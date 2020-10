Xbox Series X hands-on preview: Microsofts beste console ooit

De Xbox Series X is alles wat Microsoft heeft beloofd. Tenminste, voor zover wij hebben ervaren tijdens deze hands-on. De next-gen Xbox-console is ontzettend snel, verrassend stil en biedt prestaties die we voorheen enkel in gaming-pc's hebben gezien.

Een gaming-pc met deze specificaties verschijnt echter nooit met dit prijskaartje. De Xbox Series X verpakt een hoop kracht voor €499. Het resulteert in een console die niet alleen technisch indrukwekkend is, drastisch de laadtijden verlaagt en de visuele aspecten van games aanzienlijk verbetert. De nieuwe Xbox voegt ook talrijke quality-of-life functies toe om je gameplay-ervaring nog aangenamer te maken.

Het lijkt erop dat het Microsoft nog steeds de vinger aan de pols heeft als het gaat om het op de eerste plaats zetten van zijn spelers, vooral gezien de combinatie van Xbox Series X en Xbox Game Pass.

Xbox Series X ontwerp

(Image credit: TechRadar)

Het ontwerp van de Xbox Series X design kent een groot verschil met zijn vlakkere voorgangers. Het rechtopstaand torenontwerp doet denken aan gaming-pc's, hoewel de console natuurlijk ook horizontaal te plaatsen is.

De afmeting van de console is 15,1 cm x 15 cm x 30,1 cm en het gewicht zit op 4,45 kilo. De lange, kubusvormige console is volledig matzwart, afgezien van een groene tint in de koelopeningen aan de bovenkant.

De voorkant van de console is redelijk eenvoudig. De powerknop bevindt zich linksboven. Een cd-lezer en uitwerpknop bevinden zich linksonder in de hoek. Een knop om te koppelen en een USB 3.2 poort bevinden zich rechtsonder. Aan de achterkant van de console zitten enkele ventilatieopeningen, net als een HDMI 2.1 uitgang, twee USB 3.2 poorten, een netwerkpoort, een opslaguitbreidingsslot en een ingang voor de voeding.

De zijkanten van de console zijn blanco, afgezien van een Xbox-logo in de linkerhoek en enkele rubberen knoppen aan de rechterkant. Hiermee kan de console horizontaal worden geplaatst. De onderkant van de console heeft een iets hogere schijfvormige standaard met nog meer ventilatieopeningen. Zoals eerder vermeld bestaat de bovenkant van de console volledig uit ventilatieopeningen.

De console zelf oogt erg minimalistisch. Ondanks het gewicht en de redelijk grote afmetingen, zorgt het symmetrische ontwerp van de Series X ervoor dat het er aanzienlijk kleiner uitziet dan de afmetingen suggereren. Ten slotte ontdekten we dat de console gemakkelijk op een Kallax-plank van Ikea (39 cm x 39 cm) kan worden geschoven. Zowel horizontaal als verticaal past de console gemakkelijk in de kast.

Een groot voordeel van de Xbox Series X is hoe onverwachts stil het apparaat is. We zijn inmiddels gewend dat consoles lijken op te stijgen als er een game wordt gedraaid die de consoles op de proef stelt, maar de Series X is werkelijk de stilste Xbox waar we ooit op hebben mogen spelen. Het is natuurlijk de vraag of dit zo blijft naarmate je een langere tijd gebruik hebt gemaakt van de console.

Wanneer je je op het startscherm bevindt, geeft de console ongeveer 30 decibel aan geluid af (het geluidsniveau van fluisteren). Wanneer je daadwerkelijk games laadt en speelt, verandert dit niveau nauwelijks. Bij het spelen van Sea of Thieves, No Man's Sky en PlayerUnknown's Battlegrounds kwam het geluid nooit boven 33 decibel. Bij het installeren van een grotere update ontdekten we echter wel geluidsniveaus tot 45 decibel. Dit is ongeveer net zo veel geluid als bij een printer in actie. Zelfs dan is dit niet heel luid en het overtreft het geluid van de game zelf bijna niet. Dit is ook het geval bij next-gen titels zoals Dirt 5 en Yakuza: Like a Dragon.

