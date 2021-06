Samsung Galaxy S21 FE leak toont volledige ontwerp in meerdere kleuren

We weten dankzij verscheidene leaks inmiddels hoe de Samsung Galaxy S21 FE er ongeveer uit zal zien. We hebben nu een nieuw beeld van het ontwerp van de smartphone, en dit in vijf verschillende kleuren.

De onderstaande renders werden gedeeld door Evan Blass, een doorgaans geloofwaardige leaker. Hij deelde al een keertje andere renders van de smartphone, maar deze nieuwere beelden bevatten nieuwe hoeken van de telefoon en geüpdatete en bijkomende kleuren.

De kleuren zijn groen, wit, blauw, violet en grijs. De tinten groen en violet zien er lichter uit dan in het eerdere leak van Blass. Het is niet duidelijk of de grijze tint een accuratere versie is van de zwarte kleur die Blass voorheen deelde, of dat dit een bijkomende tint wordt.

Hoe dan ook, het lijkt alsof de komst van deze vijf kleuren waarschijnlijk vrij accuraat is. Het wordt nog afwachten of er extra kleuren bijkomen.

Het ontwerp wijkt niet echt af van de eerdere leaks, met een punch-hole camera bovenaan in het midden van het scherm, een drievoudige camera achterop en geen hoofdtelefoonaansluiting. Dat komt overeen met de gewone Samsung Galaxy S21, en gezien het veelvuldig verschijnen van dat ontwerp denken we dat het wel eens het juiste kan zijn.

Volgens de geruchten wordt de Samsung Galaxy S21 FE in augustus gelanceerd, dus hoeven we mogelijk niet lang meer te wachten. De kans bestaat dat de smartphone tegelijk met de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Samsung Galaxy Z Flip 3 verschijnt.