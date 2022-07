Nothing Phone (1) review

(opens in new tab)

Op het eerste zicht moet de Nothing Phone (1) het wat hebben van zijn opvallende ontwerp en het achterliggende verhaal. Het bedrijf lijkt echter veel te hebben geleerd uit zijn eerste product, en de hoeveelheid afwerking van de Phone (1) overstijgt onze verwachtingen. Unieke functies zoals zijn transparante achtergrond en verlichting komen goed samen met de functionaliteit, en dat op een manier die we niet zien bij de meeste andere smartphones.

Als je deze review van de Nothing Phone (1) leest, dan zal je waarschijnlijk in één van de twee volgende categorieën vallen: zij die nog nooit van Nothing hebben gehoord; en zij die de startup en het debuut van de smartphone al een tijdje met argusogen volgen om te zien of ze alle hype nu kunnen waarmaken.

Nothing is en blijft een mysterieus bedrijf, met de Phone (1) dat slechts het tweede fysieke product is dat ze in hun korte bestaan hebben uitgebracht. In 2021 zagen de Ear (1) het levenslicht, en ze zetten meteen de toon voor het type product dat we van het bedrijf mogen verwachten, met een transparante esthetiek voor zowel de toestellen als het merk.

Voor de lancering van de Phone (1) liet Nothing CEO en mede-oprichter Carl Pei duidelijke weten dat het toestel gemaakt werd om wat speelsheid in de mobiele markt te brengen. Dit zorgde meteen voor de nodige opwinding bij tech-fans, wat een typisch trucje is van zijn werk bij OnePlus. Teasers van het ontwerp, de hardware en functies werden druppelsgewijs de wereld in gestuurd, om de nodige aandacht te trekken.

De Nothing Phone (1) is er nu eindelijk, en het is duidelijk dat deze telefoon meer is dan een kopie van populaire smartphones. Het unieke design en verrassende functies zoals de Glyph Interface-verlichting zorgen voor een prima toestel.



De camera's zijn niet toonaangevend en de batterijduur laat ook te wensen over, maar op een technisch niveau is het toestel meer dan geschikt als daily driver. De Phone (1) is sowieso een interessantere telefoon dan vrijwel elke smartphone in zijn prijsklasse.

Nothing Phone (1): prijs en beschikbaarheid

Vanaf 469 euro

Gaat op 21 juli in de verkoop

Nothing onthulde de Phone (1) op 12 juli, en de smartphone zal vanaf 21 juli beschikbaar zijn in Europa, het Verenigd Koninkrijk, India, Japan, Hong Kong en Australië. Voor de lancering liet het bedrijf al weten dat de release in de Verenigde Staten nog zou volgen, maar zonder exacte datum.

De Nothing Phone (1) is beschikbaar in drie varianten met verschillende RAM en opslag. Voor 8GB RAM en 128GB opslag betaal je 469 euro. Voor 8GB RAM en 256GB opslag wordt dat 499 euro en 12GB RAM en 256GB opslag kost 549 euro.

Voor de release konden een aantal enthousiaste fans bieden op een beperkte oplage van honderd gegraveerde toestellen via StockX, een online veilingplatform. Sommige bieders betaalden naar verluidt meer dan 3,000 euro voor een telefoon waar de details nog niet bekend van waren.

Daarnaast creëerde Nothing ook een uitnodigingssysteem, vergelijkbaar met de release van de originele OnePlus One, waarmee mensen op een wachtlijst terechtkwamen om als een van de eersten de Phone (1) te pre-orderen.

Nothing heeft ook verschillende pop-up winkels opgezet waar mensen vanaf 16 juli al de telefoon konden aanschaffen.

Waarde: 4/5

Nothing Phone (1): design

Licht voor zijn grootte, maar voelt beetje onhandig

Opvallend design met transparante achterkant

Voelt premium aan, met fijne knoppen

IP53-gecertificeerd tegen stof en spatwater

Ook al hadden we dankzij de release van beelden van de smartphone voor de lancering reeds een goed beeld van hoe het toestel eruit ziet, toch voelt het anders zodra je het toestel in je handen krijgt.

Het algemene ontwerp van de Phone (1) doet je meteen denken aan de iPhone 12, met name de platte metalen behuizing, afgeronde hoeken, vlakke voor- en achterkant en dubbele camera's achteraan. Maak het wat groter, opvallender, en klaar. Hoeveel opvallender? Nu, de achterzijde van de smartphone is volledig transparant.