De stilheid van de console is aangenaam nieuws voor mensen die niet willen dat hun gameplay wordt verstoord door het zoemen van een worstelende machine. Met deze rust komt echter nog wel behoorlijk wat warmte vrij. De Xbox Series X is vergelijkbaar met de Xbox One X als het gaat om warmte-uitstoot. De uitstoot komt voornamelijk uit de koelroosters aan de bovenzijde. Wij adviseren daarom voldoende ruimte aan de bovenkant vrij te houden. De console zelf wordt ook warm, maar we vonden niet dat dit de prestaties van intensievere next-gen titels heeft beïnvloed. We moeten hier wel aangeven dat het niet gaat om de eindversie van de Xbox Series X. Mogelijk levert die een betere warmtecontrole op.

Het ontwerp van de Xbox Series X is iets waar je van houdt of iets waar je een hekel aan hebt, maar we vonden het een aangename verandering ten opzichte van de onopvallende voorgangers. Het ontwerp is strak, modern en ziet eruit als iets wat een volwassene zou willen hebben. Het is een mooie evolutie ten opzichte van de platte, maar compacte One S en One X. Het matzwarte ontwerp zorgt er echter wel voor dat de console snel bekrast en beschadigd raakt, hoewel het niet snel vies zal ogen.

(Image credit: TechRadar)

Hoewel het externe ontwerp van de Xbox Series X aanzienlijk afwijkt van zijn voorgangers, hebben de gebruikersinterface en het startscherm van de console wat subtielere veranderingen ondergaan.

Het startscherm van de Xbox Series X ziet er vrijwel hetzelfde uit als die van de Xbox One. Dit komt voornamelijk omdat Microsoft een grote update naar de Xbox One heeft gebracht in augustus om de gebruikersinterface wat meer gestroomlijnd te maken en deze samen te brengen met die van de Xbox Series X.

Dit betekent dat de gebruikersinterface van de Series X nog steeds over een lay-out met tegels beschikt. Je kunt kiezen welke games en apps je als eerste op je startscherm wil zien. Ook heb je op een gemakkelijke manier toegang tot games, apps, party chat en andere functies door op de Xbox-knop op je controller te drukken. De gebruikersinterface is behoorlijk gestroomlijnd en biedt veel aanpassingsmogelijkheden en eenvoudige navigatie.

De mogelijkheid om veel dingen aan te passen lijkt de basis te zijn voor de gebruikersinterface van de Series X. Je kunt niet alleen door je vastgezette games en apps navigeren, maar ook nieuwe thema's selecteren als achtergrond voor je profielpagina.

Daarnaast kunnen spelers nu eindelijk gebruik maken van dynamische thema-achtergronden, die een meer gepersonaliseerde optie voor je startscherm bieden voor degenen die op het statische aanbod van de Xbox One uitgekeken zijn.

Xbox Series X prestaties

(Image credit: TechRadar)

De Xbox Series X is een echte krachtpatser. De console heeft een octa-core AMD Zen 2-processor die op 3,8 GHz draait, een aangepaste RDNA 2 AMD grafische kaart met 12 teraflops aan verwerkingskracht, 16GB GDDR6-geheugen en een 1TB aangepaste NVMe SSD. Wat betekent dit voor de uiteindelijke prestaties?

Om te beginnen is de Series X ontzettend snel dankzij de SSD. We merken dat de Xbox Series X de laadtijd aanzienlijk verkort ten opzichte van dezelfde games op de Xbox One S.

Vergeleken met de laadtijden van de titels van de Xbox One S, laadde de Xbox Series X altijd sneller. In sommige gevallen slechts enkele seconden, maar bij een aantal was dit zelfs bijna de helft van de laadtijd sneller.

Om je een idee te geven van hoeveel sneller deze laadtijden zijn, hebben we de tijd die benodigd was om een game te laden vanaf het gamemenu vastgelegd, voor dezelfde games op zowel de Xbox One S als de Xbox Series X.

Het duurde bij Two Point Hospital 6 seconden om te laden vanaf de 'continue'-knop op de Series X, in vergelijking met de 9 seconden van de Xbox One. Om het level Duckworth-Upon-Bilge verder te laden vanaf de kaart duurde het op de Series X 15,8 seconden. Op de Xbox One duurde dit meer dan twee keer zo lang: 37,26 seconden.

Hieronder kun je de laadtijden zien van enkele games die we getest hebben, zodat je weet hoe de laadtijden zich tussen de generaties verhouden.

