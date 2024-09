Leaks rond Nintendo Switch 2 wijzen op vrijwel onveranderd design, maar flink verbeterde specs

We worden de laatste tijd steeds vaker geconfronteerd met nieuwe leaks en geruchten over de Nintendo Switch 2. Hoewel we nog geen echte officiële informatie hebben gekregen over de volgende console van Nintendo, geven een aantal nieuwe gelekte foto's ons een idee van het zogenaamde design en van wat we kunnen verwachten van de Switch 2.

Er gaan nu 12 afbeeldingen rond op verschillende gaming-forums die schijnbaar oorspronkelijk op de Chinese sociale media website Xiaohongshu (een soort Chinese versie van Instagram) werden gepost. Deze afbeeldingen tonen het zogenaamde uiteindelijke design van de Nintendo Switch 2. We noemen de opvolger van de Switch hier maar de Switch 2, maar er is officieel nog geen naam gedeeld.

10 van deze afbeeldingen zijn 3D-renders. De renders tonen een console die erg lijkt op een grotere versie van de Nintendo Switch. De console lijkt een flink groter display te hebben, plus het soort kickstand dat we ook zagen op de Nintendo Switch OLED. Er zijn echter ook wat duidelijke verschillen met de originele Switch te zien en specifiek op het gebied van hoe de controllers verbonden zijn met de console zelf.

Het lijkt er namelijk op dat je de nieuwe Joy-Con-controllers niet meer van boven in de console schuift, maar dat ze gewoon vanaf de zijkant kunnen worden vastgemaakt en ze kunnen misschien op hun plaats worden gehouden door een soort fysieke vergrendeling of magneten. De controllers zelf lijken heel erg op de bestaande Joy-Con, maar het gebied waar je de triggers vindt, ziet er wel anders uit.

De kleine knop op de originele Joy-Con waarmee je ze los kan halen, is vervangen door een veel grotere trigger-achtige knop. Het is niet duidelijk of dit misschien een extra trigger is die je zelf kan remappen, zoals op veel van de beste third-party Nintendo Switch-controllers, of dat het gewoon een nieuwe knop is voor het losmaken van de Joy-Con.

De andere twee afbeeldingen die worden gedeeld lijken echte foto's te zijn. Het zou kunnen dat deze in een fabriek zijn gemaakt. Dat zou ook redelijk logisch zijn, want we hoorden recentelijk dat de massaproductie van de Nintendo Switch 2 is gestart. Eén foto toont wat meer details van de behuizing van de controllers, waaronder grotere SL- en SR-knoppen. De andere foto toont het tablet-gedeelte van de nieuwe console, maar het lijkt er wel op dat er veel onderdelen verwijderd zijn.

We zien wel een printplaat en een aantal extra kabels. Het ziet er allemaal redelijk geloofwaardig uit en komt redelijk overeen met de informatie uit een eerdere leak van de zogenaamde specs. Die leak was schijnbaar gebaseerd op data die te maken had met het verzendings- en douaneproces van de afgelopen maanden. Verder suggereerde die leak dat de console nog steeds een handheld zou zijn en ook met een dock zou blijven werken.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De console zou zogenaamd ook voorzien zijn van 12GB RAM en dat zou dus een grote upgrade zijn ten opzichte van de 4GB RAM op de huidige Nintendo Switch. Daarnaast zou er sprake zijn van 256GB opslagruimte. De Switch 2 kan dus wel eens een aantal grote upgrades met zich meebrengen en als we daar een verbeterde GPU en CPU aan toevoegen, kan de Nintendo Switch 2 wel eens in de buurt komen van de kracht van de Xbox One X en PlayStation 4 Pro.

Natuurlijk is deze informatie nog niet officieel bevestigd, dus neem het vooral allemaal met een korreltje zout. De renders en foto's zien er echter wel geloofwaardig uit en de specs die eerder al gelekt zijn, lijken ook niet heel onwaarschijnlijk. We zullen echter pas echt ontdekken wat Nintendo allemaal van plan is wanneer het bedrijf de console officieel aankondigt. Hopelijk hoeven we daar niet al te lang meer op te wachten.