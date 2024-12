12 dagen kerst: win de Nothing Phone (2a) Plus

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van Nothing onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op de Nothing Phone (2a) Plus ter waarde van 399 euro. In aanloop naar kerst geven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar, dus houd onze homepagina goed in de gaten de komende dagen.

Win de Nothing Phone (2a) Plus

De Phone (2a) Plus is het betaalbare antwoord van Nothing op toestellen zoals de Samsung Galaxy A55 en Pixel 8a van Google. Net als eerdere Nothing-toestellen beschikt de (2a) Plus over de unieke Glyph-leds aan de achterkant. Deze ledverlichting is niet alleen decoratief, maar waarschuwt je bijvoorbeeld voor meldingen. Pas je het volume aan? Ook dat wordt weergegeven via de Glyph-verlichting.

Wat vaststaat, is dat de Phone (2a) Plus een uniek ontwerp heeft. Ook over de specificaties van deze Nothing-telefoon valt ook weinig te klagen. Onder de motorkap zit een MediaTek Dimensity 7350 Pro-chip, gecombineerd met 12 GB RAM, 256 GB opslagruimte en een 5.000mAh-batterij. Deze batterij laad je binnen 56 minuten volledig op met een 50W-oplader. Die lader moet je echter wel apart aanschaffen, want in de doos zit alleen een usb-c-laadkabel.

Het oledscherm van de (2a) Plus heeft een grootte van 6,7 inch, biedt een verversingssnelheid van 120 Hz, een Full HD-resolutie en bereikt een HDR-piekhelderheid van 1.300 nits. Dat zijn indrukwekkende specificaties voor een telefoon van 399 euro. Nothing belooft bovendien drie grote Android-updates voor de (2a) Plus, die standaard wordt geleverd met Android 14.

Dan het camerasysteem: dit bestaat uit een 50MP-hoofdcamera, een 50MP-groothoekcamera en een 50MP-selfiecamera. Het toestel is verder IP54-gecertificeerd, wat betekent dat het stof- en waterbestendig is. De behuizing is grotendeels van plastic gemaakt en het apparaat weegt 190 gram.

Doe mee en win!

Wij mogen één lezer blij maken met de Nothing Phone (2a) Plus. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan vanaf 16 december om 12u 's middags tot 17 december, eveneens om 12u 's middags. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.