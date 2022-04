OnePlus 10 Pro review

De OnePlus 10 Pro is een uitstekende allrounder. Het scherm ziet er geweldig uit, opladen gaat vliegensvlug en de specs zijn krachtig. De kers op de taart is dat hij minder kost dan veel andere smartphones in dezelfde klasse, waardoor het een interessante optie is. De camera is echter de achilleshiel van het toestel. Zowel de hardware als de software zullen gepassioneerde fotograven afkeren.

Review in een notendop

OnePlus-smartphones werden ooit ‘vlaggenschip-killers’ genoemd, maar over de jaren heen heeft het bedrijf zijn midrange roots achter zich gelaten om de vlaggenschepen te maken die het ooit probeerde te verslaan.

De OnePlus 10 Pro is dan ook geen terugkeer naar het oude tijdperk, maar het laat wel zien dat nog iets van die mentaliteit in leven is bij het bedrijf. In vergelijking met de premium toestellen die we in het begin van dit jaar hebben gezien, voelt deze smartphone fris en vernieuwend aan.

Dat zeggen we omdat het een goedkoop toestel is. Het is zeker geen budgetsmartphone, verre van zelfs. De OnePlus 10 Pro verschijnt niet in de winkelschappen naast telefoons van Nokia of Redmi. Als je hem echter vergelijkt met andere Pro- en Plus-smartphones, heeft hij een prijskaartje die aantrekkelijker is dan die van de directe concurrentie.

De OnePlus 10 Pro verscheen voor het eerst in China in december van 2021, in maart van 2022 volgde de wereldwijde release. De Samsung Galaxy S22 Plus, Xiaomi 12 Pro en Oppo Find X5 Pro zijn ook tussen deze maanden op de markt gekomen, maar de OnePlus 10 Pro weet zichzelf te onderscheiden met zijn vraagprijs.

Het vlaggenschip van Oppo is het beste te vergelijken met de nieuwe OnePlus-smartphone. Na de fusie van beide merken hebben ze vrijwel identieke software, dezelfde Hasselblad-cameramodi en vergelijkbare displays. De OnePlus is echter een stuk goedkoper.

Als je zoekt naar een topklasse smartphone, is dit de meest betaalbare. Het is alleen jammer dat er geen ‘standaard’ OnePlus 10 komt.

Dit is een indrukwekkend toestel. Ons favoriete aspect is het display. Het 6,7 inch 2K-scherm is fantastisch om series op te kijken of games op te spelen. Ook scrollen op sociale media is geen probleem.

(Image credit: Future)

Het grote schermformaat kan een probleem vormen voor mensen met kleine handen, aangezien de hoeken van het display ietwat moeilijk zijn om bij te komen.

Het toestel is ook zeer krachtig, dankzij de Snapdragon 8 Gen 1-chipset. Zowel kleine als grote taken gaan hierdoor een stuk vlotter.

Aangezien veel vlaggenschepen zijn uitgerust met deze chipset, lijkt het geen bijzonder verkooppunt te zijn. Dat is echter niet helemaal waar. De chip is geneigd om te oververhitten en we hebben een aantal smartphones opgemerkt die zo warm worden dat het oncomfortabel is.

De OnePlus 10 Pro heeft een koelsysteem wat dit probleem redelijk onder controle houdt. We hebben er redelijk wat gametijd uitgehaald voordat het toestel warm werd. Middenklasse smartphones hebben dit probleem vaak niet (en zijn meestal net zo goed om mee te gamen), maar als je een topklasse chipset wilt, is dit een goede optie.

(Image credit: Future)

Ook de camera’s zijn prima. De 48MP-hoofdcamera, 50MP-groothoeklens en 13MP-telefotolens werken met elkaar samen om mooie foto’s te schieten. Het blijft echter bij ‘prima’ en het ook niet meer dan dat. De camera’s van de concurrentie bieden soms net wat meer.

Als je deze andere smartphones niet hebt geprobeerd, is de camera-opstelling van de OnePlus 10 Pro waarschijnlijk goed genoeg voor jou. Vooral vanwege de handige extra modi van Hasselblad en wat aanvullende functies.