Two Point Hospital: 9 seconden op Xbox One - 6 seconden op Series X

9 seconden op Xbox One - 6 seconden op Series X Fable Anniversary: 32,97 seconden op Xbox One - 21,62 seconden op Series X

32,97 seconden op Xbox One - 21,62 seconden op Series X Alan Wake: 7,95 seconden op Xbox One - 4,49 seconden op Series X

7,95 seconden op Xbox One - 4,49 seconden op Series X Ori and the Blind Forest: 4,47 seconden op Xbox One - 4 seconden op Series X

4,47 seconden op Xbox One - 4 seconden op Series X A Plague Tale: 66 seconden op Xbox One - 53 seconden op Series X

66 seconden op Xbox One - 53 seconden op Series X Sea of Thieves: 100 seconden op Xbox One - 35 seconden op Series X

Hoewel sommige van deze titels meer van snellere laadtijden profiteren dan andere, is elke verkorting van de laadtijd welkom. Games zoals Ori laden sowieso al vrij snel. Hierbij is het verschil dus ook minder op te merken. Het zijn titels als Fable waarbij deze kortere laadtijden meer dan welkom zijn.

Games laden niet alleen sneller op de Xbox Series X, ze zien er ook nog eens beter uit. Microsoft streeft naar een prestatiedoel van 4K bij 60 fps tot 120 fps.

Om er zeker van te zijn dat we de Series X konden ervaren zoals deze bedoeld is, maakten we gebruik van een 55 inch Samsung Q80T QLED 4K HDR smart-tv. We hebben ervoor gezorgd dat de gamemodus van de televisie was ingeschakeld en hebben vervolgens de tv-instellingen van de Xbox ingesteld om 4K UHD en 120 fps mogelijk te maken. Dit is enkel mogelijk op een scherm dat HDMI 2.1 ondersteunt, wat wordt aangeraden om de beste visuele ervaring te krijgen.

Net als de Xbox One, maakt de Series X HDR-kalibratie voor games mogelijk. We raden aan om deze instelling te gebruiken voordat je begint met spelen, zodat je zeker bent dat het contrast perfect is en je de best mogelijke beeldkwaliteit krijgt.

Met dit alles ingeschakeld ervaren we dat games er meteen beter uitzien op de Series X. Dit is niet bijzonder verrassend, aangezien Microsoft native HDR in deze titels heeft geïmplementeerd. Tijdens onze preview hadden we voornamelijk toegang tot een selectie van titels die backwards compatible zijn, wat voor de vergelijking het beste aantoont wat de Xbox Series X aan prestaties biedt.

Hieronder gaan we wat meer in detail over hoe de prestaties van de Xbox Series X worden verbeterd als het gaat om geoptimaliseerde titels. Bij backwards compatible-titels zien we duidelijk een visuele verbetering als we de games tegelijk in een Xbox One S en Series X testen. Sea of Thieves lijkt bijvoorbeeld een stuk helderder, scherper en een stuk gedetailleerder op de Series X in vergelijking met de One S. Dit is ook het geval bij A Plague's Tale, Alan Wake en Fable Anniversary.

Hier vind je een mooi beeld van Sea of Thieves op de Xbox Series X. De game heeft nu de visuele voordelen waar pc-spelers al tijden van genieten:

(Image credit: Rare)

De 1TB aangepaste NVMe SSD van de Xbox Series X vertaalt zich naar 802GB aan daadwerkelijk bruikbare opslag. 198GB is gereserveerd voor systeembestanden en het besturingssysteem van Xbox. We konden 18 games van verschillende groottes downloaden, voordat we de uitbreidbare opslag van de console moesten gebruiken.

Dit is een behoorlijke hoeveelheid games, maar we adviseren om toch uitbreidbare opslag te kopen als je wil profiteren van functies als 'Quick Resume' en de overvloed aan titels die middels de Xbox Game Pass beschikbaar zijn. Het aantal next-gen titels dat wordt aangeboden is op dit moment nog wat beperkt. We verwachten dat deze ook grotere bestandsgroottes zullen hebben, waarbij ze genieten van alle mogelijkheden die de Xbox Series X te bieden heeft.

Naast de console hebben we ook de 1TB externe SSD van Seagate voor de Xbox Series X uitgeprobeerd. Deze was buitengewoon gebruiksvriendelijk, maar is niet erg goedkoop (€249). Toen we erachter kwamen dat we bijna geen opslagruimte meer over hadden, stopten we de SSD in de achterkant van de Xbox en kregen we toegang tot een extra terabyte. Als er beperkte opslagruimte beschikbaar is, vraagt de console of je de game of app in plaats van de standaard opslag op de externe SSD wil installeren. Natuurlijk heb je ook de eenvoudige mogelijkheid om ruimte te maken door games te verwijderen.

