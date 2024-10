Mogelijk nieuwe GameCube-controllers in de maak voor de Nintendo Switch 2

Nintendo werkt mogelijk aan een nieuwe reeks GameCube-controllers, volgens Resetera-gebruiker RandomlyRandom67, die in een recent bericht componentleveringen onthulde. Deze onderdelen zouden bedoeld zijn voor de Nintendo Switch 2 en een nieuw product dat mogelijk een GameCube-controller is (via NintendoLife).

Dataminer LuigiBlood had eerder dit jaar al een nieuwe GameCube-controller ontdekt, maar volgens RandomlyRandom67 is de hardware nu daadwerkelijk in productie. Hij wijst op componenten zoals ledlichtkappen en triggerkappen die overeenkomen met de oude GameCube-controllers.

De levering van de TRW1230-trilmotor is het meest opvallend, omdat deze verbonden lijkt aan een nieuwe, nog niet uitgebrachte Nintendo-controller onder de codenaam HGU0480. Dezelfde trilmotor wordt gebruikt in bestaande GameCube-controllers en de Nintendo Switch Online N64-controller.

Nintendo kondigde onlangs aan dat het op 24 oktober een playtest zal uitvoeren voor een mysterieuze nieuwe Switch Online-functie. Wellicht heeft deze nieuwe GameCube-controller iets te maken met de uitbreiding van de Switch Online-bibliotheek, mogelijk door de toevoeging van GameCube-games. Switch Online-abonnees hebben al toegang tot games van de NES, SNES, Game Boy, Game Boy Color en Game Boy Advance, dus een GameCube-bibliotheek zou een logische volgende stap zijn.

Mocht de nieuwe GameCube-controller niet voor de Switch Online-bibliotheek bedoeld zijn, dan is het waarschijnlijk dat hij in productie is voor de Nintendo Switch 2. Nintendo heeft nog geen details vrijgegeven over zijn volgende handheld, maar een presentatie wordt voor eind 2024 verwacht, met een lancering in 2025.