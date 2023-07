Je weet snel of de Nothing Phone 2 iets voor jou is. Spreekt het algemene ontwerp je aan? Wekt het je interesse en lijkt het problemen met smartphones op te lossen die je al tijden dwarszitten? Zo ja, koop hem dan, want het ontwerp is wat hem onderscheidt van de rest. De Nothing Phone 2 is een stijlvolle Android-smartphone met een innovatief design. De wow-factor is wat verdwenen, aangezien er niet veel veranderd is aan het concept tegenover vorig jaar, maar het blijft een coole telefoon die gewoon zijn werk doet.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Nothing Phone 2: review in een notendop

De Nothing Phone 2 ziet er zo vreemd uit tegenover alle andere smartphones dat je bijna zou denken dat hij niet echt is. Hij bevindt zich in de hogere middenklasse en wordt geproduceerd door een onafhankelijk bedrijf met effectieve en unieke ideeën. Verder is hij gewoon een goede telefoon. Als je het beu bent om met een saaie rechthoek rond te lopen en een smartphone wil waarover iedereen je vragen zal stellen, dan is de Nothing Phone 2 precies wat je zoekt.

Toch zijn er enkele belangrijke kanttekeningen. De glyph interface (de lampjes op de achterkant) ziet er cool uit, maar tijdens onze testperiode hebben we er weinig gebruik van gemaakt. Het is niet zo dat we de intentie niet hadden om het te gebruiken. Voor ons had het simpelweg weinig toegevoegde waarde, hoewel het wel gewoon werkt zoals verwacht. Hoewel de glyph interface het belangrijkste onderdeel is van de Nothing Phone 2, blijft het een gimmick waar sommigen weinig aan hebben.

Er zitten geweldige ideeën in de Nothing Phone 2. Andere fabrikanten zouden op sommige vlakken veel van Nothing kunnen leren. Zaken als grotere app-iconen en een monochrome interface zijn handig op eender welke smartphone. Op andere manieren voelde de software toch buggy en een beetje halfbakken. Sommige app-pictogrammen zagen er geweldig uit, maar een software-update maakte alles plots onleesbaar.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Nothing heeft hard gewerkt aan software sinds de lancering van de eerste Nothing Phone, maar het heeft nog een lange weg te gaan. De Nothing Phone 2 doet ons twijfelen of Nothing, of eender welk kleiner bedrijf, echt kan concurreren met monsterlijk grote merken als Google, Samsung en Apple.

De grootste zwakte is de camera. Nothing beweert dat de camera sterk is verbeterd, maar vergeleken met andere smartphones in deze prijsklasse blijven ze achterop hinken. Als je een telefoon wilt die er goed uitziet, koop dan de Nothing. Als je een telefoon wilt waarmee jij er goed uitziet, koop dan iets anders.

We denken dat potentiële fans van de Nothing Phone 2 het toestel zullen zien en meteen die klik zullen voelen. Als je de glyph-lampjes hypnotiserend vindt en je houdt van de minimalistische en doordachte interface, dan zal de Nothing Phone 2 je niet teleurstellen. Hij presteert ook beter dan het eerste model en ondanks de prijsstijging blijft hij goedkoper dan alternatieven bij Samsung en Apple.

Nothing Phone 2 review: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future / Philip Berne)

Begint bij 649 euro

Verkoop start op 19 juli 2023

Beschikbaar rechtstreeks bij Nothing en pop-up stores

De eerste Nothing Phone 1 kon je in huis halen vanaf 469 euro, waardoor hij onder de bekende grens van 500 euro zat. Dat gaat net iets anders deze keer, want door krachtigere, duurdere onderdelen krijgt de Nothing Phone 2 nu een adviesprijs van 649 euro. Met die prijs zit hij in feite tussen andere opties. Hij is bijvoorbeeld duurder dan de Samsung Galaxy A54, maar nog steeds goedkoper dan de OnePlus 11. Op dit moment vind je bijvoorbeeld de oudere Samsung Galaxy S22 vaak rond deze prijs. Kijken we naar het kamp van Apple, dan komt hij in de buurt van de iPhone 13 mini.

Toch mogen we de Nothing Phone 2 niet te snel afschrijven, want hij wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dit was vorig jaar de beste chip die je kon vinden bij een Android-smartphone en wordt momenteel alleen verslagen door de Snapdragon 8 Gen 2. Zelfs met deze oudere chip krijg je enorm krachtige prestaties voor een (relatief) lage prijs.

