Slecht nieuws voor Windows 11-gebruikers: advertenties in het Startmenu

Microsoft lijkt het bijna leuk te vinden om zijn gebruikers te irriteren met advertenties, want het bedrijf heeft nu weer een optionele Windows 11-update (KB5036980) uitgebracht die advertenties toevoegt aan de Windows-gebruikersinterface van het Startmenu. Daar was op zijn zachtst gezegd niet iedereen heel erg blij mee.

De update is beschikbaar voor gebruikers met Windows 11 versie 23H2 of 22H2 en hij verschijnt voor die gebruikers als het goed is gewoon in Windows Update.

Als je de update toch graag wil installeren (met Windows Update), dan kan je deze stappen volgen:

1. Ga naar Instellingen > Windows Update.

2. Klik op 'Naar updates zoeken.'

3. Nadat je pc de update heeft gevonden, klik je simpelweg op 'Downloaden en installeren.'

De patch zou moeten verschijnen met als volledige naam "2024-04 Cumulatieve update voor Windows 11 Version 23H2 voor systemen op basis van x64 (KB5036980)."

Momenteel is dit echter dus gewoon een optionele update die Windows 11 23H2 update naar 'Build 22631.3527' en Windows 11 22H2 naar 'Build 22621.3527'. Deze release is de laatste patch van Microsofts updates voor april 2024 en als je deze nu niet download, zal hij uiteindelijk alsnog verwerkt worden in de "verplichte" update in mei 2024 op 'Patch Tuesday', een maandelijks evenement waarbij Microsoft meerdere software-updates voor zijn producten uitbrengt.

(Image credit: Shutterstock/dotshock)

Deze optionele update is inmiddels al enigszins controversieel geworden dankzij de advertenties die het introduceert in het Startmenu (schijnbaar voor alle gebruikers). Windows Latest schrijft dat Windows 11-gebruikers kunnen verwachten dat er rond het einde van mei advertenties zullen beginnen te verschijnen.

Een screenshot van de optionele update, die door Windows Latest werd gedeeld, toont het Startmenu met daarin een nieuwe advertentie voor een third-party app. Het ging hier om de Opera-browser die in de Aanbevolen-sectie zat. Er staat wel een kleine disclaimer onder waaruit duidelijk moet worden dat het om een advertentie gaat, plus een slogan van Opera: "Browse safely." Er schijnt overigens ook al een andere, vergelijkbare advertentie voor Password1 Manager te zijn gespot.

Misschien heb je de update nog niet eens geïnstalleerd en vind je dit nu al irritant. In dat geval hebben we goed nieuws voor je, want als je deze advertenties vervelend vind, kan je ze gelukkig uitzetten door de volgende stappen te volgen:

1. Ga naar Instellingen > Persoonlijke instellingen > Startmenu.

2. Zet 'Aanbevelingen voor tips, snelkoppelingen, nieuwe apps en meer' uit.

(Image credit: gguy / Shutterstock)

Microsofts strategie

Deze optionele update voegt ook app-aanbevelingen toe aan het Startmenu en in deze sectie zal je dus ook apps vinden die "gepromoot" worden. Hoe het ook wordt genoemd, het zijn gewoon meer advertenties. Deze Aanbevolen-sectie is zogenaamd bedoeld om de beste apps uit de Microsoft Store te belichten, want die kunnen je gebruikerservaring verbeteren.

Verder zit er in de optionele update ook een nieuw widgeticoon voor de taakbalk die er niet meer zo korrelig uitziet, plus meer opties voor het beheren van je vergrendelscherm. Door die laatste toevoeging krijgen gebruikers meer controle over de widgets voor op het vergrendelscherm.

We vinden dit geen geweldige actie van Microsoft, maar het is tegelijkertijd ook niet zo erg als het had kunnen zijn. Toch kan dit veel gebruikers wel gaan irriteren, ook al kan je de advertenties dus gelukkig wel uitzetten.

Microsoft is ook tests aan het uitvoeren met Xbox Game Pass-advertenties in de Instellingen-app en sommige mensen vinden dat de implementatie een beetje lijkt op een soort billboard. Features zoals het Startmenu en de Instellingen-app zijn erg belangrijke onderdelen van Windows 11 en het kan dus een beetje opdringerig aanvoelen als je ineens advertenties te zien krijgt op deze belangrijke plekken. Wij hopen dan ook dat Microsoft misschien nog van gedachten veranderd over de uiteindelijke implementatie van advertenties in Windows, want we willen liever niet dat we ook nog eens in Windows 11 gebombardeerd worden met advertenties. Dat gebeurt al genoeg op andere plekken.