'Apple werkt aan nieuwe monitor met eigen A13-chip'

Apple lanceert mogelijk een nieuwe monitor, naast de Pro Display XDR die het bedrijf al verkoopt. Het nieuwe externe scherm draait naar verluidt op Apples eigen A13 Bionic-chip en heeft zijn eigen Neural Engine.

Dit nieuws is afkomstig van 9to5Mac, dat zegt dat "bronnen die bekend zijn met de zaak" het bestaan van het nieuwe apparaat hebben onthuld. Het apparaat zou de codenaam J327 hebben. Het is nog niet duidelijk welke naam de monitor krijgt of welke specificaties (zoals schermgrootte) voor het apparaat gelden.

De A13 Bionic klinkt je misschien bekend in de oren. Dat komt omdat deze chipset ook te vinden is in de iPhone 11-reeks. De toevoeging van de Neural Engine zorgt voor wat kunstmatige intelligentie aan boord. Het lijkt erop dat de nieuwe monitor een aanzienlijke mate van verwerking kan volbrengen.

De verwerking kan onder meer te maken hebben met het aanpassen van kleuren, contrast, helderheid en andere beeldkwaliteiten in real time. Het is op dit moment echter niet geheel duidelijk welke functies we in het apparaat mogen verwachten. Het heeft er alle schijn van dat de monitor beelden van een erg hoge resolutie kan tonen.

Prijzige monitor

Vanwege de implementatie van verwerking en AI-chips wordt deze nieuwe monitor mogelijk een vervanging of upgrade voor de Apple Pro Display XDR. Deze is verkrijgbaar vanaf 5.499 euro vanaf Apples eigen website. Het is te verwachten dat de nieuwe monitor ook niet bepaald goedkoop zal zijn.

Aanvankelijk zei Apple in 2016 dat het stopte met de standalone externe monitoren. Toch verscheen daar in 2019 de Pro Display XDR, en nu mogelijk een nieuw display. Het is niet bekend wanneer de monitor mogelijk wordt onthuld.