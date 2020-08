Xiaomi's under-display camera's voor smartphones komen eraan in 2021

Notches en selfiecamera's zijn nog steeds de laatste hindernis op weg naar een volledig, ononderbroken scherm. Terwijl we talloze creatieve oplossingen hebben gezien voor selfiecamera's, zouden ze in de toekomst onder het scherm zelf worden verborgen. Xiaomi wil zelfs de eerste smartphones met deze camera's al in 2021 introduceren.

Xiaomi deelde vandaag zijn succes bij de creatie van een display dat de frontcamera perfect onder het scherm kan verbergen, waardoor een ononderbroken display ontstaat. Wanneer die schermen gebruikt worden, kunnen smartphones de gebruikelijke selfie-ervaring bieden zonder een notch, punch-hole of bewegende mechanismen zoals een pop-up camera. Het bedrijf heeft ook bevestigd dat de massaproductie van telefoons met deze technologie volgend jaar zal beginnen. Hoewel er geen specifieke tijdlijn werd vermeld, verwachten we dat deze eerst op een premium product zal debuteren.

We’re proud to present the latest masterpiece from our Xiaomi engineers: 3rd Generation Under-Display Camera Technology! True full-screen displays are just around the corner! We're planning on putting this into mass production next year. Stay tuned! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/DrKeL8wZUgAugust 28, 2020

Xiaomi deelde ook wat achtergrondinformatie over hoe deze under-display camera technologie is ontwikkeld. Aan de eerste implementatie werd geruisloos gewerkt en die werd niet aan het publiek getoond. Het tweede model werd een jaar geleden getoond als een werkend prototype, maar was niet perfect en had problemen met de lichttransmissie.

Dat is met de nieuwe ontwikkeling aangepakt via een zelf ontwikkelde pixelopstelling die het licht door het gat tussen de sub-pixels laat gaan, waardoor individuele pixels de volledige RGB-layout kunnen behouden. Dit werd bereikt door de horizontale en verticale pixeldichtheid van het gebied boven de camerasensor te verhogen, zodat de visuele pariteit met de rest van het scherm behouden blijft. De schakelingen voor de module werden ook opnieuw ontworpen om de componenten onder de sub-pixels te verbergen en de lichttransmissie naar de camera verder te verhogen.

Een soortgelijke implementatie werd tot slot genoemd in een recent patent van Xiaomi dat een smartphone liet zien waar een deel van het display transparant zou worden wanneer de frontcamera wordt geactiveerd, waardoor het op andere momenten terugkeert naar een normaal display.