Xbox Game Pass Ultimate is een voor de hand liggende aankoop voor iedereen die van plan is om games te spelen op zowel Xbox, pc als smartphone. Het is goedkoper dan alle titels op hun eigen platform aan te schaffen. Microsoft laat het daar niet bij en voegt ook kortingen, een beloningssysteem en zelfs gratis digitale goodies toe.

Microsoft's Xbox Game Pass Ultimate is in wezen een bundel van meerdere diensten in één. Abonnees krijgen hiermee Xbox Game Pass voor de console, de PC-versie en Xbox Live Gold allemaal in één.

Dat betekent dat je kunt kiezen uit een uitgebreid aanbod games op console of PC, dat je ze allemaal online kunt spelen, en dat je misschien nooit meer een game hoeft te kopen voor Xbox-consoles. De service is zo'n belangrijke pijler van de strategie van Xbox dat je er een van de nieuwe consoles mee kunt kopen als onderdeel van de service Xbox All Access.

Games van derden roteren bijna wekelijkse in de service, first-party games zijn beschikbaar op de lanceringsdag en je maandelijkse Xbox Live Gold-tarief is inbegrepen. Zelfs als je niet het volledige abonnement gebruikt, is het nog steeds een erg goede deal.

Je kunt zelfs Xbox-games naar je Android-telefoon streamen en met behulp van een controller wordt je smartphone op die manier een mini-console die je overal mee naartoe kan nemen.

Lees hier onze eerste indruk van de Xbox Series X

Deze games komen eraan de Xbox Series X en S

Get Halo: MCC on Xbox Game Pass (Image credit: Microsoft)

Wat is Xbox Game Pass Ultimate?

Terwijl Xbox Game Pass en Xbox Game Pass op pc twee verschillende diensten zijn, bundelt Xbox Game Pass Ultimate beide mét extra voordelen.

Terwijl elke loss Game Pass 9,99 euro per maand kost, geeft Xbox Game Pass Ultimate je beide voor 12,99 euro terwijl je tegelijk van Xbox Gold kan genieten.

Met een abonnement kunnen gebruikers grote titels downloaden op de Xbox One (en binnenkort de S/X-serie), zoals DOOM Eternal, Forza Horizon 4 en Gears 5. Je kunt dan spelen wanneer je wilt, en achterwaarts compatibele titels uitproberen van zowel de originele Xbox als Xbox 360.

Pc-spelers hoeven niet online te spelen, maar ze kunnen nog steeds kiezen uit een schat aan games om te downloaden. Recente releases zoals Crusader Kings 3, maar ook de eerste partij hits zoals Gears 5, zijn te vinden op de Xbox-app voor Windows 10.

(Image credit: Microsoft)

Xbox Game Pass Ultimate biedt ook zijn eigen unieke voordelen, waaronder digitale goodies voor free-to-play-titels zoals Warframe.

Over extra's gesproken, spelers kunnen 'Quests' aanvullen door nieuwe spellen uit te proberen en Achievements te vervolledigen, die daarna kunnen worden ingeruild voor give-aways en cadeaubonnen.

Hoewel de games niet permanent zijn, krijg je duidelijke meldingen als de catalogus bijgewerkt gaat worden. Als je ze permanent aan je collectie wilt toevoegen, krijg je 10% korting en bespaar je ook nog eens op eventuele DLC.

Het is intussen zelfs mogelijk om games op je smartphone te spelen waar je ook bent. Je hebt alleen een stabiele internetverbinding nodig en in onze testen bleek een 4G-verbinding ook goed genoeg te zijn om vlot alles te kunnen spelen. Je hebt dus geen 5G nodig, maar we raden wel een bundel met onbeperkte data aan aangezien gamestreaming redelijk wat data verbruikt.

Ori and the Will of the Wisps (2019) (Image credit: Microsoft Game Studios)

Design en interface

Omdat Xbox Game Pass Ultimate uit verschillende elementen bestaat, heeft het niet noodzakelijkerwijs een uniforme interface. In plaats daarvan is er de Xbox-app op de pc, evenals een gedeelte op het Xbox-dashboard en ook nog de mobiele interface.