Als het uitbreidbare geheugen naar jouw smaak wat te duur is, kun je altijd een externe HDD of SSD (SSD heeft snellere laadtijden) inpluggen via de USB 3.1 poort van de console. Het is echter wel belangrijk om te weten dat deze enkel games kunnen afspelen die backwards compatible zijn. Je kunt de games op je HDD of SSD opslaan, maar enkel een NVMe SSD kan geoptimaliseerde titels voor de Xbox Series X afspelen. We hebben de laadtijden met een externe schijf nog niet getest, maar gaan dit voor de release nog uitproberen.

Het goede aan de opslag van de Xbox Series X, is dat je verschillende onderdelen van een game kunt selecteren om te installeren, in plaats van de volledige game. Zo kun je bijvoorbeeld Doom Eternals multiplayer downloaden, zonder de campagne te installeren. We zijn benieuwd hoeveel games deze functionaliteit uiteindelijk zullen ondersteunen bij de lancering, want het is een welkome functie. Het zorgt er namelijk voor dat je gemakkelijk meer controle hebt over je opslag.

Xbox Series X controller

(Image credit: TechRadar)

De controller van de Xbox Series X voelt vertrouwt in de hand, maar toch ook een klein beetje anders. Het heeft verbeterde tactiele texturen en een verfijnde geometrie die zorgen voor een ergonomische en comfortabele speelervaring.

Op het eerste gezicht lijkt er niet veel drastisch veranderd aan de controller ten opzichte van de voorganger. Hij heeft een vergelijkbare vorm en houdt de traditionele knoppen- en trekkerlay-out. Als je wat beter kijkt, zie je echter subtiele verschillen die Microsoft heeft geïmplementeerd.

Allereerst beschikt de controller over een matte afwerking (in plaats van de glanzende buitenkant van de voorganger), die past bij het ontwerp van de console. Hoewel de controller er strak uitziet, heeft dit ook enkele nadelen. De controller raakt namelijk snel bekrast en slijt ook redelijk snel. Door de matte afwerking wordt dit nog sneller zichtbaar. Als je bedenkt hoeveel tijd je spendeert met de controller in je handen, zal het lastig worden om deze jarenlang tip-top in orde te houden. Er zijn ook andere kleuren beschikbaar voor de controller, maar deze worden niet in de doos van de Xbox Series X meegeleverd. Mogelijk zijn deze kleuren iets minder vatbaar voor slijtage.

(Image credit: TechRadar)

Dit is slechts een kleine klacht. Over het algemeen waren we van mening dat de controller van de Xbox Series X redelijk premium was, zowel qua uiterlijk als qua gevoel.

De herziene controller heeft nu een voelbare textuur op zowel de triggers, de duimgrips en de bumpers. Deze kleine verbetering zorgt ervoor dat de controller veiliger in je hand ligt. De textuur houdt de controller op zijn plaats, zonder wrijfuitslag te veroorzaken.

De controller heeft dezelfde grootte als de voorganger, maar de bumpers en triggers zijn wat afgerond en verkleind. Hierdoor voelt de controller toch wat minder omvangrijk aan. Als je kleine handen hebt, voelde de Xbox One-controller waarschijnlijk behoorlijk groot aan, maar deze eenvoudige veranderingen zorgen ervoor dat je daar bij de Series X-controller minder last van zult hebben.

De meest opvallende wijzigingen in de controller is de toevoeging van de 'Share'-knop en het hybride D-pad. De Share-knop werkt als een soort opnameknop. Het is mogelijk om screenshots te maken van je game met een simpele druk op de knop. Als je de knop langer indrukt, wordt er een 15 seconden lange video opgenomen. Deze tijd kun je aanpassen in de instellingen. De Share-knop werkt veel gemakkelijker dan bij de Xbox One, waarbij je de X of Y knop tegelijk met de thuisknop moest indrukken. Toch vonden we het een beetje onhandig om een screenshot te maken, mogelijk is dit afhankelijk van hoe groot je handen zijn.

De hybride D-pad biedt een middenweg tussen de klassieke D-pad van de Xbox One-controller en de verwisselbare schijfvormige D-pad van de Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Het resultaat is een traditionele D-pad over een schijf gelegd. De verandering is klein, maar welkom en is bedoeld om meer controle te geven, terwijl het over het algemeen comfortabeler aanvoelt.