Smartphones met een transparante achterzijde zijn niets volledig nieuws. Doorgaans zijn de componenten achteraan slechts gedeeltelijk zichtbaar (zoals bij de HTC U12+) of volledig nep (zoals je kan zien bij de Xiaomi Mi 8 Explorer Edition). Nothing heeft de smartphone zo ontworpen dat de zichtbare onderdelen zowel functioneel als esthetisch aantrekkelijk zijn.

Als je de smartphone in je hand draait, dan zorgen de lagen van verschillende componenten, schroeven, kabels en meer onder het glas achteraan voor een interessante uitstraling die zeker meer de aandacht trekken dan de meeste huidige toestellen.

Zelfs met een volledig doorzichtige achterzijde van Gorilla Glass slaagt de Phone (1) er goed in om vingerafdrukken te weren. Mocht je toch vlekken opmerken, dan kan je deze makkelijk verwijderen. Als je toch voor een hoesje wilt gaan (dat ook hier transparant is), dan moet je wel verwachten dat je hier sneller vingerafdrukken en dergelijke op zal opmerken.

Bij de lancering is de Nothing Phone (1) beschikbaar in twee kleuren, zijnde zwart en wit. Het zwarte model heeft een meer sobere uitstraling, en het witte slaagt erin de verschillende accenten net iets meer naar boven te brengen.

Ondanks de rechte kanten zijn de hoek van het gerecycleerde aluminium frame subtiel afgerond om ervoor te zorgen dat de Phone (1) iets meer comfortabel in je hand ligt dan je zou verwachten. Bovendien is hij lichter dan je vermoedt. Met 193,5 gram ligt hij onder de 200 gram-grens waarboven het gewicht van het toestel je begint op te vallen.

De aan/uit-knop bevindt zich aan de rechterzijde van de behuizing. De volumeknoppen zitten links en zijn vrij groot, waardoor je ze makkelijk kan bereiken. De IP53-certificering houdt in dat je de Phone (1) tijdens een klein beetje regen kan gebruiken, en het zou ook stof moeten beletten van zich een weg te banen naar de binnenkant van de smartphone. We raden je wel af om deze in de gootsteen te laten vallen of in het zand op het strand te gooien.

Ook al zijn we het toestel nog steeds volop aan het testen, toch tonen zowel het glas als de metalen afwerking geen sporen van gebruik, op de bijhorende screenprotector en oplaadkabel na. Deze kwamen reeds een klein beetje geschaafd uit de doos. Dit kunnen we wijten aan de beperkte operationele capaciteiten van Nothing, waarbij een gebrekkige kwaliteitscontrole ervoor kan zorgen dat er wel eens iets door de mazen van het net kruipt. Het zou natuurlijk ook een kleine beschadiging kunnen zijn aan het pers-toestel waarmee wij aan de slag mochten.

Ontwerp: 4/5

Nothing Phone (1): Glyph-interface

Uniek LED-notificatieverlichtingssysteem

Aanpasbare patronen voor ringtones en meldingen

Dubbelt als invullicht bij video-opnamen

Ook al trekt de transparante achterzijde de nodige aandacht, het meest opvallende is wat Nothing 'glyphs' noemt. Dit is een reeks van 900 witte LED's die op de achterzijde van de smartphone geplaatst zijn om dienst te doen als notificatielicht op steroïden.

De LED's vormen lichtbalken die over de randen van elementen lopen waaronder de achterste cameramodule en spoel voor draadloos laden. Elke glyph kan afzonderlijk oplichten, en vormt zo een unieke functie die Nothing op meerdere creatieve manieren weet te benutten. De glyphs voegen op die manier een zekere mate van speelsheid toe aan dit opvallende toestel.

(Image credit: Future)

Als je een kijkje gaat nemen in de Glyph-interface bij de instellingen, dan kan je zelf kiezen waar de glyps op reageren, en wanneer ze oplichten. Ze zijn standaard gepaard met de ringtones en meldingen van Nothing, met verscheidene patronen die op vlak van helderheid en kracht goed gesynchroniseerd zijn met de audio.

Het nut van de glyps gaat verder dan ondersteuning van notificaties. Ze kunnen ook aangeven dat jouw toestel aan het opladen is, zowel via kabel als draadloos, tonen je wanneer de Google Assistant meeluistert of als verlichting dienen bij het maken van video's.

De optie om verschillende combinaties tussen glyphs en ringtones in te stellen in jouw adressenlijst is handig. We hopen echter wel dat er nog meer opties komen om de belichting in te stellen voor app-gerelateerde notificaties, in-game acties en de mogelijk om zelf glyph-patronen in te stellen voor jouw eigen ringtones.



