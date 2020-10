Xbox Series X: deze games zijn backwards compatible vanaf launch

Goed nieuws voor iedereen die zich afvraagt welke Xbox-games backwards compatible zullen zijn bij de verschijning van de Xbox Series X en S: alle games die je momenteel op de Xbox One kunt spelen (van elke Xbox-generatie) zijn compatible. De enige uitzondering is een handjevol games waarvoor de Kinect benodigd is.

Jason Ronald (Xbox) zegt op Twitter dat er meer dan een half miljoen uur is geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat al deze titels backwards compatible zullen zijn. Ronald herhaalt nogmaals dat deze games er op de Xbox Series X en S nog beter uit zullen zien dan op de vorige generatie consoles.

Bekijk de tweet hieronder:

After 500K+ hours of testing, we’re are excited to share that all Xbox, Xbox 360 and Xbox One games playable on Xbox One today, except for the handful that require Kinect, will be available – and look and play better – on Xbox Series X|S at launch.October 28, 2020