Het opladen van de smartphone gaat in een handomdraai. Het toestel is voorzien van 80W-snelladen, waarmee je de batterij vol krijgt in ongeveer een half uur.

De OnePlus 10 Pro is de telefoon om in de gaten te houden. Hij verslaat zijn rivalen met een schappelijk prijskaartje en een reeks aan handige functies. Als je op zoek bent naar een Android-topper, moet dit een van je eerste keuzes zijn.

OnePlus 10 Pro: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future)

De OnePlus 10 Pro is in twee varianten te krijgen. De goedkopere geeft je 8GB aan RAM en 128GB opslagcapaciteit. Hiervoor betaal je 899 euro. De versie met 12GB RAM en 256GB opslag heeft een prijskaartje van 999 euro.

Ter vergelijking: de Samsung Galaxy S22 Plus kost minimaal 1.049 euro. De Xiaomi 12 Pro kent een instapprijs van 1.099 euro en voor de Oppo Find X5 Pro moet je 1.299 euro neerleggen. Wat ons betreft zit de OnePlus 10 Pro in dezelfde prestatieklasse als deze andere toestellen.

Er zit hier wel een addertje onder het gras. De goedkoopste variant van de OnePlus 10 Pro is alleen in het zwart te krijgen, terwijl de duurdere altijd groen is. Dus als je je ogen had gericht op een specifieke kleur, zit je vast aan een specifieke configuratie.

Het toestel is nu te pre-orderen via de website van OnePlus en leverbaar vanaf 5 april.

Design

(Image credit: Future)

De OnePlus 10 Pro heeft een ontzettend uniek ontwerp, maar gelukkig oogt hij niet vreemd. Dat zeggen we omdat het grote camerablok op de achterkant vrij opvallend is.

De lenzen zitten op een vrij lang en breed eiland bovenaan het toestel, maar deze is verrassend dun. Het toestel wiebelt een beetje als je hem plat op een tafel legt, maar het is lang niet zo erg als bij veel andere vlaggenschepen.

Op het oog lijkt het erop dat er vier lenzen in het camerablok zitten, maar eigenlijk zijn het er maar drie. Het vierde gedeelte is voor een verrassend grote LED-ringlamp.

Met uitzondering van de camerabult is dit verder een standaard Android-smartphone, maar dan met de handtekening van OnePlus. Er zit een USB-C-poort aan de onderkant (maar geen koptelefoonaansluiting), een volumeregelaar aan de linkerkant, een aan/uit-knop aan de rechterzijde en daarboven een schuifknop waarmee je makkelijk het toestel op stil kunt zetten.

De OnePlus 10 Pro zal voor sommigen iets te groot zijn om gemakkelijk in de hand te houden. Met dimensies van 163 x 73,9 x 8,6 mm en een gewicht van 201 gram is het geen kleine telefoon. We kunnen ons voorstellen dat sommige kopers dit flinke formaat niet zien zitten.

(Image credit: Future)

De achterkant van de smartphone is gemaakt van stevig Gorilla Glass met een coating die ervoor zorgt dat er geen vlekken op komen. Zoals we al zeiden, is er een groene of een zwarte versie om uit te kiezen. Het lijkt erop dat de witte variant die wel in China is gelanceerd, niet wereldwijd beschikbaar is.

Vanwege het gebrek aan een IP-certificering weten we niet hoe goed het toestel is beschermd tegen stof of water.

Display

Het grote formaat van de OnePlus 10 Pro is het gevolg van het grote display. Het 6,7 inch AMOLED-scherm neemt heel wat ruimte in beslag. Dat is wat ons betreft geen probleem, het is namelijk een genot om naar te kijken.

Het scherm heeft een resolutie van 3.216 x 1.440 pixels, ofwel 2K, en een hoge maximale helderheid van 1.300 nits. Of je nu films en series binnenshuis kijkt in een donkere kamer of buiten in de volle zon, het ziet er altijd goed uit. OnePlus heeft een algoritme toegevoegd dat kan leren welke helderheid jij het meest prettig vindt in bepaalde omgevingen gebaseerd op jouw gebruik. Zo hoef je niet vaak de helderheid handmatig te wijzigen.