Prijs-kwaliteit score: 3 / 5

Nothing Phone 2 review: specs

(Image credit: Future / Philip Berne)

Swipe to scroll horizontally Nothing Phone 2 specs Afmetingen 161,2 x 76,4 x 8,6 mm Gewicht 201,2 g Scherm 6,7-inch LTPO OLED display, 1600 nits helderheid Resolutie 2412 x 1080 pixels Refresh rate 1-120Hz CPU Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM 8GB / 12GB Opslag 128GB / 256GB / 512GB Besturingssysteem Nothing OS 2 met Android 13 Primaire camera 50 MP, f/1.9, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS Ultrawide camera 50 MP, f/2.2, 114˚, 1/2.76", 0.64µm Selfiecamera 32 MP, f/2.5, 1/2.74", 0.8µm Batterij 4.700mAh met 45W-snelladen en 15W draadloos opladen

Nothing Phone 2 review: design

(Image credit: Future | Alex Walker Todd)

Ronder dan Nothing Phone 1

Uniek ontwerp

Slechts spatwaterbestendig

Je ziet van kilometers ver an dat dit de Nothing Phone 2 is door de knipperende glyph-lampjes. De telefoon voelt groter aan dan die van concurrenten, ook al is hij even dik als de Google Pixel 7 en de OnePlus 11. De afgeronde glazen achterkant zorgt er op de een of andere manier voor dat hij groter aanvoelt.

Verder raden we aan om meteen een cover voor de Nothing Phone 2 te kopen. Hij is namelijk erg glad en glijdt makkelijk van elk oppervlak met een minuscule helling. Verrassend genoeg blijft hij steviger liggen als je hem met het scherm naar beneden legt. Op die manier zie je ook de glyphs op de achterkant, dus misschien heeft Nothing de telefoon wel bewust zo ontworpen.

(Image credit: Future / Philip Berne)

De glyphs op de achterkant zijn de belangrijkste reden om de Nothing Phone 2 te kopen, maar zijn naar onze mening te beperkt. Je kan bijvoorbeeld een timer instellen en dan telt de middelste lichtring af zodat je niet op het scherm van de smartphone moet kijken. Er is bijvoorbeeld een integratie met de Uber-app, waarbij dit aftelt wanneer je dichterbij de eindbestemming komt.

Werkt het? Ja. Is het enorm nuttig en revolutionair? Niet echt. Begrijp ons niet verkeerd, de glyph ziet er erg cool uit en heeft een aantal handige trucjes. Het lijkt er alleen niet op dat de telefoon (en vooral de software) in staat is om optimaal gebruik te maken van de glyph.

Er zijn zogenaamd honderden LED-lampjes verdeeld over meerdere strips op de achterkant van de telefoon, maar het beste wat de telefoon kan doen is wat oplichten en een timer tonen. Er is veel complexiteit en die wordt nauwelijks benut, waardoor het voelt als een gemiste kans.

(Image credit: Future | Alex Walker Todd)

Duurzaamheid wordt een probleem met de Nothing Phone 2. Deze opvolger is waterbestendiger dan de originele Nothing Phone, maar niet veel. Hij kan tegen een spatje water, maar laat hem niet in de wasbak of het toilet vallen. Ook een zware regenbui kan hem al te veel worden. Daarnaast wordt er iets ouder Gorilla Glass gebruikt. Wat ons betreft, had Nothing iets meer mogen investeren om het unieke design van hun smartphone te beschermen.

Design score: 3 / 5

Nothing Phone 2 review: display

(Image credit: Future / Philip Berne)

6,7-inch OLED display

LTPO-technologie zorgt voor variabel refresh rate (1Hz tot 120Hz)

Helderder dan de concurrentie

De Nothing Phone 2 heeft een erg mooi OLED-scherm dat nu nog geavanceerder is dankzij LTPO-technologie. Nothing vertrouwt op een monochrome interface, dus tenzij je een app opent, zul je waarschijnlijk voornamelijk zwart en wit zien. De monochrome interface komt hier uitstekend tot zijn recht dankzij het contrastrijke scherm.

Dankzij de LTPO-technologie kan het scherm zijn refresh rate aanpassen tussen 1Hz en 120Hz om energie te besparen. Dit gaat goed samen met de mooie always-on vergrendelingsschermen in de stijl van Nothing. Vervolgens zijn we tevreden dat er niet bespaard is op helderheid. Met een maximum van 1.600 nits komt de Nothing Phone 2 dicht in de buurt van de beste Android-smartphones zoals de Galaxy S23 en Xiaomi 13.

