Nothing lanceert binnenkort een glow in the dark-versie van zijn Phone (2a) Plus

Nothing heeft een glow in the dark-variant onthuld van zijn meest recente smartphone, de Nothing Phone (2a) Plus. Deze speciale editie is ontworpen met hulp van een aantal fans die een wedstrijd hebben gewonnen.

De Nothing Phone (2a) Plus Community Edition beschikt over groene glow in the dark-designelementen. Deze onderdelen worden vanzelf "opgeladen" met licht en vereisen dus geen stroom om een glow in the dark-effect te leveren.

De Community Edition is, zoals de naam ook al aangeeft, ontworpen met input vanuit de Nothing-community. Ongeveer 900 Nothing-fans uit 47 landen hadden zich aangemeld om de kans te krijgen om mee te werken aan dit project.

Zoals we eerder al aangaven, werden er uiteindelijk vijf winnaars gekozen die mochten helpen met het ontwikkelen van het design van de telefoon. De ideeën van de winnaars hadden invloed op verschillende onderdelen van het hele ontwikkelingsproces, van de conceptfase tot het eindresultaat.

(Image credit: Nothing)

Astrid Vanhuyse en Kenta Akasaki werkten samen met Nothing aan het concept voor het glow in the dark-design, Andrés Mateos gebruikte AI-tools en digitaal design om zes wallpapers te creëren, Ian Henry Simmonds ontwierp de verpakking met glow in the dark- en reflectieve materialen en Sonya Palma werkte samen met Nothing aan de marketingcampagne voor de telefoon door middel van het maken van video's en andere digitale assets.

De Nothing Phone (2a) Plus kwam oorspronkelijk in augustus uit en is in principe gewoon een iets krachtigere versie van de Nothing Phone (2a) die in maart uitkwam. Beide telefoons zijn dan eigenlijk ook weer iets minder krachtige versies van de flagship Nothing Phone (2).

De Community Edition beschikt net als het oorspronkelijke (2a) Plus-model over een 6,7-inch AMOLED-display, 12GB aan RAM en 256GB aan opslagruimte en we waren bij die originele variant ook al onder de indruk van deze specs.

De telefoon heeft verder een 50MP-hoofdcamera en een 50MP-ultrawide, plus een exclusieve MediaTek Dimensity 7350 Pro-chip en een 5.000mAh-batterij. Dat zijn dus echt indrukwekkende specs voor een toestel met uit de lage middenklasse.

(Image credit: Nothing)

De Nothing Phone (2a) Plus Community Edition zal, net als de standaard (2a) Plus, een adviesprijs hebben van 449 euro. Er verschijnen echter wel maar 1.000 stuks van deze variant, dus het is een limited edition. Op 12 november zal het toestel in de verkoop gaan via Nothings eigen website en schijnbaar ook via beperkte externe retailers (alleen weten we niet hoe dat zit in Nederland en België, dus raden we de website van Nothing aan). Mocht je tegen die tijd toevallig in Londen zijn, dan kan je daar bij de Nothing-winkel terecht vanaf 16 november. Dan zal er namelijk een (beperkte) voorraad in die winkel beschikbaar zijn.

Op de website van Nothing kan je je registreren om bericht te krijgen wanneer de verkoop van start gaat.

Nothing noemt deze lancering de "eerste grote pilot voor het co-creëren van hardware, software en content met zijn community". Dit suggereert dat er in de toekomst mischien meer kansen komen voor leden van deze community om mee te helpen bij de ontwikkeling van producten.

Wil je op de hoogte blijven van al het laatste nieuws over Nothing-smartphones en Android-smartphones in het algemeen? Hou dan vooral onze website in de gaten.