OnePlus gebruikt zogenoemde LTPO 2.0-technologie om een variabele beeldverversing van 1 tot 120Hz te behalen. Zo kan het toestel overschakelen naar 1Hz voor stilstaande beelden en 120Hz voor games of sociale media. Het is vrij moeilijk voor een ongetraind oog om het verschil te zien tussen 50Hz en 60Hz, dus de snelheid is niet van vitaal belang. OnePlus claimt echter dat deze feature het batterijverbruik minder zwaar vermindert dan LTPO op de OnePlus 9 Pro.

(Image credit: Future)

Als je echt topklasse displayfuncties nodig hebt, zul je blij zijn om te horen dat het toestel ook ondersteuning biedt voor een miljard kleuren en HDR10+. Niet alle gebruikers zien dit volledige kleurenspectrum, maar er zijn genoeg techfans die dit zullen waarderen.

Net als veel andere premium smartphones biedt de OnePlus 10 Pro je de mogelijkheid om het scherm altijd aan te hebben staan. Zo kun je in een oogopslag zien hoe laat het is en of je notificaties hebt. Dit kost wat extra batterijduur, maar in onze tests merkten we geen enorme verschillen wanneer de functie aanstond.

Camera

De OnePlus 10 Pro maakt geweldige foto's, maar als de camera's het enige onderdeel van een smartphone zijn waar je om geeft, kunnen we de smartphone niet aanbevelen boven zijn rivalen met dezelfde prijs.

Over het algemeen zijn we tevreden met de prestaties van de 48MP-hoofdlens (f/1.8), de 50MP-groothoeklens (f/2.2) en de 8MP-telefotolens (f/2.4, met 3,3x optische zoom). Al hebben we wel een paar klachten, waardoor het moeilijk is om echt overtuigd te zijn van de fotoprestaties.

Als je vooral de hoofdcamera gebruikt, zul je het prima naar je zin hebben. Foto's zijn helder en kleurrijk, met een natuurlijk ogende diepte voor close-upfoto's en veel detail voor ruimere foto's. De AI-optimalisatie voert de helderheid van de plaatjes ietwat op, daardoor zien sommige foto’s er wat onnatuurlijk uit.

De groothoekcamera toont het eerste grote gebrek. Het heeft een gezichtsveld van 150 graden, wat erg breed is voor een lens. Zo kun je ook de fisheye-modus gebruiken. Sommige mensen zullen hier veel lol aan beleven, maar voor ons lijkt het een modus die je één keer probeert en daarna nooit meer aanraakt.

Afbeelding 1 van 3 Groothoekfoto (Image credit: OnePlus) Afbeelding 2 van 3 1x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 3,3x zoom (Image credit: OnePlus)

Je kunt ook standaard groothoekfoto’s maken. Deze zijn bijgesneden vanaf 150 graden, dus je krijgt niet de volledige 50MP-opname. Al verwachten we niet dat veel mensen hier last van zullen hebben. Deze foto’s zijn verder prima, met een verrassend gebrek aan vervorming. Al zijn sommige plaatjes wel onnodig verscherpt.

Tot slot is er de zoomcamera. 3,3x optische zoom is een prima bereik, maar sommige vlaggenschepen hebben lenzen die tot wel 5x of 10x zoom gaan. Bovendien is 8MP niet echt adembenemend als het om smartphonecamera’s gaat.

Foto’s op dit zoomniveau zien er prima uit, maar je kunt beter niet te ver gaan. Vooral als je naar de bovengrens van 30x zoom gaat, krijg je behoorlijk korrelige foto’s.

Als je wisselt tussen de lenzen krijg je een ander probleem te zien: er zit geen balans tussen. Het kleurprofiel verandert merkbaar naarmate je dichterbij of verder van een object komt. Groothoekfoto’s ogen wat bleek, terwijl plaatjes van de hoofdlens ietwat gelig zijn. De zoomcamera produceert lichtelijk donkere opnames. Dit verpest de individuele foto’s niet, maar het is wel onhandig dat er zo veel verschil tussen de camera’s zit.

