iPhone 13 krijgt bescheiden boost in oplaadsnelheid

Apple-fans die met de komst van de iPhone 13 hopen op een topklasse smartphone, zullen waarschijnlijk niet teleurgesteld zijn. Er zijn echter wel enkele zaken die beter kunnen, waaronder de oplaadsnelheid. Als we van een nieuw leak mogen uitgaan, komt er verbetering aan. Het gaat echter niet om een significante verbetering.

Volgens een bron van de Chinese website MyDrivers komt de iPhone 13-reeks met 25W bedraad laden. Dat betekent een lichte stijging ten opzichte van de 18W van zijn voorgangers in de iPhone 12-reeks.

De bronnen in het bericht zijn niet heel duidelijk en bovendien is de website ook niet meteen de meest geloofwaardige als we van eerdere leaks uit mogen gaan. Neem het nieuws dan ook met een korrel zout.

Volgens MyDrivers zou een stijging naar 25W "niet veel veranderen aan de laadsnelheid". Dat houdt mogelijk in dat er een grotere batterij voor de iPhone 13 aankomt of dat over het algemeen een stijging van 7W niet zo indrukwekkend is.

De Samsung Galaxy S21-reeks komt ook met 25W laden. Met deze stijging zou Apple in de buurt komen van een van zijn grootste concurrenten. Als we echter een kijkje nemen naar de laadsnelheden die andere Android-fabrikanten voorzien, valt op dat Apple nog wel wat werk voor de boeg heeft.

(Image credit: Future)

De strijd met Android

Chinese smartphonefabrikanten zoals OnePlus, Oppo, Realme en Xiaomi bieden laadsnelheden die minstens 30W bedragen. Deze liggen vaak dichter bij 65W en kunnen zelfs 100W halen.

Met deze laadsnelheden krijg je een lege smartphone in een half uur of minder volledig vol. Dat staat in schril contrast met het uur of twee dat 25W laden soms nodig heeft, waardoor het opladen van iPhones wat ondermaats aanvoelt.

Deze hoge laadsnelheden kunnen ook dodelijk zijn voor de gezondheid van je batterij, maar de meeste smartphonemerken hebben daar allerlei software- en hardwarematige oplossingen voor bedacht die een lang leven van je batterij verzekeren.

Als we hier over Android-smartphones spreken, dan nemen we de smartphones van Samsung er wel bewust niet bij. Net als bij Apple liggen de toestellen van dit bedrijf nog onder de capaciteiten van andere fabrikanten. Ook zij moeten dus nog op zoek naar verbeteringen.

Versta ons niet verkeerd; we zijn blij dat Apple de laadsnelheden van zijn smartphones wil verbeteren. We vragen ons enkel af of het wel voldoende is, gezien hetgeen dat de concurrentie nu al aanbiedt.