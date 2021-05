iMac (24 inch, 2021) review

De nieuwe iMac (24 inch, 2021) is op vrijwel elk vlak een verbetering van de 21,5 inch voorganger. Het beschikt over een beter en groter scherm, een nieuw modern en kleurrijk design, en uitstekende prestaties. Dit alles is beschikbaar voor dezelfde prijs als de voorganger. Als je op zoek bent naar een all-in-one PC om op te werken of te genieten, is dit een uitstekende keuze.

Review in een notendop

De nieuwe iMac (24 inch, 2021) is misschien wel de meest gedurfde heruitvinding van Apples iconische all-in-one Mac in vijftien jaar tijd. De iMac komt in een geheel nieuwe look, die strak en modern is. Het is een welkome update, aangezien het vorige ontwerp wat saaitjes en muf begon te voelen.

Niet alleen het design, maar ook het formaat verandert. De 21,5 inch iMac maakt plaats voor een nieuw 24 inch formaat. Toch is het 24 inch model niet veel groter dan de voorganger. De afmetingen bedragen 54,7 x 46,1 x 14,7 cm (het scherm zelf is slechts 11,5 mm dun), terwijl de voorganger 52,8 x 45 x 17,5 cm groot was.

De nieuwe iMac biedt daardoor dus behoorlijk wat meer schermruimte, zonder dat de totale grootte aanzienlijk toeneemt. Het apparaat is merkbaar dunner en bovendien ook lichter dan zijn voorganger (4,48 kg in plaats van 5,68 kg). Daarnaast is de iMac een stuk veelzijdiger dan de meeste all-in-one PC's, aangezien je deze makkelijker kunt meenemen en in no-time weer aan de slag kunt met het apparaat.

(Image credit: Future)

De nieuwe iMac (24 inch, 2021) is beschikbaar in zeven kleurrijke versies, die terugkeren naar de roots van de iMac G3. Het zelfvertrouwen en de speelsheid van Apple zijn meer dan welkom. Daarnaast is het een aangename bijkomstigheid dat het Magic Keyboard, de muis en het trackpad in dezelfde kleur komen als de iMac die je uitkiest. Zelfs de gebruikersinterface macOS Big Sur is in dezelfde kleur beschikbaar, wat voor een mooi totaalplaatje zorgt.

Vanwege een grote verandering onder de motorkap is de nieuwe iMac nog dunner en lichter dan zijn voorganger. Dit heeft alles te maken met de M1-chip waar de iMac (24 inch, 2021) mee wordt geleverd. Deze is ook te vinden in de MacBook Air (M1, 2020), MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) en de Mac Mini (M1, 2020).

De overstap naar Apples eigen Silicon is een succes gebleken. Bovendien is het besturingssysteem macOS Big Sur erg snel en krachtig. Voor de nieuwe M1-chip zijn speciale apps ontworpen, en deze werken uitstekend. Zelfs oudere op Intel gebaseerde apps werken prima dankzij de Rosetta 2-tool van Apple. Daarnaast is het mogelijk om iOS-apps en games af te spelen. Je hebt dus toegang tot duizenden programma's en titels.

Dankzij het prachtige nieuwe 4,5K Retina-scherm, geweldige luidsprekers en een fantastische webcam is werken en creëren op de nieuwe iMac een waar genot. Dit is echter niet de krachtigste PC die er is, aangezien je de grafische kaart niet kunt vervangen. Het RAM-geheugen is daarnaast beperkt tot 16 GB.

Verder is er overigens heel veel aan de nieuwe iMac om wel van te houden. Het beste is waarschijnlijk de startprijs van 1449 euro. Het is dezelfde prijs als de voorganger, maar dan met een hoop verbeteringen.

(Image credit: Future)

Prijs en beschikbaarheid

Specificaties Dit is de configuratie van de iMac (24 inch, 2021) die we hebben getest voor deze review: Processor: Apple M1 (8-core)

Grafische kaart: Geïntegreerde 8-core GPU

RAM-geheugen: 16GB Unified LPDDR4

Scherm: 24 inch, 4,5K (4.480 x 2.520) Retina-display (IPS, 500 nits helderheid, breed P3 kleurengamma)

Opslag: 512GB SSD

Poorten: 2x Thunderbolt USB 4 (USB-C), 2x USB 3 (USB-C), 3,5 mm koptelefoonaansluiting

Connectiviteit Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Camera: 1080p FaceTime HD-webcam

Gewicht: 4,48 kg

Afmetingen: 46,1 x 54,7 x 14,7 cm

De nieuwe iMac (24 inch, 2021) werd op 30 april aangekondigd en is vanaf 21 mei beschikbaar voor consumenten.

Het flitsende herontwerp en de overstap naar de Apple M1-chip gaat niet gepaard met een prijsverhoging. De nieuwe 24 inch Apple iMac blijft het prijskaartje van 1499 euro houden. Voor deze prijs geldt het basismodel. Hierbij krijg je een 7-core M1-chip met 256 GB SSD-opslag en 8 GB RAM-geheugen. Betaal je wat meer, dan krijg je meer kleuropties en USB-C-poorten. Er is ook een 8-core versie van de Apple M1-chip beschikbaar, maar deze wordt geleverd met dezelfde hoeveel SSD-opslag en RAM-geheugen.

Zoals bij eerdere modellen van de iMac, kun je bepaalde aspecten van het apparaten upgraden naar je eigen behoeften. Het is dus wel mogelijk om extra RAM-geheugen of opslagruimte toe te voegen.

De optie met de hoogste specificaties (16 GB RAM-geheugen en 2TB SSD-opslag) is beschikbaar voor 2.819 euro.

De nieuwe iMac wordt geleverd met een vernieuwd en verbeterd Magic Keyboard en een Magic Mouse. Als je deze muis wil vervangen door een Magic Trackpad kost je dit zo'n 50 euro extra. Wil je beide opties, dan ben je 135 euro extra kwijt.

De 24 inch iMac ziet er op papier uit alsof deze vergelijkbare prestaties heeft als de MacBook Pro 13 inch (M1, 2020). Toch zal de iMac niet kunnen tippen aan de kracht van de iMac Pro.

(Image credit: Future)

Design

Bij onze reviews van recente iMacs zeggen we telkens dat we het betreuren dat Apple vasthoudt aan hetzelfde ontwerp sinds 2009. Zelfs dat was slechts een kleine ontwerpwijziging ten opzichte van de iMac uit 2007. Andere makers van all-in-one PC's, waaronder Microsoft en Lenovo, deden door de jaren heen veel spannendere dingen met het design. Daardoor begon de iMac ouderwets aan te voelen. We zijn daarom blij verrast dat Apple eindelijk een rigoreuze verandering doorvoert aan het ontwerp van de iMac. Het apparaat heeft een gedurfde en moderne make-over gekregen, terwijl de typische Apple-look in stand gehouden is.

De meest dramatische verandering is waarschijnlijk de kleurige behuizing van het apparaat. De nieuwe iMac is verkrijgbaar in zeven kleuren, waardoor je een PC kunt uitzoeken die bij jou of je ruimte past. De iMac (24 inch, 2021) is verkrijgbaar in groen, geel, oranje, roze, paars, blauw en zilver. Het doet ons denken aan het eind van de jaren '90/begin van de jaren '00. Daarna heeft Apple de kleuren losgelaten en is het bedrijf overgeschakeld op het grijze kleurschema voor iedere iMac.

(Image credit: Future)

De nieuwe iMac heeft echter niet zomaar een lik verf gekregen. De 24 inch iMac heeft ook een wat meer rechthoekig ontwerp, wat lijkt op de nieuwste iPhone 12. De iMac is nu ook dunner en compacter dan ooit tevoren. Dit komt grotendeels door de M1-chip die onder de motorkap van de all-in-one PC zit. Apple heeft hierdoor het Logic Board drastisch kunnen verkleinen. Het scherm is slechts 11,5 mm dik, waardoor het volume van het apparaat in totaal met 50 procent is gedaald.

De afmetingen van de iMac bedragen 46,1 x 54,7 x 14,7 cm. Met een gewicht van 4,48 kg is het apparaat ook een stuk lichter dan zijn voorganger (5,68 kg). Het is erg indrukwekkend hoe licht de PC is. Dankzij de smallere behuizing en het kleinere totaaloppervlak is de iMac bovendien gemakkelijk te verplaatsen, waardoor je het bijna overal in huis of op kantoor kunt plaatsen.

(Image credit: Future)

All-in-one PC's zijn doorgaans compacter en sneller in gebruik te nemen dan traditionele PC's. Er hoeven namelijk geen kabels te worden aangesloten aan een monitor. Vanwege de aanwezigheid van een draadloze muis en toetsenbord heb je maar één kabel nodig om met de nieuwe iMac (24 inch, 2021) aan de slag te gaan: de voeding.

