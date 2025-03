Nothing lanceert Phone (3a) Pro met periscoopcamera voor minder dan 500 euro

Technologiemerk Nothing heeft de voorbije jaren het technologielandschap wat interessanter gemaakt met hun transparante, scherp geprijsde producten. Vandaag kondigt het bedrijf twee nieuwe telefoons aan in de (lagere) middenklasse, de Nothing Phone (3a) en Phone (3a) Pro. Dit is meteen ook de eerste keer dat het bedrijf een Pro-telefoon lanceert, al merk je dat niet aan de prijs, want hij kost niet eens 500 euro.

Periscoopcamera in de middenklasse

Nothing geeft aan dat de Phone (3a) Pro een telefotozoom "van vlaggenschipkwaliteit" biedt dankzij een periscoopcamera. Deze camera combineert een 1/1,95-inch Sony LYTIA 600-sensor met een f/2,55-diafragma. Hoewel sommige periscoopcamera's tot 10x optische zoom halen, haalt de 50MP-periscoopcamera van de Nothing Phone (3a) Pro slechts 3x optische zoom. Dankzij een in-sensor crop zou je wel tot 6x moeten kunnen inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Optische beeldstabilisatie (OIS) moet verder trillingen zoveel mogelijk voorkomen.

De overige twee camera's achteraan zijn een 8MP-groothoekcamera en 50MP-hoofdcamera met OIS, snelle autofocus en goede prestaties bij weinig licht. Vooraan zit nog een 50MP-selfiecamera die ook 4K-video ondersteunt.

De gewone Nothing Phone (3a) moet het doen met een iets minder geavanceerde 50MP-hoofdcamera die de OIS wel behoudt. De 8MP-groothoekcamera is verder identiek, maar de periscoopcamera krijg je hier niet. In de plaats daarvan heeft de telefoon een reguliere 50MP-telefotocamera met slechts 2x optische zoom. Optische beeldstabilisatie ontbreekt echter op de telefotocamera, dus je hebt een erg vaste hand nodig om scherpe beelden te schieten. De 32MP-selfiecamera is ook iets minder geavanceerd en ondersteunt geen 4K-video.

Je ziet niet dubbel hoor

(Image credit: Nothing)

Afgezien van de camera's zijn beide telefoons quasi identiek. Zowel de Phone (3a) als de Phone (3a) Pro hebben het kenmerkende transparante ontwerp met de Glyph-verlichting. Die is echter niet verbeterd en bestaat nog steeds uit drie afzonderlijke balkjes met ledlampen. Qua duurzaamheid zijn beide telefoons IP64-gecertificeerd. Ze kunnen dus tegen een matige regenbui, maar niet tegen een duik in de wasbak.

Daarnaast zijn ze beide uitgerust met de Snapdragon 7s Gen 3. De basisversie van de gewone Nothing Phone (3a) combineert dit met 8GB RAM en 128GB opslag, terwijl er ook een versie met 12GB RAM en 256GB opslag verkrijgbaar is. De Nothing Phone (3a) Pro is daarentegen slechts in één configuratie beschikbaar, met name 12GB RAM en 256GB opslag. De batterijcapaciteit bedraagt op zijn beurt 5.000mAh en er is ondersteuning voor 50W-snelladen. Draadloos opladen wordt niet ondersteund. De displays van de Phone (3a) en Phone (3a) Pro hebben een formaat van 6,77 inch, FHD-resolutie, 120Hz refresh rate en piekhelderheid van 3.000 nits. Als je de telefoons van voren bekijkt, zie je dus helemaal geen verschil.

De telefoons worden gelanceerd met Nothing OS 3.1, gebaseerd op Android 15. Dit bevat updates voor de Nothing Gallery-, Camera- en Weather-apps. Er zijn ook wat extra personalisatiemogelijkheden aanwezig. Het updatebeleid is prima voor deze prijsklasse, want Nothing belooft drie Android-updates en zes jaar security-updates.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Essential Space is een laatste softwarematige nieuwigheid. Dit is een AI-gestuurde hub voor notities en ideeën en is eenvoudig toegankelijk via de nieuwe Essential Key aan de rechterkant van de telefoon. Helaas kan je deze knop niet herprogrammeren via de algemene instellingen. Met dat in het achterhoofd is het best ironisch dat de Essential Space nog in de early access-fase zit bij de lancering van de telefoons.

Prijs en beschikbaarheid

Zoals we gewend zijn van Nothing, zijn de telefoons scherp geprijsd. De Nothing Phone (3a) begint bij 349 euro voor 8GB RAM en 128GB opslag. Voor 399 euro kan je upgraden naar 12GB RAM en 256GB opslag. Pre-orders beginnen op 4 maart en op 11 maart start de verkoop.

De Nothing Phone (3a) Pro is ten slotte beschikbaar voor 479 euro (12GB RAM + 256GB opslag). Pre-orders starten een week later, op 11 maart, en de verkoop start twee weken later, op 25 maart.