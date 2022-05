OnePlus Nord 2T review

De OnePlus Nord 2T is een geweldigde middenklasse smartphone, met snelle prestaties en een mooie camera waardoor je andere zogenoemde vlaggenschepen in twijfel trekt. Het is echter wel slechts een kleine update ten opzichte van de OnePlus Nord 2, waardoor we ons afvragen waarom hij eigenlijk bestaat.

In het kort

Met de komst van de OnePlus Nord 2 vorig jaar zagen we een mooie toevoeging aan de markt van iets budgetvriendelijkere smartphones komen, met bijna-vlaggenschipprestaties en camera-mogelijkheden voor een veel lagere prijs.

Hij was zo sterk dat OnePlus dit jaar geen OnePlus 10 uitbracht. De verschillen tussen de reeksen waren zo vaag geworden, dat de komt van een aparte smartphone in dezelfde klasse niet nodig was. Of dat dachten we.

De OnePlus 2T is nu hier, met een zeer kleine upgrade in de specs. Ook al is het een uitstekende telefoon, toch vragen we ons wat af waarom hij eigenlijk bestaat. Berichten suggereren dat de OnePlus Nord 3 nog niet is afgeschreven, maar zijn plaats in het bredere aanbod lijkt nog onbepaald.

Met ongeveer hetzelfde 6,43 inch 90Hz AMOLED-scherm als de Nord 2, gelijkaardige prestaties en dezelfde camera's en batterij lijkt het eerder een herwerking dan een volledig nieuw model.

Hij is echter niet volledig identiek aan de Nord 2. OnePlus heeft het snelle 80W snelladen van de OnePlus 10 Pro toegevoegd, samen met een lichtjes snellere Dimensity 1300-processor. De winsten zijn echter zeer beperkt.

Het meest interessante verschil is waarschijnlijk de prijs. Met een nieuw prijskaartje van 399 euro is de OnePlus Nord 2T meteen een van de beste all-round opties binnen de middelste klasse.

Zijn propere ontwerp, vlotte software, heldere foto's en algemene prestaties laten duurdere smartphones binnen dezelfde klasse meteen te prijzig aanvoelen.

We zitten een beetje in een tweestrijd rond de OnePlus Nord 2T. Het is ongetwijfeld een zeer goede middenmoter, maar we kunnen ook moeilijk ontkennen dat het slechts een beperkte upgrade is. We zouden hem zelfs overbodig kunnen noemen.

(Image credit: Future)

Prijs en beschikbaarheid

De OnePlus Nord 2T verschijnt op 24 mei in de winkelrekken, en dat in twee verschillende versies.

Het startmodel komt met 8GB RAM en 128GB interne opslag voor een prijs van 399 euro. De versie met 12GB RAM en 256GB opslag en kost 499 euro.

De OnePlus Nord 2 had bij zijn release ook een prijskaartje van 399 euro, al kan je deze vaak tegen iets van korting terugvinden. Op dit prijspunt staat de OnePlus Nord 2T als rivaal tegenover de Redmi Note 11 Pro Plus 5G.

Design

We mogen toegeven dat we niet echt omver geblazen werden door het eenvoudige ontwerp van de OnePlus Nord 2, en de OnePlus Nord 2T voegt daar weinig aan toe.

Het toestel ligt wel goed in de hand, met Gorilla Glass vooraan en achteraan, en een plastic behuizing met een metaal-effect. De ontwerptaal is echter vrij saai. Zelfs de nieuwe Jade Fog (die wij testten) en Grey Shadow-tinten leken wat aan de zwakke kant.

Het grote verschil zit hem hier in de herziene cameramodule. Deze zit wat lager en maakt de grootte van de cirkelvormige sensoren iets meer interessant. De plaatsing van de groothoeklens bovenaan het blok zorgt er wel voor dat de smartphone wat 'scheel' kijkt.

(Image credit: Future)

Hij is ongeveer even groot als de OnePlus Nord 2, met afmetingen als 159,1 x 73,2 x 8,2mm. Hij weegt met 190g ook net een gram meer.

