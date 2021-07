Nothing Ear 1 review

De Nothing Ear 1 voldoen niet helemaal aan de gigantische hype. Ze beschikken over teleurstellend geluid en bieden niet zo'n geweldige ruisonderdrukking. De oortjes zitten echter zeer comfortabel en het transparante design is erg uniek.

Review in een notendop

De Nothing Ear 1 zijn na maanden van hype eindelijk onthuld. Het gaat om de eerste volledig draadloze oortjes van Carl Pei's nieuwe bedrijf Nothing. Als de naam Carl Pei een belletje doet rinkelen, kan dit kloppen. Hij is de co-founder van OnePlus, en heet dat bedrijf inmiddels achter zich gelaten. De oortjes worden in de markt gezet als rivalen van de AirPods Pro.

De Nothing Ear 1 weten de hype echter niet helemaal waar te maken. Ze beschikken over een uniek transparant design, waardoor je het binnenwerk van de oortjes en de oplaadcase kunt zien. Dit betekent dat de printplaten in de stelen van de draadloze oortjes zichtbaar zijn. De grote delen van de knoppen en oplaadcase zijn echter ondergebracht in een ondoorzichtig stuk wit plastic, wat afbreuk doet aan het algehele design.

De eerste draadloze oortjes van Nothing zijn erg comfortabel om te dragen. De aanraakbediening is bovendien betrouwbaar en responsief. Echter zijn de audioprestaties zijn niet per se om over naar huis te schrijven. De grote drivers zijn gemaakt in samenwerking met het Zweedse audiobedrijf Teenage Engineerings, waardoor we een indrukwekkend geluidsbeeld verwachtten. In plaats daarvan klinken de Nothing Ear 1 wat blikkerig en zijn de oortjes frustrerend stil. We stellen de hoeveelheid details in de hogere frequenties echter wel op prijs.

De ruisonderdrukking van de Ear 1 laat ook wat te wensen over. Als je de ANC op de hoogste stand zet en de muziek op het hoogste volume afspeelt, kun je nog steeds een gesprek voeren met iemand in dezelfde kamer. Bovendien blijft iedere tik van je laptoptoetsenbord hoorbaar.

De batterijduur is best wel goed. Je krijgt zo'n 34 uur aan batterijcapaciteit met ANC uitgeschakeld. Met ruisonderdrukking aan daalt dit tot 24 uur. Dat is zeer indrukwekkend voor een paar draadloze oortjes.

Door middel van de bijbehorende app zie je eenvoudig hoeveel batterij je nog overhebt. De oplaadcase ondersteunt bovendien draadloos opladen. De connectiviteit heeft echter last van wat problemen. Hoewel de oortjes worden geleverd met Bluetooth 5.2-ondersteuning hebben we veel last ondervonden tijdens het koppelen van de oortjes. De connectie raakten we bovendien regelmatig kwijt. Het is echter mogelijk dat dit wordt opgelost door middel van een toekomstige software-update (laten we het hopen).

Over het algemeen vormen de Nothing Ear 1 een gewaagde eerste release van het nieuwe bedrijf. Een interessant design is echter niet genoeg om van deze oortjes een groot succes te maken. Het is wel belangrijk om te weten dat het gaat om draadloze oortjes van 99,95 euro. Het zijn vrijwel de goedkoopste draadloze oortjes die je kunt vinden. En voor die lage prijs kun je niet verwachten dat ze kunnen tippen aan de AirPods Pro (279 euro) of Sony WF-1000XM4 (279 euro).

Nothing Ear 1: prijs en releasedatum

De Nothing Ear 1 zijn verkrijgbaar voor 99,95 euro. De draadloze oortjes zijn gelimiteerd verkrijgbaar via de websites van Nothing en Belsimpel vanaf 31 juli. De oortjes worden officieel uitgerold op 17 augustus.

