Nothing Ear 1 gaan de strijd aan met AirPods Pro

Nothing heeft zijn nieuwe draadloze oortjes onthuld. Het gaat om de Nothing Ear 1. Het nieuwe bedrijf toonde zijn product via YouTube aan de wereld. De oortjes moeten een goedkoper alternatief zijn voor de Apple AirPods Pro.

De Nothing Ear 1 zijn te koop voor 99 euro en zijn verkrijgbaar vanaf 17 augustus. Deze prijs is aanzienlijk lager dan die van concurrent Apple. De oortjes bieden een hoop indrukwekkende functies, waaronder actieve ruisonderdrukking, een batterijduur van 34 uur (dankzij de oplaadcase) en 11,6 mm drivers.

De drivers zijn afgesteld door een team van Zweedse audio-ingenieurs van Teenage Engineering. Ze beschikken over drie ingebouwde microfoons die voor een heldere gesprekskwaliteit moeten zorgen.

Wat met name opvalt aan de Nothing Ear 1 is toch wel het uiterlijk. De draadloze oortjes zien er ontzettend uniek uit. Ze beschikken over een heldere, doorzichtige behuizing, waardoor je de binnenkant van de technologie goed kunt zien.

Met een gewicht van 4,7 gram per stuk zijn de oortjes iets lichter dan concurrerende modellen. De AirPods Pro wegen 5,4 gram per stuk, terwijl de Galaxy Buds Plus van Samsung zo'n 6,3 gram per oortje wegen.

Hieronder kun je de YouTube-onthulling terugkijken:

Van OnePlus naar Nothing

Nothing is opgericht door ondernemer Carl Pei, die aan het begin stond van smartphonemerk OnePlus. Het jonge bedrijf wordt ondersteund door enkele grote namen uit de techwereld, onder wie door Tony Fadell (uitvinder van de iPod), Casey Neistat (wereldbekende YouTuber) en Kevin Lin (mede-oprichter van Twitch).

Het is nog maar de vraag hoe goed de oortjes van Nothing het in de praktijk doen. Nothing beweert dat zijn oortjes een beter en voller geluid produceren dan de AirPods Pro. Ook claimt het bedrijf dat de actieve noise-cancelling beter is dan die in Apples draadloze oortjes.

De Nothing Ear 1 klinken in elk geval veelbelovend. Houd TechRadar in de gaten voor meer nieuws over Nothing en de kwaliteit van deze Ear 1-oortjes.