Natuurlijk houdt dit allemaal in dat de Nord 2T vrij compact aanvoelt in je broekzak. Samen met het bekende gebogen ontwerp ligt hij ook goed in de hand. Ons Jade Fog-model leek wel de neiging te hebben om snel vingerafdrukken te tonen.

Display

De OnePlus Nord 2T komt met een 6,43 inch AMOLED-scherm dat vertrouwd zal aanvoelen voor eigenaars van de Nord 2. OnePlus liet al weten dat dit hetzelfde scherm is als de Nord 2, met de kleine toevoeging van dubbele omgevingslichtsensoren.

Dit laatste zorgt ervoor dat OnePlus de helderheid van jouw scherm beter kan bijstellen op basis van jouw omgeving. Je zal dit niet meteen opmerken, maar het is wel een interessante toevoeging.

Zoals daarvoor is het een voldoende helder 1.080 x 2.400 scherm, met een vlotte, maar niet overweldigende 90Hz beeldverversing.

De kleuren zijn accuraat, maar de maximale helderheid ligt niet gigantisch hoog, al is ze zeker wel bruikbaar.

(Image credit: Future)

Samen met een platte vormfactor en een snelle, betrouwbare in-display vingerafdrukscanner is het een aangenaam display om te gebruiken.

Al bij al is het een zeer waardige smartphone, maar in vergelijking met bijvoorbeeld de Redmi Note 11 Pro Plus 5G en zijn 6,67 inch 120Hz-scherm is het wat minder.

Camera's

De camera-hardware van de OnePlus Nord 2T is exact dezelfde als die van de OnePlus Nord 2.

Dat houdt dus een 50MP Sony IMX766 groothoeksensor in met OIS, een 8MP 120-graden ultragroothoeksensor en een 2MP monosensor. Je krijgt er ook dezelfde 32MP selfiecamera bij.

Ook hier draait het allemaal om die hoofdsensor. De Sony IMX766 is een grote 1/1.56 inch sensor, wat veel groter is dan we in deze prijsklasse gewoon zijn, op de Nord 2 na.

De resultaten zijn hier even indrukwekkend als op zijn voorganger, met veel detail. De bijkomende AI-assistent trekt de kleuren omhoog, wat sommigen aangenaam zullen vinden. Wij hielden het echter liever op meer natuurlijke resultaten in beelden zonder iets van tussenkomst.

(Image credit: Future)

Het nemen van foto's van personen geeft een mooi natuurlijk diepteveld en heldere randen, met natuurlijke huidtinten.

Volgens OnePlus liggen de echte verbeteringen bij de AI, en heeft de kwaliteit van de foto's met de Nachtmodus een stap voorwaarts genomen. We hadden geen Nord 2 bij de hand om dit te vergelijken, maar we waren zeer tevreden van de heldere, mooi verlichte beelden die we kregen. Ze waren niet zo indrukwekkend als bij een vlaggenschip, maar lagen toch dichter bij high-end smartphones dan bij goedkopere toestellen.

De 8MP ultragroothoeklens levert echter niet dezelfde prestaties als die hoofdcamera. De details vervagen al snel, zeker als je minder licht in je beelden hebt, en ook de toon is over het algemeen wat bleker. Ze zijn zeker bruikbaar, maar in de meeste gevallen zal je liever van de zoomfunctie willen afblijven.

Foto's met 2x zoom zijn verbazingwekkend bruikbaar, gezien het gebrek aan een toegewijde telefotolens. Je kan hier die grote, scherpe hoofdcamera weer voor bedanken.

Het maken van beelden is ook door de AI van OnePlus verbeterd. De AI Highlight-modus helpt hier om scènes die van achter belicht worden mooi gelijk te trekken, waardoor het onderwerp steeds mooi verlicht is. Er is ook ondersteuning voor 960fps slow motion-video's.