Display score: 4 / 5

Nothing Phone 2 review: camera

(Image credit: Future | Alex Walker Todd)

Matige camera's

Dynamisch bereik en HDR zijn ondermaats

Stevige concurrentie maakt het niet beter

Voor 649 euro kan je al een degelijke camera krijgen op je smartphone. Zo heb je de Motorola Edge 40 voor dit geld met dezelfde camera set-up of de Samsung Galaxy S23 die een telefotocamera toevoegt aan de mix. Als je voor de combinatie van primaire camera en ultrawide gaat voor dit geld, moeten ze allebei erg goed presteren. Als er een telefotocamera aanwezig is, kunnen we het vergeven als de drie camera's matig presteren, maar de Nothing Phone 2 moet het doen met twee camera's. De camera's van de Nothing Phone 1 waren eveneens niets om over naar huis te schrijven, maar die telefoon kostte dan ook bijna 200 euro minder en creëerde daarom andere verwachtingen op vlak van fotografie.

Image 1 of 5 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

De Nothing Phone (2) heeft vooral moeite met dynamisch bereik en HDR. Dat betekent dat de donkere plekken in je foto's erg donker worden en dat je detail verliest aan schaduwen. De meeste smartphones richten zich tegenwoordig op het verbeteren van het dynamisch bereik, dus dit is het meest merkbare verschil tussen de Nothing en de concurrentie, zoals de Pixel 7.

In feite was de Nothing Phone (2) gewoon verschrikkelijk met HDR. Toen we een selfie probeerden te nemen, konden we kiezen om het gebouw of ons hoofd goed te belichten, maar niet allebei.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

We vonden de camera-app niet enorm responsief en enigszins moeilijk te gebruiken. Als we op een gebied probeerden te tikken om scherp te stellen, negeerde de camera dat vaak. Soms drukten we op de ontspanknop en werd er geen foto gemaakt.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Er zitten maar twee lenzen op de Nothing Phone 2 en doe geen moeite met de digitale zoom, want die laat foto's er blokkerig en onbruikbaar uitzien. Zelfs onder de beste omstandigheden verloren we te veel detail in fel belichte delen, wat een bijkomend effect is van de slechte HDR. Sommige foto's zagen er mooi uit en de extra warmte die de Nothing Phone 2 aan de meeste foto's toevoegt, zorgt ervoor dat onder andere eten er aantrekkelijker uitziet. Toch is dit ondermaats voor de adviesprijs die Nothing vraagt.

Image 1 of 9 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

Camera score: 2 / 5

Nothing Phone 2 review: software

(Image credit: Future / Philip Berne)

Unieke, eenvoudige interface

Updates tegenover vorig jaar zijn nuttig

Glyph-lampjes worden niet voldoende benut

Het verschil met de software tegenover andere, grotere merken is duidelijk. Met de Nothing Phone 2 krijg je een paar goede ideeën die mooi geïmplementeerd zijn, maar de hardware is niet goed geïntegreerd met de software.

Allereerst gingen de glyph-lampjes steeds uit. Er is een instelling waarmee je de glyphs volledig kunt uitschakelen en die hebben we nooit aangeraakt, maar één keer per dag moesten we in het menu duiken en de glyphs opnieuw activeren. Dit kwam (blijkbaar) omdat we een focusmodus voor het slapengaan hadden ingeschakeld, waardoor de lampjes uitgingen. We verwachten wel dat de telefoon dan slim genoeg is om zelf de lampjes weer aan te zetten wanneer de focusmodus afloopt.

(Image credit: Future / Philip Berne)

We hadden verwacht dat de glyph-lampjes overal op de telefoon beschikbaar zouden zijn. De Nothing Phone 2 heeft bijvoorbeeld een glyph timer, maar het is geen onderdeel van de normale Klok-app. Het gevolg is ook dat Google Assistant geen timer met de glyphs kan instellen, aangezien die altijd de standaard Klok-app gebruikt.

Als je de glyph timer wil, moet je hem eerst vinden in het instellingenmenu. Je kunt niet eens makkelijk de timer aanpassen. Je kunt een timer van zes minuten instellen en dan elke keer zes minuten hebben, maar als je vijf of tien of honderd minuten wilt, moet je helemaal terug naar het instellingenmenu.

