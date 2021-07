'Samsung Galaxy S22 verschijnt in januari met penta-lens camera'

De Samsung Galaxy S22-reeks verschijnt mogelijk in januari 2022. Dit melden "meerdere bronnen uit de industrie" aan Pulse News. Een specifiekere datum dan januari wordt niet genoemd, maar de maand klinkt in elk geval geloofwaardig. De Samsung Galaxy S21-reeks verscheen namelijk in januari van dit jaar.

De lancering hiervan vond echter wel iets eerder plaats dan de gebruikelijke Samsung-releases in februari of maart. Het is dus ook mogelijk dat dit releaseschema terugkeert voor de Galaxy S22.

Naast de releasedatum in januari wordt er ook beweerd dat de Samsung Galaxy S22 Ultra over een penta-lens camera zal beschikken. Onder de vijf lenzen zou zich een 200MP hoofdsensor bevinden. Daarnaast zou er gebruik worden gemaakt van technologie van Olympus.

Over de 200MP hoofdsensor hebben we eerder gehoord. Een andere bron stelt echter dat de sensor niet naar de Samsung Galaxy S22-reeks komt, maar dat het bedrijf bij een 108MP camera blijft.

We hebben ook eerder vernomen dat er mogelijk een samenwerking met Olympus in het verschiet ligt. Aangezien meerdere smartphonebedrijven samenwerken met cameramerken (zoals OnePlus met Hasselblad), komt dit niet als een verrassing. Het is echter niet iets wat Samsung ooit eerder heeft gedaan.

Is vijf lenzen te veel?

De bewering van vijf lenzen op de Samsung Galaxy S22 Ultra horen we voor het eerst. Het is zeker mogelijk dat Samsung kiest voor vijf lenzen, aangezien dit aantal ook te vinden is op de Nokia 9 PureView. De Samsung Galaxy S21 Ultra beschikte over vier lenzen.

Aan de andere kant horen we ook geruchten dat de Galaxy S22 Ultra over een continue optische zoom zal beschikken. Dit betekent dat het op alle niveaus kan zoomen (tot het maximum). Bij de S21 Ultra was er enkel een 3x zoom en 10x zoom mogelijk.

Daarnaast wordt er beweerd dat de Samsung Galaxy S22 Ultra ondersteuning biedt voor de S Pen. Dit komt niet uit de lucht vallen, aangezien dit voor de S21 Ultra ook het geval is. Het is echter niet duidelijk of er dit keer wel een sleuf voor de S Pen in het toestel te vinden is.

Voor nu moeten we dit nieuws niet al te serieus nemen. We zullen ongetwijfeld nog meer geruchten horen in afwachting tot de lancering in 2022.

Via SamMobile