Afbeelding 1 van 3 Een portretfoto met natuurlijke diepte (Image credit: OnePlus) Afbeelding 2 van 3 Een portretfoto van een hond, waarbij de vervaging rondom het haar goed is gelukt (Image credit: OnePlus) Afbeelding 3 van 3 Een portretfoto waarbij het gras dichtbij er ietwat vreemd uitziet (Image credit: OnePlus)

De portretmodus kan uitstekende foto’s produceren wanneer je het goed gebruikt. Sommigen waren gelijk klaar om op sociale media te plaatsen, maar daar komt wat geluk bij kijken. De camera-app heeft soms wat kuren.

Zoals met alle portretmodi vervaagt OnePlus de achtergrond, maar we hadden vaak het gevoel dat de app te ijverig was. Soms was de grond aan de voorkant net zo wazig als de verre achtergrond. Je kunt het niveau van de vervaging aanpassen in de app, maar dat doet niet zo veel.

Hoewel de bokeh een beetje veel van het goede kan zijn, is de portretmodus uitstekend voor bepaalde situaties. We zijn bijzonder onder de indruk van hoe haren worden verwerkt. Geen enkele lok is onnodig wazig, dit was zelfs het geval toen we foto’s van een hond maakten.

Dit laat enigszins zien hoe slim de AI van de smartphone is in dit opzicht, maar dat is niet altijd het geval. Bij de frontcamera merken we dat de vervaging ietwat willekeurig wordt toegepast en het is moeilijk om een onderwerp scherp te houden.

Afbeelding 1 van 2 Een standaard selfie (Image credit: OnePlus) Afbeelding 2 van 2 Een selfie met de portretstand (Image credit: OnePlus)

Je kunt waarschijnlijk het beste de standaard fotomodus gebruiken wanneer je de 32MP-selfiecamera (f/2.2) gebruikt.

Tegen het einde van onze tijd met de OnePlus 10 Pro, na het merendeel van onze cameratests, verscheen er nieuwe software die onder andere ‘de kwaliteit van het maken van foto’s in portretmodus optimaliseert’. Het is een beetje onduidelijk welke verbeteringen dit met zich meebrengt. Onze daaropvolgende cameratests toonde geen duidelijke verbeteringen, maar het laat zien dat OnePlus de cameramodi actief wil verbeteren.

Video-opnames zijn mogelijk tot 8K, maar om alle AI-functies te gebruiken (zoals stabilisatie of AI-kleuren) moet je voor 1.080p kiezen. Dat maakt ze ietwat overbodig voor mobiele videomakers die in 4K willen opnemen.

Het is ook belangrijk om de partnerschap met Hasselblad te benoemen. Dit is namelijk het tweede jaar dat de vlaggenschepen van OnePlus de naam van het cameramerk op hun behuizing dragen.

(Image credit: Future)

Deze samenwerking brengt een aantal modi met zich mee. Er is een herziene Pro-modus, die je volledige controle geeft over de plaatjes die je schiet, en met de XPAN-modus krijg je een extra breed gezichtsveld.

De schietknop is nu oranje en maakt hetzelfde geluid als de camera’s van Hasselblad wanneer je een foto maakt. Deze modi zijn allemaal al beschikbaar op de Oppo Find X5 Pro. Het is leuk om er een keer mee te spelen, maar in onze dagelijkse fotografiesessies gebruikten we ze eigenlijk nooit.

Dit gevoel heerst bij de meeste extra cameraopties. De fisheye-lens en de tilt-shift-opties zijn leuk om uit te proberen, maar we kunnen ons niet voorstellen dat we deze vaak gaan gebruiken.

Het is ons opgevallen dat OnePlus stilletjes de macromodus heeft laten vallen, ondanks dat het bedrijf hier ophef over maakte bij de OnePlus 9-serie. Het is echter geen groot verlies.