Als de glyph timer al zo moeilijk te gebruiken is, dan kun je je voorstellen dat de glyph-lampjes niet gemakkelijk te integreren zijn. Als je een alarm instelt, krijg je geen glyph-lampjes. Als je muziek afspeelt, is er geen dansende glyph visualizer. We waren voortdurend op zoek naar manieren om de glyphs te gebruiken, manieren om de telefoon te ervaren via de lichten en niet via het scherm.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Je kunt ringtones aanpassen met de glyphs en verschillende lichten instellen voor verschillende contacten of soorten meldingen. Dat is best handig, maar die features heb je ook op de Nothing Phone 1. Je kunt de lichten gebruiken als extra licht voor de camera, maar ze zijn niet fel genoeg om het onderwerp goed te belichten tenzij je ongemakkelijk dichtbij staat.

De software, NothingOS 2, is een vrij eenvoudige variatie op Android. Nothing voegt geen stapel onnodige functies toe zoals Samsung of Xiaomi. In plaats daarvan probeert Nothing afleiding te voorkomen door kleur en tekst te elimineren.

Je apps zullen zwart-wit zijn. Ze krijgen geen label. Dat betekent dat ze moeilijker te vinden zijn, althans in het begin. Als je eenmaal doorhebt hoe de pictogrammen eruit zien, is het eigenlijk een heel prettig startscherm. We hadden geen moeite om te wennen aan de Nothing-interface en zouden sommige aanpassingen graag zien op andere smartphones.

Check out those big app icons (Image credit: Future / Philip Berne)

Nothing levert zelfs goed werk met het always-on display en we vonden het nuttiger dan bij Samsung of Apple. Natuurlijk hebben die smartphones andere features die Nothing niet heeft, maar eenvoud blijft dan ook het uitgangspunt van Nothing. We zijn van mening dat Nothing een eenvoudig startscherm heeft ontwikkeld dat fijn is om te gebruiken.

Software score: 4 / 5

Nothing Phone 2 review: prestaties

(Image credit: Future | Alex Walker Todd)

Voldoende kracht voor power users

Camera-app was soms traag

De Nothing Phone 2 heeft een grote prestatiesprong gemaakt tegenover de Phone 1. Het bedrijf heeft de juiste keuze gemaakt door een chipset uit de middenklasse te vervangen door de krachtigste chip voor Android-smartphones... uit 2022. Je krijgt hier de Snapdragon 8 Plus Gen 1, die we kennen van toppers zoals de Motorola Razr 40 Ultra en OnePlus 10T. De prestaties van de nieuwere Snapdragon 8 Gen 2 zijn natuurlijk beter, maar het verschil is zodanig klein dat je hier als gemiddelde gebruiker niets van zal merken. Je krijgt gewoon een supersnelle smartphone.

De Nothing Phone 2 presteerde erg goed en had geen problemen tijdens onze tests met veeleisende apps en de nieuwste games. Alles liep soepel en zag er goed uit zonder ook maar één hapering.

(Image credit: Future / Philip Berne)

We hadden wat reactieproblemen met de camera, maar het is niet duidelijk of dat aan de chipset of software ligt, aangezien Nothing zijn eigen camera-app gebruikt. Bij het wisselen van fotomodus haperde de app soms een tweetal seconden voor we weer een foto konden nemen.

Als je een snellere telefoon wilt dan deze voor een gelijkaardige prijs, dan is de OnePlus 11 in feite de enige optie. De Nothing Phone 2 heeft nog steeds genoeg kracht om games op een hoog niveau te draaien en de visuele hoogstandjes die Nothing toevoegt aan de interface zien er erg scherp uit op deze telefoon.

Tot slot is de interne opslag uitgebreid. Je kan nu drie configuraties krijgen: 8GB RAM met 128GB opslag (649 euro), 12GB RAM met 256GB opslag (699 euro) en 12GB RAM met 512GB opslag (799 euro). De opslagcapaciteit kan je wederom niet uitbreiden met een geheugenkaart, dus overweeg goed hoeveel je nodig hebt.

Prestaties score: 5 / 5

Nothing Phone 2 review: batterij

(Image credit: Future | Alex Walker Todd)

Meer dan een dag gebruik met 4.700mAh-batterij

45W-snelladen is oké, maar mag hoger

De Nothing Phone 2 heeft een iets grotere batterij dan de originele, wat logisch is want de afmetingen zijn ook groter. We hadden geen moeite om met de Nothing Phone 2 een hele dag door te komen en er zijn veel aspecten van de telefoon die daarbij helpen.