Selfies zijn doorgaans ook vrij goed (hier is de selfiecamera dezelfde als op de OnePlus 10 Pro), en sloeg er redelijk in om de heldere stukken in zonnige beelden binnen de perken te houden. Er waren echter wel enkele vreemde vlekken te zien op sommige van de beelden.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 13 Levendige kleuren stralen echt met de Nord 2T (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 13 Ingezoomde beelden in slechte verlichting maken goed gebruik van die hoofdsensor (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 13 Genomen tegen valavond (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 13 De ultragroothoeklens worstelt met details, zeker als de verlichting niet optimaal is (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 13 Genomen met de Nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 13 De nachtmodus is ongewoon geavanceerd voor een smartphone van deze prijs (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 13 De kleuren en details zijn sterk (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 13 Ingezoomde beelden zijn verbazingwekkend bruikbaar (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 13 Selfies slagen er best in om goed verlichte stukken weer te geven. (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 13 Genomen bij minder ideale belichting (Image credit: Future) Afbeelding 11 van 13 Genomen met de AI-assistent uitgeschakeld (Image credit: Future) Afbeelding 12 van 13 De bijgesneden zoommodus in actie. (Image credit: Future) Afbeelding 13 van 13 In een goede belichting doet de ultragroothoeklens zijn werk prima. (Image credit: Future)

Prestaties en specs

Een van de eerste grote verschillen met de OnePlus Nord 2 is de overstap van een Dimensity 1200 naar een Dimensity 1300-chip.

Als je het echter wat beter bekijkt, dan zie je wel dat dit geen grote upgrade is. Ja, het productieproces houdt een kleinere 6nm in (versus 7nm), wat inhoudt dat de Nord 2T iets efficiënter en kouder werkt.

Op vlak van prestaties is het verschil verwaarloosbaar. Een gemiddelde Geekbench 5-score van 576 single-core en 2.757 multi-cores ligt op dezelfde hoogte.

Er is een meer uitgesproken stijging in de GPU, waar een 3DMark Wild Life benchmarkscore van 4.623 (27,70fps) een stijging van ongeveer 10 procent inhoudt ten opzichte van de Nord 2. Echt veel soeps is het echter niet.

De belangrijkste praktische prestatiestijgingen zouden een 14 procent reductie zijn in de download- en installatietijden.

(Image credit: Future)

De Nord 2 was natuurlijk gekend voor zijn prestaties die boven zijn prijsklasse lagen, dus het is niet echt een probleem. Het kunnen spelen van veeleisende games zoals Genshin Impact op High/60fps grafische instellingen zonder dat de frame rates de diepte in gaan, is zeer indrukwekkend.

Dit wordt allemaal bijgestaan door de vrijgevige keuze uit ofwel 8 of 12GB RAM, wat je bij dit soort toestel wel zou verwachten.

Software

OnePlus voorziet de Nord 2T van zijn eigen Oxygen OS 12.1 UI, hun schil bovenop Android 12. Ze beloven twee grote Android-updates en drie jaar aan veiligheidsupdates.

Oxygen OS is de voorbije jaren wat van zijn vlotte eigenheid verloren dankzij de samensmelting met ColorOS van Oppo. Ze delen dezelfde fundering, maar op vlak van de vormgeving van het menu blijft OnePlus toch iets meer smaakvol.

(Image credit: Future)

Je krijgt de keuze tussen het OnePlus Sans-font van de fabrikant zelf, al lag onze voorkeur bij Roboto van Google, en stijlvolle always-on display graphics en wallpapers, of menu's en een structuur die meer aan Oppo doen denken.

Een van de verbeteringen waar we geen fan van waren, was de OnePlus Shelf. Sleep vanuit de rechterbovenhoek op het scherm naar beneden, en je krijgt een shortcut-menu te zien. Hiermee krijg je toegang tot de weerwidgets, een stappenteller en notitieapp, een Spotify-widget en verscheidene andere toepassingen.

Dit voelt echter wat onhandig en overbodig aan, en verscheen vaak toen we gewoon het notificatiemenu wilden oproepen. Gelukkig kan je dit zelf eenvoudig uitschakelen in het Instellingen-menu.