We hebben hier nogal wat problemen genoemd, maar het is ook onze taak om op gebreken te wijzen. Geen van deze issues zijn echter complete dealbreakers, het wijst er alleen op dat de camera-ervaring van de OnePlus 10 Pro niet helemaal op één lijn ligt met de concurrentie.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 6 Een foto van enkele bessen op een struik (Image credit: OnePlus) Afbeelding 2 van 6 Een foto van ganzen (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 6 Een foto van kaas (Image credit: OnePlus) Afbeelding 4 van 6 Een foto van graffiti (Image credit: OnePlus) Afbeelding 5 van 6 Een dramatische zonsondergang (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 6 Een foto met de fisheye-modus (Image credit: OnePlus)

Prestaties en specs

De OnePlus 10 Pro is uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 1-chipset, de krachtigste processor die nu beschikbaar is voor Android-smartphones. Afhankelijk van welk model je kiest komt er ook 8GB of 12GB RAM bij.

Het is de moeite waard om een incident van een jaar geleden te vermelden. Toen de OnePlus 9 verscheen, kwamen techfans erachter dat bepaalde apps kunstmatig werden vertraagd. Hierdoor kon je niet het volledige vermogen van het toestel benutten in games, maar wel in benchmarktests. De testers zagen het maximale potentieel van de smartphone, maar niet de bruikbare hoeveelheid kracht.

OnePlus claimt dat het dit deed om ervoor te zorgen dat de batterij een goede levensduur zou houden en om oververhitting tegen te gaan. Het bedrijf voegde uiteindelijk een ‘High Performance’-modus toe aan de software, zodat je de beperking uit kunt schakelen. Deze modus is standaard gedeactiveerd, maar je kunt het aanzetten om het maximale uit de smartphone te halen.

De verandering maakt volgens de benchmarktests wel een groot verschil op de prestaties. Als het uitstaat behaalt de OnePlus 10 Pro een multi-core score van 2.788, wat verassend laag is voor een Snapdragon 8-smartphone. Wanneer je de modus inschakelt, wordt het omhoog gehaald naar 3.015 punten.

(Image credit: Future)

Die score is nog steeds niet geweldig, en het is het laagste aantal punten wat we hebben gezien in een smartphone met deze chip. Zelfs de OnePlus 8-serie scoorde hoger met 3.159. De OnePlus 9 bereikte zelfs 3.654 punten met een zwakkere processor. Dit volgt een trend die we blijven zien met Snapdragon 8 Gen 1-toestellen. Ze hebben vaak zwakkere scores in vergelijking met sommige oudere chips.

Dat betekent niet dat het een slechtere chipset is. Niet alle veranderingen zijn prestatiegericht. Zo zijn er duidelijke verbeteringen aan de AI en batterijbesparing te zien.

De reden dat we toch positief zijn over de prestaties ondanks de verwarrende scores, is dat het verschil is score voor de gemiddelde gebruiker verwaarloosbaar is wanneer het boven de 2.500 punten komt. De meeste apps zijn geoptimaliseerd om alleen die hoeveelheid kracht nodig te hebben. Je kunt games over het algemeen net zo goed spelen op midrangers als op duurdere toestellen.

De Snapdragon 8 Gen 1 heeft wel een storend nadeel, dat is dat hij snel oververhit raakt in bepaalde smartphones. De OnePlus 10 Pro houdt het enigszins stabiel als je de prestatiemodus uitschakelt. Je kunt makkelijk een tijdje gamen voordat het apparaat heet wordt.

De smartphone wordt echter ook ietwat warm als je foto’s maakt of video’s kijkt. Wanneer je dit toestel veel gebruikt zul je vroeg of laat wat warmte opmerken.

Software

(Image credit: Future)

De OnePlus 10 Pro draait op Android 12 met de Oxygen OS 12-schil eroverheen. Op veel manieren is het vergelijkbaar met ColorOS van Oppo. Sterker nog, de twee schillen zijn vrijwel identiek.

Dit is echter geen plagiaat aangezien Oppo en OnePlus zijn gefuseerd. Na de fusie kondigden de bedrijven aan dat OnePlus in de toekomst ColorOS zou gaan gebruiken, maar dit leidde tot verontwaardiging bij fans. Daardoor zijn de bedrijven teruggekomen op die beslissing.