Ten eerste kan de zwart-wit interface wat energie besparen, maar waarschijnlijk niet veel. Het concept van Nothing om je te laten vertrouwen op de glyphs in plaats van het display van de telefoon zou ook energie besparen, maar dat is niet erg effectief. Misschien als meer app-ontwikkelaars de glyphs gaan gebruiken dat ze nuttiger worden. De slechte camera niet gebruiken helpt ook, want die verbruikt meer stroom dan de meeste andere functies.

(Image credit: Future | Alex Walker Todd)

Ook Nothing hoort bij het kamp dat je geen oplader meer geeft in de doos. De Nothing Phone 2 ondersteunt wel 45W-snelladen, net zoals de Samsung Galaxy S23 Ultra. Dit is prima bij grote merken als Google, Apple en Samsung, maar alle andere fabrikanten halen tegenwoordig makkelijk 66W of meer. Met de juiste oplader kan je de Nothing Phone 2 volledig opladen in iets minder dan uur en dit hebben we meermaals voor elkaar gekregen tijdens het testen. Verder kan je hem ook met 15W draadloos opladen.

Er is een oplaadglyph wanneer de telefoon is aangesloten en het toont weer aan wat het hele probleem met de glyphs is. Er zijn talloze manieren waarop Nothing de glyphs zou kunnen gebruiken om te laten zien dat de telefoon wordt opgeladen en hoe lang het nog duurt. Het zou de symbolen langzaam kunnen laten oplichten of ze allemaal afzonderlijk kunnen vullen.

Als je de telefoon oplaadt, krijg je kort een klein lichtbalkje te zien aan de onderkant van de telefoon bij de oplader. Je kunt er niet voor kiezen om dat lampje te laten branden, ook al is het een spaarlampje en zit de telefoon in het stopcontact. Als je het lampje weer wilt zien, moet je de telefoon bewegen. Is dit een dramatisch gebrek? Nee. Is het een gemiste kans? Absoluut.

Batterij score: 4 / 5

Moet je de Nothing Phone 2 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Redelijke prijs voor dit unieke ontwerp en de sterke prestaties. 3 / 5 Design Uniek ontwerp met coole glyphs die helaas te weinig worden gebruikt. 3 / 5 Display Geweldig scherm dat helderder is dan de concurrentie. 4 / 5 Camera Dynamisch bereik en HDR zijn ondermaats. Camera-app hapert soms. 2 / 5 Software Zwart-wit interface is erg fijn, maar de glyphs voelen aan als bijkomstigheid. 3 / 5 Prestaties Uitstekende prestaties dankzij de Snapdragon 8 Plus Gen 1, een enorme verbetering ten opzichte van het vorige model. 5 / 5 Batterij Geweldige batterij die probleemloos de hele dag meegaat en redelijk snel oplaadt. 4 / 5

Koop hem als...

Je alle andere ontwerpen saai vindt

De glyph-lampjes blijven uniek voor Nothing. Je vindt geen enkele andere smartphone met een equivalent.

Je krachtige prestaties wil

De prestaties zijn van topniveau, terwijl de prijs relatief laag blijft.

Koop hem niet als...

Je veel foto's wil nemen

Geen van de camera's is echt fantastisch en ze hebben stuk voor stuk moeite met dynamisch bereik.

Je hoge verwachtingen hebt van de glyphs

Voor een telefoon die zichzelf verkoopt door zijn unieke ontwerp, doen de glyphs naar onze mening niet genoeg.

Nothing Phone 2: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Nothing Phone 2 Google Pixel 7 OnePlus 11 Motorola Edge 40 Prijs 649 euro 649 euro 829 euro 599 euro Display 6,7-inch LTPO OLED, 1.600 nits helderheid 6,3-inch OLED, 1.400 nits helderheid 6,7-inch OLED, 1.300 nits helderheid 6,5-inch OLED, 1.200 nits helderheid Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Google Tensor G2 Snapdragon 8 Gen 2 MediaTek Dimensity 8020 Batterij 4.700 mAh; 45W opladen 4.355 mAh; 20W opladen 5.000 mAh; 100W opladen 4.400 mAh; 68W opladen

Google Pixel 7

De prestaties van de Google Pixel 7 lopen wat achter, maar zijn camera's liggen kilometers voor op wat Nothing heeft. Lees de volledige Google Pixel 7 review

OnePlus 11

Heb je een iets groter budget, dan geeft de OnePlus 11 je betere prestaties, camera's en sneller opladen. Lees hier de volledige OnePlus 11 review