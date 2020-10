Samsung Galaxy S21 krijgt geen in-screen selfiecamera, Galaxy Z Fold 3 wel

De Samsung Galaxy Z Fold 2 is nog maar net uit, maar we weten al dat de opvolger Z Fold 3 een betere selfiecamera zal bevatten. Naar verluidt neemt Samsung afscheid van het ontwerp met de geperforeerde camera, door de selfiecamera onder het scherm te plaatsen. Hierdoor wordt de Z Fold 3 de eerste telefoon van het bedrijf met een voorkant die alleen maar uit scherm bestaat.

Volgens de Koreaanse website The Elec (via Android Authority), wilde Samsung dit aanvankelijk implementeren in de Samsung Galaxy S21. Vanwege een "lage productieopbrengst" moest het bedrijf die plannen overboord gooien.

Sinds mei 2019 weten we al dat Samsung bezig is met een voorkant die volledig uit scherm bestaat. Een geïntegreerde camera stond hoog op ons wensenlijstje voor nieuwe functionaliteiten voor de Galaxy S21. Helaas zullen we moeten leven met het traditionele pop-up ontwerp. De camera is hierdoor meer blootgesteld aan mogelijke schade en neemt wat schermruimte in beslag.

De Galaxy S21 verschijnt naar verwachting in februari 2021, terwijl de Z Fold 3 ergens halverwege dat jaar verschijnt. De vouwbare telefoon is iets meer een nicheproduct dan het vlaggenschip S21. Met meer tijd om de technologie te ontwikkelen is de Z Fold 3 de uitstekende kandidaat om de in-screen camera te testen.

Ook Xiaomi heeft plannen voor een selfiecamera onder het scherm voor zijn derde generatie telefoons in 2021, evenals ZTE met de Axon 20 5G.

Hoe werkt de technologie?

Samsungtelefoons beschikken al over vingerafdrukscanners in het scherm, maar een geïmplementeerde camera op een zelfde wijze levert meer uitdagingen op.

Volgens The Elec heeft Samsung verschillende methoden uitgeprobeerd om dit te bereiken: een gat in het scherm boren, een aantal kleine gaatjes in het scherm boren of het scherm transparant maken op de plek van de camera. Bij laatstgenoemde is er geen gat nodig en kan de camera als het ware door het scherm heen kijken.

Welke methode het bedrijf ook zal gebruiken, de gaten moeten licht kunnen doorlaten, maar niet zo erg dat ze het gevoel of functionaliteit van het touch screen beïnvloeden.

Samsung heeft OLED-schermen met een gele polyimide, wat handig is voor ultradunne of opvouwbare schermen. De camera's hebben hierdoor echter ook een softwarematige kleurcorrectie nodig, zodat foto's er niet uit zien alsof er een onaangenaam geel filter op is aangebracht.