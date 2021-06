'Samsung Galaxy S21 FE geannuleerd' volgens inmiddels verwijderd bericht

Het lijkt een moeilijk jaar voor Samsung. Er deden eerst een reeks geruchten de ronde dat de Galaxy Note 21 geannuleerd werd, en nu is de Galaxy S21 FE aan de beurt. Dit is de enige grote, niet-vouwbare smartphone die we dit jaar nog van het bedrijf verwachten, maar ook daar komt nu de nodige onzekerheid bij kijken.

Het gerucht is afkomstig van de Zuid-Koreaanse nieuwssite ET News, die stelt dat de S21 FE geannuleerd zou zijn. Het platform had naar verluidt contact met de leveranciers van Samsung. Volgens het bericht was het wereldwijde tekort aan chips de hoofdreden waarom Samsung de Galaxy S21 FE liet vallen. Het bedrijf liet zijn leveranciers naar het schijnt weten dat het alle orders wil stopzetten.

Dit bericht lijkt echter wat last-minute. Als we van de berichten rond de smartphone mogen uitgaan, dan hebben we het vermoeden dat hij in zijn laatste productiestadia zat.

Het wereldwijde chiptekort is een groot en vooral aanhoudend probleem voor enorm veel elektronische producten. Er zijn niet genoeg processoren voor de constructie van smartphones, computers, gaming consoles, etc. Dat lijkt dus wel een valide reden. Volgens andere berichten was dit ook de reden waarom de Note 21 werd stopgezet.

Toch geen annulering?

Het is echter belangrijk om te weten dat het bericht vrij snel na de publicatie offline werd gehaald. Dat is dan ook het grote probleem met de feitelijke juistheid van het bericht. Het direct verwijderen van de pagina doet ons vermoeden dat de informatie wel eens foutief kan zijn.

Het is mogelijk dat de website nieuwe informatie kreeg dat het originele bericht tegenspreekt, waarna de website besloot om de informatie offline te halen. De redenen zijn voorlopig onbekend.

Is de Samsung Galaxy S21 FE echt geannuleerd? Dat kunnen we zonder officiële berichten zelf niet bevestigen, dus we zullen op meer informatie moeten wachten. Het zou immers niet het eerste gerucht zijn dat niet blijkt te koppen.

We weten zelfs niet of de Galaxy Note 21 echt volledig geannuleerd werd, en zelfs de CEO van Samsung heeft zich hier al over uitgesproken. Zodra we meer informatie krijgen van Samsung houden we je op de hoogte.

We kijken hoe dan ook nog uit naar de Samsung Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3 later dit jaar. Deze zouden samen met de Galaxy S21 FE onthuld worden. Tot nu toe hebben we nog geen berichten gekregen dat deze vouwbare toestellen geannuleerd worden.