Nadat we gesproken hebben met het team van Nothing tijdens de release, is het ons wel duidelijk dat meerdere aspecten van de Phone (1), waaronder de Glyph-interface, blijven evolueren.

Nothing Phone (1): display

6.55 inch Full HD+ flexibel OLED-scherm

Adaptieve 120Hz verversingssnelheid

Randen zijn gelijk aan elkaar

Optische in-display vingerafdrukscanner

Nothing heeft het toestel voorzien van een 6.55 inch Full HD+ AMOLED-paneel met 120Hz beeldverversing, HDR10+ compatibiliteit en 10-bit kleurenondersteuning.



Het scherm is voorzien van een bezel, maar het slaagt er wel in om dit mooi af te werken door de rand overal even dik te maken, wat niet altijd even makkelijk is. Nothing heeft een flexibele OLED-paneel gebruikt in plaats van een steviger en goedkoper scherm om dit voor elkaar te krijgen. De punch-hole selfiecamera bevindt zich in de linkerbovenhoek, en de optische in-display vingerafdrukscanner zit onderaan dicht tegen de onderste rand.

(Image credit: Future)

Ondanks de technische voordelen van een OLED-paneel is er voorlopig geen always-on-functionaliteit (Nothing heeft dit alvast niet bevestigd). Er blijft bij het uitschakelen van het scherm echter wel een kleine uitlijning zichtbaar van de vingerafdrukscanner. Je kan de smartphone wakker maken door hem op te pakken, maar je kan ook gewoon op de sensor drukken om er terug mee aan de slag te gaan.

De Full HD+-resolutie biedt een mooie, scherp beeld met opvallende kleuren, en simpele controls laten je de kleurtemperatuur en levendigheid zelf aanpassen. Je kan ook kiezen tussen een beeldverversing van 60Hz of 120Hz om, afhankelijk van het werk dat je uitvoert, wat batterij te besparen. De schermhelderheid ligt normaal rond de 500nits, en volgens Nothing kan het scherm een helderheid behalen tot 1200nits. Alleen in direct zonlicht heeft de Phone (1) er moeite mee.

Het levendige beeld van het OLED-paneel is gekoppeld aan twee kleurprofielen: Levendig en de ietwat doffe, maar realistischer uitziende 'standaard'-modus. Het 120Hz scherm, gecombineerd met de 240Hz Touch Response Rate zorgt het ervoor dat het browsen door de interface, maar ook intensievere taken zoals gamen, soepel aanvoelt.

Dankzij de variabele verversingssnelheid gebruikt de telefoon niet meer Hz dan nodig is. Hierdoor kan de batterij een stuk langer mee.

Display: 4/5

Nothing Phone (1): audio

Bluetooth 5.2

Ondersteunt Nothing quick pair

Helder geluid

Gezien het feit dat het eerste product van Nothing een paar draadloze earbuds was, zou het je dan ook niet mogen verbazen dat er geen koptelefoonaansluiting aanwezig is. Voor audio moet je het stellen met de Bluetooth 5.2-verbinding. De functionaliteit om snel oortjes te verbinden zorgt ervoor dat het selecteren van earbuds - zoals de Nothing Ear (1) - vrij vlot verloopt (al is een volledige lijst van ondersteunde producten nog niet bekend gemaakt).

De smartphone komt ook met dual stereo speakers, maar weet wel dat deze niet gelijkwaardig zijn. Het grootste deel van de kracht komt ui de onderste speakers, en het oorstukje richt zich meer op middelste en hoge tonen.

De speakers zijn verrassend helder, zelfs met de volume helemaal naar 100% gedraaid. Genuanceerde geluiden zijn nog steeds duidelijk hoorbaar en ondanks dat de bas niet prominent aanwezig is, kunnen we de individuele componenten van de audio goed horen.

Audio: 3,5/5

Nothing Phone (1): software

Bijna standaard Android gebruikerservaring

Nothing OS voegt nuttige, kenmerkende functies toe

Drie jaar aan OS-updates, vier jaar aan beveiligingsupdates gegarandeerd

Optimalisatie van de prestaties en vermogen nodig

Nothing gaf gebruikers de mogelijkheid om met zijn eigen Android-versie aan de slag te gaan voor de lancering van de Phone (1) door een launcher vrij te geven die op ondersteunde toestellen van andere merken kon worden geïnstalleerd. De ervaring op de smartphone zelf biedt iets meer diepte.

