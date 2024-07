Nothing toont achterkant Phone 2a Plus, maar er is weinig nieuws te zien

De Nothing Phone 2a Plus wordt morgen (31 juli) officieel onthuld, maar het bedrijf wacht niet tot dan om ten minste een deel van de telefoon te laten zien. We zien een nieuwe teaserafbeelding op Twitter die de achterkant van het apparaat onthult. Als je de Nothing Phone 2a hebt gezien, dan heb je deze nieuwe telefoon al min of meer gezien, want op basis van deze afbeelding zijn er geen duidelijke visuele verschillen tussen beide.

De Nothing Phone 2a Plus wordt getoond met een dubbele camera in het midden van een cirkelvormig paneel, een trio Glyph-lichten en een golvend patroon dat over de onderste helft van de telefoon loopt, allemaal dingen die je ook op de standaard Nothing Phone 2a vindt.

Phone (2a) Plus. Extraordinary. 31 July. pic.twitter.com/sVABbmXx8lJuly 30, 2024

Dus wat is er anders? Dit is niet de eerste teaser voor de Nothing Phone 2a Plus en eerder heeft het bedrijf onthuld dat de telefoon een nieuwe 50MP-frontcamera heeft (in plaats van de 32MP-sensor van de 2a). De twee camera's aan de achterkant hebben daarentegen wel opnieuw 50MP-sensoren.

Prestatieboost

De belangrijkste verandering zien we waarschijnlijk in de prestaties, want de Nothing Phone 2a Plus bevat een MediaTek Dimensity 7350 Pro, die naar verluidt bijna 10% sneller is dan de Dimensity 7200 Pro in de standaard Nothing Phone 2a. Er is nog steeds veel dat we niet weten over de Nothing Phone 2a Plus, dus hopelijk zijn er ook een aantal andere upgrades zonder een al te hoge adviesprijs.

We zullen het te weten komen om 11u morgenochtend, woensdag 31 juli, want dan begint het lanceringsevenement van de Nothing Phone 2a Plus.