Batterijduur

Net als bij de OnePlus Nord 2, om maar van rivalen als de Redmi Note 11 Pro Plus te zwijgen, komt de OnePlus Nord 2T met een 4.500mAh batterij.

(Image credit: Future)

Dit wijkt af van de 5.000mAh waar zowel goedkope als dure smartphones graag mee uitpakken. De gebalanceerde componenten lijken hier echter geen nood aan te hebben.

In de praktijk sloegen we er meestal in om na een dag gemiddeld gebruik nog steeds 40 procent aan accusap over te hebben. Na meer intense dagen, waarbij we vier uur en 15 minuten schermtijd hadden en enkele rondjes van het veeleisende Apex Legends Mobile-game speelden, hadden we nog 30 procent over.

Dit is geen enorm opvallende batterijprestatie, maar is zeker wel acceptabel en lijkt zelfs een verbetering ten opzichte van de OnePlus Nord 2. In andere gebruiksscenario's is het mogelijk dat er andere resultaten zijn.

Waar we wel niet over kunnen twijfelen, is de aanpassingen aan de laadsnelheid. OnePlus heeft de smartphone voorzien van dezelfde 80W snelladen als zijn vlaggenschip OnePlus 10 Pro, wat indrukwekkend is. In slechts 15 minuten zit je van 1 procent aan 67 procent, waardoor je niet meer moet rekenen op het opladen van jouw smartphone tijdens je nachtrust.

Enkel de Redmi Note 11 Pro Plus, met zijn 120W snelladen kan dit overstijgen.

Natuurlijk was het 65W snelladen van de OnePlus Nord 2 moeilijk traag te noemen, en had je ook hiermee jouw smartphone vol in minder dan 30 minuten. De voordelen lijken steeds kleiner te worden.

Ook al komt de OnePlus Nord 2T goed in de buurt van een aardig vlaggenschip, toch moeten we ook hier de afwezigheid van draadloos laden melden.

Moet ik de OnePlus Nord 2T kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je een toestel zoekt dat in de buurt komt van een vlaggenschip

Net als zijn voorganger komt de OnePlus Nord 2T aardig in de buurt van een vlaggenschip-smartphone dankzij zijn geweldige camera, snelle prestaties, snelladen en strakke bouwkwaliteit.

Je snelladen wilt

De 80W snelladen van de OnePlus Nord 2T is dezelfde als bij de OnePlus 10 Pro, wat inhoudt dat je jouw toestel volledig kan opladen tijdens jouw koffiepauze.

Je mooie foto's wilt

De 50MP hoofdcamera is groter dan verwacht en levert veel details met een natuurlijk diepteveld en heldere, levendige kleuren. Daar komt nog eens een AI-assistent bij die de kleuren van jouw afbeeldingen automatisch omhoog kan trekken.

Koop hem niet als...

Je een uitdagender ontwerp zoekt

Ook al is hij goed gebouwd en niet te groot, toch is het ontwerp van de OnePlus Nord 2T weinig indrukwekkend te noemen.

Je het snelste display zoekt binnen deze prijsklasse

Het is mogelijk om een smartphone te vinden met een beeldverversing van 120Hz binnen deze prijsklasse, en de Nord 2T is er geen van.

Je draadloos laden wilt

Hij laadt misschien enorm snel op, maar de OnePlus Nord 2T zal niet veel doen op jouw draadloze laadblok.

Overweeg ook

OnePlus Nord 2

Een van de grootste rivalen voor de OnePlus Nord 2T is zijn voorganger, de OnePlus Nord 2. Als je deze goedkoper kan vinden, wat zeer mogelijk is, dan mag je dezelfde prestaties verwachten voor minder geld.

Lees hier onze review van de OnePlus Nord 2

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus

Deze smartphone in dezelfde prijsklasse geeft je een groter, vloeiend display, een 108MP camera met meer pixels en zelfs 120W snelladen. De OnePlus Nord 2T krijgt lichtjes onze voorkeur, maar het is wel een geschikt alternatief.

Lees hier onze review van de Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus review