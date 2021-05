Samsung Galaxy S21 FE benchmark is veelbelovend

We hebben al een aantal dingen gehoord over de Samsung Galaxy S21 FE, maar geen van de geruchten gaven ons een goed beeld van hoe krachtig het toestel zou worden. Daar komt nu met de komst van benchmarkresultaten verandering in.

91mobiles heeft opgemerkt dat het toestel in Geekbench is verschenen. Het gaat om een Samsung-telefoon met modelnummer SM-G990B. Deze code werd eerder al gelinkt aan de Galaxy S21 FE.

Er zou wederom een high-end Snapdragon 888-chipset onder de motorkap zitten bij modellen in de Verenigde Staten. Voor Europa gebruikt Samsung doorgaans een equivalent van Exynos. Bij de standaard S21 gaat het om de Exynos 2100.

Daarnaast zou er 6 GB RAM-geheugen in het toestel zitten, wat iets minder is dan de 8 GB RAM van de rest van de Galaxy S21-reeks. De S21 Ultra beschikt zelfs over maximaal 16 GB RAM.

Beter dan de standaard S21?

Bij de S20 FE werd er wereldwijd gekozen voor dezelfde chipset als de standaard S20. Het is nog niet voor honderd procent duidelijk of dit ook het geval is voor de S21 FE. Als dit wel zo is, betekent dit dat de S21 FE iets krachtiger wordt dan de standaard S21. De Exynos 2100 is qua prestaties wel vergelijkbaar met de Snapdragon 888, maar in benchmarks blijkt het toch nét iets minder sterk te zijn.

Voor nu kunnen we dit nieuws beter niet al te serieus nemen. Het zijn de eerste speculaties omtrent de prestaties van de Samsung Galaxy S21 FE, maar ze komen in elk geval wel in de buurt van onze eigen verwachtingen van het apparaat.

Er is nog vrij weinig wat we zeker weten over het toestel, maar we kunnen afhankelijk van recente geruchten stellen dat de Galaxy S21 FE niet voor augustus zal verschijnen. Houd TechRadar in de gaten om op de hoogte te blijven van alle geruchten en leaks.