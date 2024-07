Nothing onthult CMF Phone 1 voor minder dan 250 euro

(Beeld: CMF by Nothing)

Na enkele teasers heeft Nothing de eerste telefoon in hun dochterbedrijf CMF onthuld. De CMF Phone 1 valt op door zijn unieke ontwerp met afneembare achterkant, indrukwekkende AMOLED-display en verrassend krachtige chip. Op papier ziet hij eruit als een kanshebber voor ons overzicht van de beste goedkope smartphones. Hieronder vind je alvast de belangrijkste specificaties van de CMF Phone 1.

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 1 Prijs: 239 euro (128GB) / 269 euro (256GB) Display: 6,67-inch AMOLED-display met 120Hz refresh rate Processor: Mediatek Dimensity 7300 5G RAM: 8GB Opslag: 128GB / 256GB Besturingssysteem: Nothing OS 2.6 (bovenop Android 14) Hoofdcamera: 50MP Selfiecamera: 16MP Batterij: 5.000mAh Opladen: 33W bedraad

Uniek ontwerp en indrukwekkende specificaties

Het meest opvallende aan de CMF Phone 1 is het ontwerp. Je ziet namelijk kleine schroeven op de achterkant en die kan je losmaken met de meegeleverde schroevendraaier. De bedoeling is dat gebruikers zo tussen verschillende achterkanten kunnen wisselen. De grotere knop onderaan kan eveneens verwijderd worden zodat je verschillende accessoires kan vastmaken, zoals een standaard of lanyard. Erg stevig is de CMF Phone 1 niet, want hij is slecht IP52 gecertificeerd, dus je kan hem maar beter uit de buurt van water houden.

Het display is verder erg indrukwekkend. Je krijgt hier een groot 6,67 inch AMOLED-paneel met 2.000 nits piekhelderheid en een refresh rate van 120Hz. Dit komt in de buurt van het display van de recente Nothing Phone (2a) die een kleine 100 euro meer kost. De prestaties zouden meer dan genoeg zijn voor de gemiddelde gebruiker dankzij de MediaTek 7200 5G in combinatie met 8GB RAM. Verder zijn er twee opslagconfiguraties, met name 128GB en 256GB. Voor de eerste optie betaal je 239 euro en voor de tweede nog steeds maar 269 euro.

Zoals menig budgettelefoon heeft de CMF Phone 1 een 5.000mAh-batterij die het zonder twijfel meer dan een dag zal volhouden. Ook fijn is de ondersteuning voor 33W-snelladen. Jammer genoeg krijg je geen adapter meer in de doos, aangezien dit vanuit de EU niet meer toegelaten is sinds 1 juli. Draadloos opladen is natuurlijk niet aanwezig in deze prijsklasse.

Op cameravlak mag je geen te hoge verwachtingen hebben. Er is een 50MP-hoofdcamera aanwezig en die heeft geen optische beeldstabilisatie en ook de 16MP-selfiecamera is precies wat je mag verwachten voor deze prijs. Er is wel ondersteuning voor 4K-video-opname, wat je niet altijd krijgt in deze prijsklasse. Ten slotte draait de CMF Phone 1 uit de doos Android 14 met Nothing OS 2.6 eroverheen. Het updatebeleid is nooit geweldig bij budgettelefoons, dus je krijgt hier twee grote Android-updates en drie jaar security-updates.