De prijs plaatst de Nothing Ear 1 onderaan de prijsklasse voor draadloze oortjes met noise-cancelling. Ze zijn een stuk goedkoper dan veel rivalen op onze lijst met beste draadloze oortjes.

Nothing Ear 1: design

Het design van de Nothing Ear 1 is iets waar de meningen altijd over zullen blijven verdeeld. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Er is niet echt een middenweg.

Het gehele design is gebaseerd op het idee van transparantie. De oortjes en de oplaadcase zijn bijna helemaal doorzichtig, met uitzondering van de onderkant van de oplaadcase en een deel van de behuizing van de oortjes. De niet-transparante stukken hebben een effen witte kleur.

De oortjes zien eruit als AirPods Pro, waarbij de coating van een deel van de stelen is verwijderd. De Nothing Ear 1 beschikken over siliconen oortopjes, en de ovale behuizing heeft veel weg van de ruisonderdrukkende oortjes van Apple.

Door de transparante behuizing kun je de printplaten en magneten aan de binnenkant van de oortjes goed zien. Het is een cool uiterlijk als je ervan houdt, maar veel mensen zullen de voorkeur geven aan een strakker design.

De oortjes zijn erg comfortabel om te dragen. Dankzij de bijgeleverde selectie oortopjes zou je gemakkelijk een prettige pasvorm moeten kunnen vinden. De Ear 1 komen daarnaast met IPX4-rating, waardoor ze waterbestendig genoeg zijn om ze tijdens het sporten te dragen.

De stelen van de oortjes zijn aanraakgevoelig. Hierdoor kun je jouw muziek bedienen zonder je telefoon uit je broekzak te halen. Dubbeltik om je muziek af te spelen of te pauzeren. Tik driemaal om naar het volgende nummer te gaan en houdt het steeltje vast om te schakelen tussen ruisonderdrukkingniveaus.

Je kunt zelfs je vinger omhoog en omlaag schuiven om het volume van de inhoud aan te passen. Daar kunnen de AirPods Pro nog wat van leren, al vonden we deze beweging soms wel wat onhandig. Het voelde soms namelijk alsof de oortjes uit je oorschelpen zouden vallen.

De bedieningselementen werken erg goed en zijn zeer responsief. Daarnaast is er een handige functie aanwezig voor automatisch pauzeren. Als je een oortje uitdoet, wordt de muziek automatisch gestopt.

De oplaadcase is vierkant en plat, en is bovendien een stuk groter dan de case van de AirPods. De deksel sluit met een bevredigende klik. Door een aangename inkeping kun je de case als een soort fidget spinner ronddraaien. Ieder oortje bevat een gekleurde stip (rood of zilver). Deze komen overeen met de stippen aan de achterkant van de steel. Zo weet je in één oogopslag welk oortje in welke sleuf past.

Aan de rechterkant van de oplaadcase is een koppelingsknop te vinden, evenals een USB-C-poort. Het is echter ook mogelijk om de oortjes draadloos op te laden, indien gewenst.

Er is een hoop hype geweest rond te transparantie van de Ear 1 dat het een beetje teleurstellend is dat het bedrijf geen volledig doorzichtig ontwerp heeft gemaakt. Als je de innerlijke werking van de oortjes wil tonen, waarom leg je dan niet alles bloot?

We zijn niet helemaal overtuigd dat de Nothing Ear 1 met succes pronken met de "ruwe schoonheid" van de technologie in de draadloze oortjes. Ze bieden echter wel iets unieks aan en zijn een goede afwisseling voor eenieder die conventioneel ontworpen oortjes wat beu is.

Nothing Ear 1: audioprestaties

Aan de binnenkant van de Nothing Ear 1 zijn 11,6 mm drivers te vinden. Deze zijn relatief groot voor volledig draadloze oortjes. Ze zijn afgestemd door het Zweedse audiobedrijf Teenage Engineering.

Grotere drivers als deze hebben de neiging veel lucht te verplaatsen. Dat zorgt op hun beurt voor sterk geluid met krachtige bastonen. Helaas blijken de Ear 1 niet helemaal te voldoen aan Nothings beweringen van een "rijk, meeslepend geluid".

