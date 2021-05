Samsung Galaxy Z Fold 3: lek wijst op teleurstellende camera's

Als je hoopte op grote veranderingen in de camera's van de Samsung Galaxy Z Fold 3, moeten we je mogelijk teleurstellen. Het nieuwste leak wijst erop dat de lenzen erg lijken op die van de Samsung Galaxy Z Fold 2. Er is echter één significant verschil.

Op Twitter beweert leaker @FrontTron dat de Samsung Galaxy Z Fold 3 over drie cameralenzen beschikt, met dezelfde 12MP IMX555-hoofdsensor als de Galaxy Z Fold 2. De andere twee sensoren aan de achterzijde lijken hetzelfde. Het gaat schijnbaar om een 12MP groothoeklens en een 12MP telelens (max. 2x optische zoom). De camera op de voorkant bedraagt nog altijd 10MP. De enige verandering is de selfiecamera op het vouwbare scherm, die 16MP bedraagt, in plaats van de 10MP van de Samsung Galaxy Z Fold 2.

👀Front 10MP 1.22um 1/3.2" IMX374Front 16MP 1.0um 1/3.09" IMX471Rear Wide Angle 12MP 1.8um 1/1.76" IMX555Rear 2x telephoto 12MP 1.0um 1/3.6" 3M5Rear Ultra Wide 12MP 1.12um 1/3.2" 3L6 https://t.co/xZqyIUbQEvMay 25, 2021 See more

Deze verandering in megapixels is echter niet de grootste verandering waar we op doelen. Het gaat er meer om dat de selfiecamera waarschijnlijk onder het scherm wordt geplaatst. Dit zou een unicum zijn voor Samsung, al is het iets wat we eerder hebben gehoord.

Dit zou een interessante designupgrade betekenen, maar als we het hebben over de camerakwaliteit, biedt de Samsung Galaxy Z Fold niet veel meer dan de Z Fold 2. Dit hoeft niet per se een probleem te zijn, aangezien de camera van de Z Fold 2 prima is. Echter gaat het niet om het beste wat Samsung te bieden heeft, en dat zou gezien de prijs van deze vouwbare toestellen wel moeten zijn.

Natuurlijk weten we niet zeker of deze informatie accuraat is. Daarom moeten we dit nieuws voor nu nog even met een korrel zout nemen. We zullen nog even moeten wachten, aangezien de Samsung Galaxy Z Fold 3 waarschijnlijk in augustus (of zelfs juli) verschijnt.

Via SamMobile