Er is ook een hoop niet veranderd aan het ontwerp van de controller. De Xbox Series X controller beschikt nog steeds over een 3,5mm audio-aansluiting, een uitbreidingspoort aan de onderkant, evenals een usb-oplaadpoort en een koppelingsknop aan de bovenkant. Aan de voorkant vind je de View-knop, de Menu-knop en de Xbox-knop.

Buiten deze veranderingen kent de Xbox Series X-controller ook verbeteringen in functionaliteit. De controller reageert naar ons gevoel sneller. Waarschijnlijk is dit te danken aan de lagere latency. Het verbinden van de controller met andere apparaten door middel van Bluetooth, zoals de Xbox One of iPhone 11, is een eenvoudige taak.

De Series X-controller werkt opnieuw op AA-batterijen of een afzonderlijk gekochte oplaadbare batterij. Na tien dagen lang iedere dag spelen hield onze controller het niet meer vol. Het is dus wijs om in oplaadbare batterijen te investeren als je niet steeds nieuwe batterijen wil kopen.

Xbox Series X functies

(Image credit: Microsoft)

De Xbox Series X heeft een aantal handige functies en betekenisvolle verbeteringen wat betreft de quality-of-life. De meest welkome functie is waarschijnlijk Quick Resume. Hiermee ben je in staat om een game weer snel voort te zetten van waar je gebleven was. Je kunt dus binnen enkele seconden teruggaan naar het punt waar je eindigde, alsof je nooit gestopt bent met spelen. Tussendoor heb je niet opnieuw last van een vervelend laadscherm. Ook kun je in mum van tijd schakelen tussen meerdere games die je in deze opgeschorte staat hebt gelaten.

We ervoeren dat je naadloos tussen verschillende gameplay konden schakelen, zolang de games van tevoren al waren opgestart. Zo konden we van 11,4 seconden van een houthandel in Alan Wake naar Alyson Ronan in Tell Me Why springen, door simpelweg de Xbox-knop op de controller in te drukken en de game in de zijbalk te selecteren. Wisselen van gameplay tot gameplay zonder laadschermen dus. Als we Tell Me Why willen hervatten vanaf het startscherm, duurt het slechts 2,7 seconden voordat de game weer geladen is.

Microsoft heeft niet vermeld of er een limiet aan aantal titels is die je tegelijk kunt opschorten. We ondervinden zelf dat meer dan vier titels wel hun tol begint te eisen van de console. We willen natuurlijk nogmaals benadrukken dat wij niet de eindversie van de Xbox Series X hebben getest.

Online multiplayer games werken iets anders dan andere titels. Het is niet mogelijk om spelers midden in een game het spel te laten pauzeren tijdens online gameplay, want dan zouden er wel veel mensen AFK zijn.

Als je midden in Sea of Thieves zit en besluit om een andere game te starten, zal je dus worden verwijderd uit de lobby. Maar je kan de game weer snel hervatten middels Quick Resume.

(Image credit: Remedy Entertainment)

Een van de beste functies van de Xbox Series X is de breedte van de backwards compatibility. Het was voor ons mogelijk om ruim 1000 ondersteunde titels te spelen.

Deze titels laden sneller en spelen prettiger. Er is meer stabiliteit, doordat er minder dalingen zijn in frame rates. Verouderde games voelen prettiger aan, hoewel je ze waarschijnlijk niet meer kunt vergelijken met de moderne blockbusters.

De backwards compatibility is terug te zien in de accessoires. De originele Xbox Wireless Controller en de Xbox Elite Wireless Controller Series 2 waren gemakkelijk aan te sluiten op de Xbox Series, zonder enige problemen.

Ook ontdekten we dat het mogelijk is om oudere headsets op de console aan te sluiten. Hoewel de Turtle Beach Recon Spark met audio-aansluiting gemakkelijk te verbinden wat met de Series X-controller, had de SteelSeries Arctis 5 meer problemen. De audio-aansluiting werd niet opgepikt door de USB. We hebben natuurlijk niet de eindversie van de console uitgeprobeerd, dus het is nog steeds mogelijk dat de compatibiliteit nog niet beschikbaar was.

Naast deze handige functies biedt de Series X ook een reeks multimedia functies. Ten eerste beschikt de console over een ingebouwde 4K Blu-ray-speler, die simpel en gemakkelijk te gebruiken is. Je hebt toegang tot verschillende streamingdiensten zoals Netflix, Amazon Prime Video en Disney Plus. Deze kunnen allemaal profiteren van de 4K UHD-capaciteiten van de console. Sommige vereisen echter wel een degelijke internetverbinding.

