Nothing Phone (3a) kan de beste feature van de iPhone 16 lenen

Vorige maand gaven we nog aan dat we in 2025 graag standaard een fysieke sluiterknop op smartphones willen zien. Nu lijkt het erop dat het eerste budgetmodel met zo'n sluiterknop onderweg is.

Nothing heeft een nieuwe teaser voor zijn volgende budgettelefoon, de aankomende Nothing Phone (3a), gedeeld die sterk hint naar een nieuwe sluiterknop voor het toestel. Die sluiterknop zou erg kunnen lijken op de cameraregelaar van de iPhone 16.

De teaser is gedeeld op X (Twitter) en bevat een duidelijk overzicht van de zijkant van de telefoon. Hier is onder de aan/uitknop een nieuwe knop te zien.

Nothing heeft nog niet officieel bevestigd dat dit een sluiterknop is, maar de tekst bij de afbeelding suggereert dit wel: "Je tweede herinnering, één klik verwijderd. Kracht in perspectief." De post vermeldt vervolgens ook nog eens de onthullingsdatum van 4 maart die eerder al aangekondigd was.

De teaser van Nothing die een nieuwe knop aan de zijkant van de aankomende Nothing Phone (3a) toont. (Image credit: Nothing)

"Tweede herinnering" en "één klik" lijken volgens ons in ieder geval te hinten naar iets gerelateerd aan fotografie. Als het dus inderdaad om een sluiterknop gaat, dat kan de Nothing Phone (3a) bij lancering misschien zelfs de goedkoopste telefoon van zijn soort zijn met een fysieke sluiterknop. Dit is een feature die voorheen vooral op redelijk gespecialiseerde toestellen of flagships is verschenen.

Momenteel zijn de enige bekende smartphones met een fysieke cameraknop de iPhone 16-modellen, met een startprijs van 969 euro, de Sony Xperia 1 VI en Oppo Find X8 Pro. De huidige Nothing Phone (2a) heeft in vergelijking maar een adviesprijs vanaf 329 euro. Zelfs de duurdere Nothing Phone (2) kost nog steeds minder dan de iPhone 16, met een startprijs van 649 euro.

Er is nog geen officiële prijs aangekondigd voor de Nothing Phone (3a), maar hij zal ongetwijfeld veel goedkoper zijn dan de iPhone 16. Daarom lijkt het ons wel onwaarschijnlijk dat de sluiterknop op de Phone (3a) net zo krachtig zal zijn als de cameraregelaar op de nieuwe iPhones, die ook nog eens druk- en touchgevoeligheid biedt.

We verwachten van een sluiterknop op een telefoon van onder de 500 euro niet meer dan dat je er foto's mee kan maken en video's mee kan starten, maar daar zal je ons voor die prijs ook zeker niet over horen klagen. Een sluiterknop op de Nothing Phone (3a) zou de telefoon, afhankelijk van de andere specs en uiteindelijke prijs, misschien wel een van de beste budget smartphones kunnen maken.