We willen nu ook weer niet zeggen dat de Nothing Ear 1 verschrikkelijk klinken; ze bieden veel details in de hoge tonen. De middentonen klinken helder en soepel, maar de bas is erg teleurstellend. Bovendien kunnen de oortjes niet bijzonder luid. Het is mogelijk om de lagere frequenties te versterken door de More Bass-instelling in de app in te schakelen. We ontdekten echter dat dit geen enorm groot effect had.

We hadden graag wat meer warmte in de lage frequenties gehoord. We vinden echter wel dat de zang rijk en luxueus klinkt. Het geluidsbeeld voelt echter niet bijzonder breed aan. Het algehele profiel is zelfs wat blikkerig. Bovendien zijn de draadloze oortjes frustrerend stil, zelfs met vol volume open.

De noise-cancelling is ook niet echt geweldig. Als de muziek op vol volume staat en de ruisonderdrukking op de maximale stand staat, konden we nog steeds een gesprek voeren en iedere tik van ons toetsenbord horen.

Als je overschakelt op de lichte modus, lijkt het alsof ANC helemaal niet aan staat. De Transparantie-modus is overigens niet veel beter. Het voelt niet alsof het geluid van de omgeving door de oortjes wordt gelaten. We ondervonden wel dat geluiden met hogere frequentie wat duidelijker werden.

Nothing Ear 1: batterijduur en connectiviteit

De Nothing Ear 1 bieden een batterijduur van 5,7 uur als het gaat om de oortjes zelf. De oplaadcase biedt nog eens 28 uur extra, wat het totaal op 34 uur brengt. Dit is met ANC uitgeschakeld. Als je de ruisonderdrukking gebruikt, kun je zo'n 24 uur vooruit.

Er is Bluetooth 5.2 aanwezig, evenals ondersteuning voor SBC- en AAC-codecs. Nothing beweert dat de oortjes snel kunnen verbinden met een telefoon, maar in de praktijk blijkt dit niet het geval. De eerste keer verbinden ging soepel, maar alle volgende pogingen waren een ramp.

We hebben daarnaast last van het regelmatig verbreken van de verbinding. Dit kwam vaak genoeg voor om irritant te worden. Iedere keer moesten we Spotify opnieuw openen en opnieuw op de afspeelknop drukken.

De bijpassende app toont hoeveel batterijduur je nog over hebt en laat je schakelen tussen de verschillende ruisonderdrukkingsmodi. Ook kun je equalizer pre-sets kiezen en verscheidene acties koppelen aan de touch-bedieningsknoppen. Het is daarnaast mogelijk om je oortjes te 'bellen' als je ze niet kunt vinden. Ook firmware-updates zijn te downloaden vanuit de app.

Moet ik de Nothing Ear 1 kopen?

Koop ze als...

Je unieke oortjes zoekt

Het transparente design van de Ear 1 betekent dat ze uniek zijn en erg opvallen. Als je daarvan houdt, hoef je niet verder te kijken.

Je comfort zoekt

De Ear 1 zitten extreem comfortabel in je oren en komen met verschillende maten siliconen oortopjes.

Je prettige touch-bediening zoekt

De touch-bediening op de Nothing Ear 1 werkt erg goed. Bovendien is de aanraakbediening erg responsief.

Koop ze niet als...

Je op zoek bent naar geweldige audiokwaliteit

De Nothing Ear 1 zijn niet de meest geweldige draadloze oortjes die je kunt kopen. Voor 99,95 euro kun je echter niet verwachten dat ze geschikt zijn voor audiofielen.

Je sterke noise-cancelling zoekt

Als je je graag afzondert van de wereld om je heen, zijn de AirPods Pro of Bose QuietComfort Earbuds een stuk beter als het gaat om ruisonderdrukking.

Voor het eerst gereviewed in juli 2021.