pixel 7 kunnen brengen naar Google's zin, dus reken er niet op.

Er is echter een enorme reeks andere sensoren die tussen de 12,2 en 50MP liggen waarmee Google de 7a beter zou kunnen onderscheiden van zijn voorganger op cameragebied.

3. Langere batterijduur

(Image credit: Future)

Tijdens het testen van de Google Pixel 6a kwamen we erachter dat de telefoon moeite had om een volledige dag mee te gaan, en dat is echt het minimum wat we verwachten van moderne smartphones. Dus voor de Pixel 7a willen we echt een significante verbetering zien.

Het goede nieuws is dat een verbetering waarschijnlijk is, omdat de telefoon vermoedelijk de Tensor G2-chipset zal gebruiken, en die is efficiënter dan de oorspronkelijke Tensor in de Pixel 6a.

4. Sneller opladen

De Pixel 6a laadt op met 18W, en dat is echt niet snel. Zelfs de Pixel 7 en Pixel 7 Pro doen lang over opladen, maar die hebben tenminste ondersteuning voor 30W en dat is net genoeg.



Dit is ook een update die we bij de Pixel 7a willen terugzien, en de kans is aanwezig dat we deze functie ook daadwerkelijk terug zullen zien. 30W is niet groot genoeg om apart te houden, maar de telefoon zou wel veel meer kosten en dat wil Google zo graag mogelijk vermijden.

5. Een goedkopere prijs

Over de prijs gesproken: voor de geboden specificaties was de Pixel 6a een beetje te duur, vooral omdat de Pixel 6 bijna net zoveel kostte aangezien het erg lang duurde voordat de 6a op de markt kwam.

Daarom zien we graag een lagere prijs voor de Pixel 7a, of genoeg betere specs om het prijskaartje te rechtvaardigen. Of als een van die dingen ontbreekt, zou het bedrijf de 7a eerder in het releasejaar kunnen lanceren.