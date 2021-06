Samsung Galaxy S22 komt met ray tracing

We hebben nog niet veel geruchten zien verschijnen over de Samsung Galaxy S22 van volgend jaar. Dankzij een officieel bericht vingen we wel op wat er zeker in zal worden verwerkt. Op Computex 2021 kondigde Dr. Lisa Su, CEO van AMD, aan dat het bedrijf zijn grafische tech - waaronder ray tracing - naar de volgende generatie Exynos chipsets van Samsung brengt.

Deze Exynos chipsets zullen bijna zeker in de Samsung Galaxy S22 terechtkomen, of toch tenminste in de toestellen die met Exynos-chips verschijnen. Gelukkig is dat voor onze regio het geval en zullen de toestellen met een Qualcomm Snapdragon chip elders worden uitgerold, waaronder de Verenigde Staten.

Het is zeker mogelijk dat de volgende topklasse Snapdragon mobiele chip van Qualcomm ook ray tracing ondersteunt, samen met variable rate shading-mogelijkheden (die AMD ook aankondigde). Voorlopig ziet het er echter naar uit dat deze grafische functies enkel voor de Exynos bevestigd worden. Dit zorgt ervoor dat de Samsung Galaxy S22 de eerste smartphone wordt met ray tracing.

Bevestigde samenwerking, maar zonder details

Een gerucht van mei suggereerde reeds dat de aankomende Samsung Exynos 2200 chipset met een AMD GPU kwam. Dat partnerschap lijkt nu bevestigd, maar we weten nog steeds niet veel van de AMD RDNA 2 en het "aangepaste grafische IP" van het bedrijf dat naar de nieuwe Exynos chips komt, zoals Dr. Su stelde op Computex.

Ray tracing is een grafische rendertechniek die realistische belichting en reflectie-effecten produceert. Deze techniek is dan ook enkel mogelijk met de nieuwste en beste grafische kaarten. Het vooruitzicht om ray tracing in mobiele toestellen te verwerken is gigantisch. Hiermee zou Samsung ook een flinke voorsprong nemen ten opzichte van zijn concurrenten.

Zal de volgende Snapdragon chipset van Qualcomm in staat zijn om ray tracing te ondersteunen? Krijgt het mobiele gamen op Android een voordeel ten opzichte van iOS? Zal de A15 Bionic chip in de iPhone 13 tot hetzelfde, of zelfs meer in staat zijn? Of zal Apple een andere richting uitgaan, en nu dat de desktop M1 chipset beschikbaar is op de iPad Pro 2021 deze ook uitbreiden naar de mobiele toestellen?

Er is dus nog veel dat we nog niet weten, en we moeten wachten op verdere aankondigingen van Samsung om meer details vrij te kunnen geven.

Via PhoneArena