Het eigen dot matrix-lettertype van het bedrijf, dat je op de hardware van de smartphone kan terugvinden - waaronder op de glazen achterzijde en zelfs in de SIM-sleuf - kan je ook zien in de gebruiksinterface, genaamd 'Nothing OS', menu's en bij het selecteren van widgets.

(Image credit: Future)

Nothing OS lijkt veel op de versie van Motorola en de eigen Android van Google, met kleine aanpassingen die het laten uitsteken ten opzichte van een echte stock-uitvoering. Je kan mappen vergroten om 2x2-plaatsen in te nemen op het thuisscherm, wat je een hybride-functionaliteit geeft. Er zijn ook widgets met snelle instellingen waar je door kan swipen, wat je snel meer connectiviteitsopties geeft, en er is tevens een pop-up-zicht voor een handig multitasken.



Sommige toevoegingen, zoals de smart home-snelkoppeling op het vergrendelscherm, zijn erg handig. Er is nog wel werk aan de winkel als het aankomt op stabiliteit, om nog maar te zwijgen over ontbrekende functies, zoals de mogelijkheid om de Phone (1) met een hand te bedienen, die de gebruikerservaring sterk zouden verbeteren.

Nothing verdient wel een complimentje voor drie jaar lang OS-updates, en vier jaar lang beveiligingsupdates, waardoor het toestel een stuk aantrekkelijker wordt.

Software: 4/5

Nothing Phone (1): prestaties en specs

Oudere, maar aangepaste, Snapdragon 778G+ chipset

Tot 12GB aan RAM

Kan veeleisende games aan

Een van de meer controversiële aspecten van de Phone (1) bij de lancering was Nothing's keuze van de chipset. Het bedrijf wist geïnteresseerden te verbazen door een aangepaste versie van een oudere zevende generatie Qualcomm chipset te gebruiken, de Snapdragon 778G+.

Dit komt met minstens 8GB RAM, maar het topmodel krijgt 12GB. De '+' in de naam verwijst naar de toevoeging van 15W draadloos laden en ondersteuning voor tot 5W omgekeerd draadloos laden.

Ondanks dat de Phone (1) op een oudere chip draait dan andere vlaggenschipmodellen, kan de smartphone nog best goed meekomen.



De 778G+ zal niemand doen verbazen op basis van zijn benchmarkscores, maar voor de meeste gebruikers zit er genoeg kracht in om goed de dag mee door te kunnen komen, en zelfs een potje Call of Duty Mobile op hoge graphics zit er zonder problemen in. De telefoon wordt ook niet te warm tijdens het gamen.

De echte uitdaging zit hem in het langdurige gebruik, en of de Nothing na een jaar aan updates nog steeds zo goed presteert als nu.

Prestaties: 4/5

Nothing Phone (1): batterijduur

4.500mAh batterij

Ondersteuning voor 33W snelladen

Batterijduur valt tegen

Laadt snel op

De 778G+ stelt teleur als het aankomt op de batterijduur van het toestel. Ja, het toestel kan wellicht efficiënter worden op de lange termijn, maar de basis stelt teleur.



Achter het glas komt de Phone (1) met een 4.500mAh batterij die volgens Nothing 18 uur aan gebruik levert per oplaadbeurt. In de praktijk komen we uit op een consistente vijf uur aan schermtijd, niet meer dan de absolute minimum voor een moderne smartphone.

Na één keer opladen konden we wat mails beantwoorden, 45 minuten lang video's kijken, een uur social media gebruiken, ongeveer 20 minuten op het internet gezeten, wat berichtjes gestuurd, en ten slotte nog 15 minuten gegamed. Op dat moment was de batterij ook bijna op sterven na dood.

Lange Netflix-sessies in de trein of een game-marathon zonder oplader in de buurt zitten er dus niet in.

Na 30 minuten opladen, zit je op de 50% batterij. Dan moet je wel de juiste 33W PD/Quick Charge 4.0-compatibele lader gebruiken. Nothing heeft een eigen adapter, maar die moet je los kopen. Je zal dus enkel een witte USB-C naar USB-C-kabel aantreffen als je de doos openmaakt.

Batterij: 2,5/5

Nothing Phone (1): camera's

Twee 50MP primaire camera's, 16MP selfiecamera

Kleuren knallen eruit met Sony's sensor

Glyph-interface kan dienen als extra lichtbron

Beelden worden al snel korrelig in low light

De 16MP selfiecamera is niets speciaal, maar zowel de primaire camera als de groothoekcamera hebben allebei 50MP.