Xbox Series X gameplay

(Image credit: Sega)

Zelfs als je niet echt bekend bent met verversingssnelheid en framerates, zul je verschillen merken in gameprestaties bij het spelen van games op de Xbox Series X.

Yakuza: Like A Dragon en Dirt 5 zijn speciaal voor de Series X gemaakt. Bij het spelen van deze games wordt de kracht van de console pas echt duidelijk. Beide games zijn nog niet uit, waardoor we de preview-versies van de titels niet konden vergelijken met hun equivalenten voor de Xbox One. Daarom hebben we de titels vergeleken met de voorgangers: Dirt 4 en Yakuza Kiwami 2.

Als we het hebben over prestaties, komt Dirt 4 niet in de buurt van Dirt 5. Dit is geen verrassing gezien het hier gaat om een oudere game van de laatste generatie. Dirt 4 heeft zo nu en dan last van een verlaging in frame rates op de Xbox One. De graphics waren daarnaast verre van scherp, maar dit heeft bij een racing game ook wat minder prioriteit. De gameplay van Dirt 5 is echter erg soepel, responsief en biedt verbluffende beelden op de Xbox Series X.

De game heeft drie videomodi die prioriteit bieden aan 120Hz, beeldkwaliteit of frame rates. Hoewel het verschil in videokwaliteit goed zichtbaar is, zagen alle videomodi er fantastisch uit. Er was geen enkele modus die prestatieproblemen had. De laadtijden en navigatie bleven in alle gevallen naadloos.

Een soortgelijke ervaring hadden we met Yakuza: Like A Dragon. De laadschermen waren minimaal. Als ze verschenen duurde het enkele seconden voordat je weer terug in de actie werd gebracht. Hoewel Yakuza Kiwami 2 niet wordt overspoeld met laadschermen, ervoeren we dat het laden tussen de scènes soms 24 seconden duurde. Dit is aanzienlijk langer dan bij Like a Dragon. Bij het gebruiken van fast travel taxi's in Like a Dragon werd dit nog duidelijker. We waren in minder dan vijf seconden aangekomen op onze bestemming. We kunnen de twee echter niet volledig eerlijk vergelijken, gezien ze beiden voor een andere generatie bedoeld zijn. Toch geeft dit je een idee van wat de next-gen upgrades kunnen bieden op het gebied van game-ervaring.

De graphics van Like A Dragon vielen voor ons echt op. Kiwami 2 toont vaak wazige randen rond texturen, maar Like A Dragon is super scherp om naar te kijken. Games zoals Like A Dragon zijn meer gedetailleerd en hebben levendigere kleuren, terwijl de beweging ongelofelijk soepel verloopt.

De verbetering in laadtijden bij de Series X-games die wij getest hebben is een goed voorteken voor de toekomstige titels.

Vroeg oordeel

(Image credit: TechRadar)

Microsoft heeft tot nu toe geleverd met de Xbox Series X. Het is een krachtige, snelle console, waarmee zelfs oudere games beter op presteren.

De Xbox Series X verkort laadtijden drastisch, verbetert de graphics enorm en voegt aanzienlijke stabiliteit toe aan Xbox-games. Functies als Quick Resume en de backwards compatibility zorgen ervoor dat de Xbox nóg verder gaat dan wat we hadden gehoopt.

Tot nu toe biedt de Xbox Series X een aangename speelervaring, door beter uitziende, klinkende en presterende games dan we ooit gezien hebben. En dat terwijl de irritante lange laadtijden worden aangepakt.

Het is een bescheiden zwarte doos, die in combinatie met de grote bibliotheek van Xbox Game Pass ervoor zou kunnen zorgen dat dit de generatiesprong is waar we op hebben gehoopt. We zullen echter nog meer next-gen games op de console moeten uitproberen om een beter idee te hebben van de mogelijkheden van de Xbox Series X. We zijn vooral benieuwd naar de vertraagde Halo Infinite.

Zelfs nu Xbox Game Pass een veelvoud aan games biedt om uit te kiezen, zal Microsoft nog steeds moeten zorgen voor exclusieve grote titels om ervoor te zorgen dat de Xbox Series X de aanschaf waard is (en om de enorme kracht van de console goed te laten zien).