Zoals bij alle Android-schillen, zorgt het vooral voor een verandering in het uiterlijk. OnePlus heeft zijn eigen lettertype en eigen achtergronden om uit te kiezen. Zo kun je jouw toestel een echte OnePlus-uitstraling geven.

Dieper in de schil vind je ook de identiteit van Oppo terug. Het menu voor snelle instellingen, de ontwerptools voor de startpagina en het personalisatiemenu zijn vrijwel identiek aan die van de Find X5 Pro.

Hier zie je ook een van de beste functies die is toegevoegd aan de smartphone: het always on-display. Dit is een leuke manier om een toestel wat meer eigen te maken. Je kunt bijvoorbeeld een portretfoto selecteren op je toestel en vervolgens kan de AI er een tekening van maken die je voor je always on-scherm kunt gebruiken.

Er staan ook een aantal apps van OnePlus vooraf geïnstalleerd die voor sommige fans nuttig zullen zijn. Zo krijg je toegang tot de Zen-modus, wat je helpt om te concentreren, en Hyperboost Gaming kun je gebruiken om jouw toestel te optimaliseren voor games. Daarnaast zijn er ook apps voor de OnePlus-store en de forums van het merk.

Batterijduur

De OnePlus 10 Pro wordt geleverd met een oplader. (Image credit: Future)

De OnePlus 10 Pro heeft een vrij gemiddelde batterijduur. We zijn niet teleurgesteld, maar ook niet onder de indruk. In principe volgt het daarmee de maatstaf voor premium smartphones.

Het toestel gaat bijna een dag mee als hij volledig is opgeladen, maar we konden er niet op vertrouwen dat hij het langer vol zou houden. Je krijgt op geen enkele manier een batterijduur van twee dagen.

Er zit een grote 5.000mAh batterij in de OnePlus 10 Pro, maar deze moet het heldere scherm van energie voorzien. Ook de verversingssnelheid van 120Hz, het always on-display, de processor en de 5G-verbinding vragen de nodige hoeveelheid stroom. Als je dat allemaal in overweging neemt, is een hele dag aan gebruik wel prima.

Opladen gaat gelukkig razendsnel. De OnePlus 10 Pro kan tot 80W-snelladen. Daarmee laad je hem volledig op in ongeveer een half uur. Ook krijg je er een oplader bij.

Het vermogen van draadloos opladen is maximaal 50W, wat behoorlijk vlug is. Omgekeerd opladen behoort ook tot de mogelijkheden, hiermee kun je de OnePlus 10 Pro gebruiken als powerbank voor andere apparaten.

Moet je de OnePlus 10 Pro kopen?

(Image credit: Future)

Koop het als…

Je goede camera’s wilt, maar fotografie geen prioriteit is

De camera’s van de OnePlus 10 Pro zijn prima, maar die van de concurrentie zijn veelal beter. Deze smartphone is het beste voor mensen wiens prioriteiten niet bij fotografie liggen.

Je snel wilt kunnen opladen

80W-snelladen is zeer rap. Als je regelmatig haast hebt en snel een volle batterij kunt gebruiken, is dit de smartphone voor jou.

Je een Pro-toestel wilt voor een prima prijs

De OnePlus 10 Pro heeft een aantrekkelijk prijskaartje, vooral in vergelijking met de concurrentie van Samsung, Xiaomi en Apple.

Koop het niet als…

Je wacht op de OnePlus 10

Er komt geen ‘standaard’ OnePlus 10. Dus als je een smartphone zoekt die minder kost, kun je beter kijken naar alternatieve opties van Samsung en Oppo.

Je kleine handen hebt

De OnePlus 10 Pro is prima voor mensen met grote handen. Als dit bij jou niet het geval is, kun je beter even in een winkel gaan kijken of het formaat bij je past.

Je veel selfies neemt

We zijn niet erg onder de indruk van de portretstand van de selfiecamera. Als je graag artistieke foto’s maakt van jezelf, sla deze smartphone dan vooral over.