'AirPods 3 verschijnen naast iPhone 13 in september'

September belooft een goede maand te worden voor fans van Apple-harware. Naast de iPhone 13 zien we mogelijk ook de release van de AirPods 3. DigiTimes zegt dit op basis van informatie van bronnen die bekend zijn met Apples plannen. Deze bewering komt overeen met geruchten die we eerder deze week hebben gehoord.

De meeste geruchten wijzen er tot nu toe op dat de AirPods 3 in de tweede helft van 2021 zouden verschijnen. September lijkt vooralsnog een goede gok. Apple heeft in het verleden echter ook hardwarelanceringen laten plaatsvinden in oktober en november. Er is dus nog geen honderd procent zekerheid dat de draadloze oortjes van Apple in september verschijnen.

AirPods 3

De goedkopere AirPods kregen in 2019 een upgrade, waardoor de tijd rijp lijkt voor een vernieuwing. Dit zou een derde generatie draadloze oortjes van Apple naar de consumentenmarkt brengen.

We hebben al het een en het ander over de AirPods 3 gehoord. De nieuwe oortjes zouden over kortere steeltjes beschikken in de stijl van de AirPods Pro. De oplaadcase moet hierdoor ook kleiner worden.

Er wordt daarnaast gesproken over de komst van meerdere sensoren naar de AirPods 3. Dit moet de mogelijkheden voor extra gezondheid- en fitness-functies vergroten. Deze strategie heeft Apple eerder ook toegepast voor de Apple Watch.

Zodra er meer nieuws bekend is over de AirPods 3, lees je dit op TechRadar. Voor nu gaan we ervan uit dat een gezamenlijke release met de iPhone 13 waarschijnlijk is.

Via MacRumors