Voor consolegebruikers is het moeilijk te missen: Microsoft heeft de Game Pass bijna vooraan en in het midden op het startscherm geplaatst. Met slechts een paar drukken op de knop kunnen gebruikers beginnen met het doorbladeren van de catalogus.

Elk spel heeft een trailer, screenshots en de vermelde bestandsgrootte zodat je weet hoeveel ruimte je nodig hebt. Je kunt ook filteren op genre, zien wat vrienden spelen of door aanbevelingen bladeren. Het is echt vergelijkbaar met Netflix, alleen met downloads in plaats van streaming. Je kan ook filteren op recent toegevoegde games en games die binnenkort verwijderd zullen worden.

Voor pc-gebruikers is de Game Pass te vinden in de bestaande Xbox-app, wat betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over het downloaden van extra lanceersystemen. Games hoeven ook niet vanuit de app te worden gelanceerd, wat betekent dat je de installaties kunt beheren vanuit het Configuratiescherm, net alsof je de game hebt geïnstalleerd vanuit de Microsoft Store (waar overigens de games worden geüpdatet).

Mobiele gamers moeten in de Google Play Store op zoek gaan naar de Xbox Game Pass-app en vervolgens inloggen met hun account. Daarna krijgen ze daar toegang tot dezelfde catalogus als op hun pc/console. Je kan hier ook dezelfde filters toepassen met nog een leuk extraatje. Je kan namelijk vanop afstand aangeven dat een bepaalde game gedownload moet worden naar je console of pc die thuis staat zodat je ook offline kan genieten van de game.

Xbox Game Pass has nearly 200 titles to choose from (Image credit: Xbox)

Xbox Game Pass Ultimate content

Met de extraatjes, de Quests en het Xbox Live-lidmaatschap terzijde is het tijd om de hamvraag te beantwoorden: wat kunnen we spelen?

Hoewel PlayStation Now meer dan 800 games biedt, waarvan sommige op de pc kunnen worden gespeeld, is een groot deel ervan afhankelijk van streaming.

Xbox Game Pass biedt zo'n 200 titels op de console, die allemaal lokaal kunnen worden gedownload en gespeeld, terwijl pc-spelers zo'n 150 titels hebben.

Beide hebben ook een gezonde mix, dus verwacht indies als Slay The Spire en Dead Cells naast Halo: The Master Chief Collection, Forza Motorsport 7 en Sea of Thieves op beide platformen. De meeste van deze games zijn daarnaast ook speelbaar op je smartphone!

Dan zijn er de grote titels van derden, zoals de eerder genoemde DOOM Eternal en Rainbow Six: Siege op console, terwijl pc-spelers kunnen genieten van grote releases zoals Crusader Kings 3 en ARK: Survival Evolved.

Microsoft is niet alleen op zoek naar nieuwe content, maar Game Pass biedt ook tal van titels die achterwaarts compatibel zijn waar je je tanden in kan zetten.

(Image credit: Microsoft)

Pluspunten

Een eenvoudige, alles-in-één, abonnementsdienst die ongelooflijk veel aanbiedt

EA Play voegt extra games toe

Veel extra voordelen, waaronder gratis digitale content en gamestreaming op je smartphone

Xbox Live Gold inbegrepen, zodat je online kunt spelen.

Minpunten

PlayStation Now heeft een groter aanbod

Cloud gaming alleen voor Android momenteel

Eindoordeel

Xbox Game Pass Ultimate is een voor de hand liggende aankoop voor iedereen die van plan is om games te spelen op zowel Xbox, pc als mobile.

Het is goedkoper dan de losse abonnementen aan te schaffen en geeft je daarbovenop nog heel wat extra's. Door het toevoegen van kortingen, een beloningssysteem en zelfs gratis digitale goodies is het duidelijk dat Microsoft deze dienst zal blijven verbeteren.