De Sony IMX766 hoofdsensor is ondersteund met OIS (Optical Image Stabilization) en wordt veel gebruikt door smartphonefabrikanten (je kan ze terugvinden op de Xiaomi 12 en middenklasse OnePlus Nord 2). De secundaire 50MP Samsung JN1 groothoeklens houdt in dat je geen compromissen moet sluiten op scherpte bij het omschakelen tussen de twee focale afstanden (als het op hoeveelheid pixels aankomt).

Fotograferen met de Phone (1) is aangenaam. De telefoon neemt snel foto's in zowel daglicht als kunstmatig licht, en door de 50MP Sony sensor zijn de foto's gedetailleerd en kleurrijk. De camera is dan ook ideaal om zonder veel werk mooie foto's voor Instagram te maken.

Foto's dichtbij de sensor krijgen een mooi bokeh-effect die betere foto's levert dan de macro-modus van de camera zelf. Deze modus gebruikt de groothoekcamera in plaats van de primaire camera.

De groothoekcamera is minder goed dan de primaire camera, met zwakkere kleuren (wellicht wel realistischer), vagere details en minder contrast. Dat gezegd hebbende, de groothoekcamera heeft een gezichtsveld van 114 graden en is daarmee prima genoeg om leuke, creatieve foto's te maken.

Als het donker wordt, zijn de verschillen tussen de twee sensors groter. De warmere kleuren van nachtelijke foto's via de groothoekcamera hebben wel een bepaalde charme.

De Glyph-interface kan gebruikt worden als extra lichtbron. Ideaal voor foto's op korte afstanden, maar door het koele licht worden foto's op een langere afstand moeilijker.

De Nothing Phone (1) kan video's op 1080p / 60fps of 4K / 30fps opnemen via de camera's op de transparante achterkant. De OIS en EIS doen hun werk, maar bewegingen tijdens het filmen, zie je toch terug in de opname. We zouden het wel leuk vinden als je naadloos kan wisselen tussen de groothoekcamera en de primaire camera.

Camera: 3,5/5

Nothing Phone (1): camera voorbeelden

Nothing Phone (1): review score

Eigenschappen Notities Score Design Voelt fijn aan en het unieke design is een showstopper 4/5 Display Het OLED-scherm doet zijn werk goed 4/5 Audio Niks revolutionairs, maar de individuele componenten komen goed tot hun recht 3,5/5 Software Een simpele Android-skin met slimme toevoegingen die nog wat kleine aanpassingen nodig heeft 4/5 Prestaties Geweldig voor dagelijks gebruik en gamen, maar onduidelijk hoe de telefoon in de toekomst presteert 4/5 Batterij Je kunt er hoogstens een dag mee doen, maar gelukkig laadt hij snel op. 2,5/5 Camera Leuke camera's, maar de cameraopzet heeft moeite in het donker 3,5/5 Waarde Een opvallend ontwerp en een prima gebruikerservaring voor zijn prijsklasse 4/5

Moet ik de Nothing Phone (1) kopen?

Koop hem als...

Je een degelijke telefoon wilt die niet al te duur is

De batterijduur is zeker niet geweldig, maar de Phone (1) laadt snel op en levert verder een veelzijdige gebruikerservaring voor een prijs die zijn premium ontwerp niet doet vermoeden.

Je gelooft in het verhaal van Nothing en de achterliggende gedachte van de Phone (1) Nothing is een klein bedrijf dat dingen anders probeert te doen in een ongelooflijk concurrerende en oververzadigde markt. De Phone (1) is de perfecte belichaming van deze aanpak; ontworpen om een discussie op gang te brengen en gebruikers te verrassen met zijn eigenaardigheden.

Jouw telefoon altijd op stil staat

Naast de vernieuwingen maken de verschillende functies die de Glyph-interface ondersteunt het een handig hulpmiddel om oproepen en activiteiten op je telefoon in de gaten te houden, zonder constant gebel en meldingen op het scherm.

Koop hem niet als...

Je graag een vlaggenschipmodel wil hebben De Phone (1) kan niet concurreren op het gebied van pure prestaties, batterijduur of camera-opzet. De telefoon heeft een interessant ontwerp, is leuk om te gebruiken en is betaalbaar. Als dat niet je prioriteiten zijn, moet je een andere smartphone kiezen.

Je een telefoon nodig hebt met een goede batterijduur

De Phone (1) heeft, ondanks een goede gebruikerservaring, een slechte batterijduur. De telefoon laadt in ieder geval wel vrij snel op.

Je de beste camera's wil hebben

De Nothing Phone (1) heeft een prima set camera's, maar de kwaliteit en functionaliteit zijn een beetje te beperkt om te kunnen concurreren met toestellen als Google's Pixel 6.

