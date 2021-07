Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 mogelijk goedkoper dan voorgangers

Vouwbare smartphones zijn best wel interessant, maar ze zijn wel steeds vergezeld van een stevig prijskaartje. Volgens een gerucht zal Samsung daar verandering in brengen door de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 goedkoper te maken dan hun voorgangers.

Die informatie is afkomstig van leaker Lanzuk, die op het Zuid-Koreaanse socialemediaplatform Naver actief is. Hij stelt dat de Samsung Galaxy Z Fold 3 ergens tussen de 1.900.000 en 1.999.000 Zuid-Koreaanse won gaat kosten. De hoogste van de twee komt op ongeveer 1.475 euro neer.

Vorig jaar werd de Samsung Galaxy Z Fold 2 voor 2.398.000 won gelanceerd, wat dus een stevige prijsdaling zou betekenen voor de nieuwe toestellen. De Z Fold 2 kostte hier 1.999 euro bij zijn release, dus dat geeft een groot verschil. We moeten hier wel rekening houden met het feit dat de ruwe conversie van munteenheden niet altijd overeenkomt met de prijzen die de toestellen in de markten krijgen. De daling van ongeveer 400 euro tussen de twee generaties komt waarschijnlijk eerder neer op een verschil van 200 euro, maar zelfs dat kunnen we moeilijk voorspellen. Dat houdt dan ook nog in dat de gelekte informatie correct is natuurlijk.

Dezelfde prijsdaling geldt tevens voor de Samsung Z Flip 3, die naar verluidt tussen de 1.200.000 en 1.280.000 won gaat kosten. Omgerekend kom je uit op 885 euro. De Galaxy Z Flip 5G kostte hier bij zijn lancering 1.500 euro. het verschil is hier ook heel groot.

Zoals we reeds aanhaalden, mag je je hier zeker niet op blindstaren, want de conversies reflecteren de prijs niet helemaal. Neem dit nieuws dan ook met een korrel zout. We hebben echter al wel eerder informatie opgevangen rond een prijsdaling voor de Galaxy Z Flip 3. Uitsluiten doen we het dus zeker niet.

Met gratis Galaxy Watch 4

Volgens leaker @GaryeonHan zal Samsung je nog meer waar voor je geld geven. Hij stelt dat Samsung de Samsung Galaxy Watch 4 en Samsung Galaxy Buds 2 mee met de nieuwe smartphones zal bundelen, hetzij gratis of tegen een scherp verlaagde prijs.

We kunnen deze leaker niet meteen geloofwaardig noemen, vanwege een gebrek aan eerdere informatie, maar het is zeker niet uitgesloten. Het zou immers niet de eerste keer zijn dat Samsung meerdere producten gratis koppelt aan dure smartphones. Als het bericht klopt, dan zullen de Galaxy Watch 4 en Galaxy Buds 2 waarschijnlijk beperkt worden tot pre-orders. We vermoeden dan ook dat de Galaxy Watch 4 bij de Galaxy Z Fold 3 verschijnt en de Buds 2 bij de Z Flip 3.

We zullen binnenkort over meer informatie beschikken. Volgens geruchten zal Samsung de smartphones onthullen op het Samsung Unpacked-event op 11 augustus, samen met de Samsung Galaxy S21 FE.

