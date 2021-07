Samsung Galaxy S21 FE render toont smartphone vanuit alle hoeken

De geruchten rond de Samsung Galaxy S21 FE blijven gestaag binnenkomen. Een nieuw leak toont een roterende render van de smartphone waardoor we er een 360° beeld van krijgen.

Bekend en vertrouwd leaker Evan Blass verspreidde de renders in een tweet. Ditmaal krijgen we geen stilstaand beeld te zien, maar een roterend 3D-model. Zo kunnen we de smartphone vanuit elke hoek bekijken.

Galaxy S21 FE pic.twitter.com/2P4pehUL9EJuly 7, 2021 See more

Het ontwerp dat we hier zien, komt overeen met dat van eerdere berichten, waaronder eerdere leaks van Blass zelf. Ze tonen een ontwerp dat veel lijkt op dat van de Samsung Galaxy S21, op het achterste camerablok na. Dat zou bij de S21 FE naar verluidt geïntegreerd zijn in de cover op de achterzijde, in plaats van uit een volledig losstaand element te bestaan.

Het nieuwe leak is zeker handig. Dankzij het bewegende beeld krijgen we het mogelijke ontwerp vanuit alle hoeken te zien. Daarmee weten we bijvoorbeeld hoe dun het camerablok van de S21 FE juist is, afhankelijk van de accuraatheid van de render.

(Image credit: Evan Blass)

Wanneer komt de Samsung S21 FE?

Voorlopig weten we nog steeds niet wanneer de Samsung Galaxy 21 FE juist verschijnt. De Samsung Galaxy 20 FE kwam vorig jaar in oktober uit, maar volgens geruchten zou de S21 FE dit jaar vroeger lanceren. De kans bestaat dat ze hiermee de leegte van de Samsung Galaxy Note 21 willen opvullen, die naar verluidt geannuleerd werd.

De Note 21 verschijnt doorgaans in augustus, dus we verwachten dat de S21 FE dan ook in die periode opduikt. Er vindt deze zomer ook nog een Samsung Unpacked event plaats, dus die twee kunnen perfect samenvallen. Het belooft een druk evenement te worden, want momenteel staat de onthulling van de Samsung Galaxy Z Fold 3, Samsung Galaxy Z Flip 3, Samsung Galaxy Watch 4 en een goedkopere Samsung Galaxy Z Flip 3 Lite reeds op de planning.

Dat zijn echter best wel wat toestellen, dus de lancering van de S21 FE kan evengoed verlaat worden. Eerdere geruchten spraken ook over extra vertraging vanwege de chiptekorten, of zelfs van een volledige annulering. Om echt zeker te zijn zullen we moeten wachten op meer informatie van Samsung die waarschijnlijk op het Unpacked event zal volgen.