Ook hier heeft Apple een aantal wijzigingen aangebracht. Zo is de voedingsadapter herontworpen, waardoor deze met magneten (MagSafe) gemakkelijk kan worden aangesloten op de iMac. Het aansluiten van de adapter was bij vorige iMacs een stuk ingewikkelder, dus dit is een goede verbetering.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

Op de duurdere modellen heeft de voedingsadapter een Gigabit Ethernet-poort, waardoor je de bedrade netwerkkabel hier kunt aansluiten. De stroomadapter is daarnaast voorzien van een 2 meter lange geweven kabel. Deze past qua kleur perfect bij de kleurkeuze van je iMac.

Dit zorgt voor een aantrekkelijke, maar ook handige manier om jouw iMac aan te sluiten op de stroom. Naast de voedingskabel zijn ook het Magic Keyboard, de Magic Mouse en de Magic Touchpad qua kleur op elkaar afgestemd. Als je de nieuwste versie van het besturingssysteem (macOS Big Sur) opstart, zie je ook dat bepaalde elementen van de user interface, waaronder de bureaubladachtergrond, dezelfde kleur hebben als de iMac die je hebt uitgekozen.

Het gaat hier om kleine dingen, maar deze zorgen er wel voor dat de nieuwe iMac een uniformere look and feel krijgt. Bovendien voelt het apparaat meer gepersonaliseerd aan en is het daardoor meer dan enkel een toffe gadget.

(Image credit: Future)

Afgezien van de nieuwe kleuren is er weinig veranderd aan de Magic Mouse en het Magic Trackpad. Zelf zijn we nooit echt een grote fan geweest van de Magic Mouse, we gebruiken liever een muis met aparte knoppen en een scrollwiel. We vinden het echter wel opmerkelijk dat Apple de oplaadpoort voor de muis onderaan heeft gehouden. Dit betekent namelijk dat je de muis tijdens het opladen niet kunt gebruiken en dat kan behoorlijk frustrerend zijn.

Het Magic Keyboard is overigens wel enigszien herzien. Het beschikt over nieuwe knoppen voor emoji's, Spotlight, Dicteren, Do Not Disturb en Instant Lock (via de Fn-toets en de F-toetsen bovenaan). De duurdere iMac-modellen krijgen ook een Magic Keyboard met Touch ID. Dit werkt zoals we het kennen van een MacBook of iPhone. Je legt je vinger op de Touch ID-sensor en je kunt direct inloggen op je iMac. Het is ook mogelijk om via deze verificatiemethode veilig betalingen te doen via Apple Pay.

(Image credit: Future)

Het Magic Keyboard is natuurlijk draadloos. Apple verzekerd ons dat de overdracht van je vingerafdruk veilig gebeurt. We kunnen zelf stellen dat de vingerafdrukscanner naar behoren werkt. We konden steeds snel inloggen, zonder merkbare vertragingen.

Door het nieuwe design van de iMac (24 inch, 2021) zijn de poorten aan de achterzijde ook iets veranderd. Bij het basismodel krijg je twee Thunderbolt/USB-C-poorten. Deze bieden 40 Gb/s aan gegevensoverdrachtssnelheid. Op de duurdere modellen krijg je nog eens twee extra USB-C-poorten met datasnelheden van 10 Gb/s. De snellere poorten worden aangeduid met een pictogram in de vorm van een bliksemschicht.

De aan/uit-knop is nog altijd te vinden aan de linkerkant achterop de iMac. De koptelefoon is echter naar de linkerzijde van het scherm verplaatst. Hierdoor heb je gemakkelijker toegang tot de poort, maar waarschijnlijk paste de koptelefoonaansluiting door het dunne ontwerp niet meer aan de achterkant van het apparaat.

(Image credit: Future)

De achterkant van de iMac ziet er dankzij de eenvoud van de poorten erg netjes, opgeruimd en stijlvol uit. Echter betekent dit ook dat je een aparte adapter nodig hebt als je randapparatuur wil aansluiten die geen USB-C-connectoren gebruiken. Ook zal je merken dat de twee poorten van de standaard iMac lang niet voldoende zijn. Bovendien beschikt de basis iMac ook niet over een Ethernet-poort in de voedingsadapter.

Als je gebruik wil maken van wifi is dat natuurlijk geen probleem. Alle modellen worden bovendien geleverd met ondersteuning voor Wi-Fi 6. Als je toch een bekabelde verbinding wil gebruiken, zal je een adapter moeten aanschaffen of voor een duurder iMac-model moeten kiezen.

Een ander hoogtepunt van de iMac (24 inch, 2021) is toch wel het scherm. De randen rondom het scherm zijn met bijna vijftig procent verkleind. De nieuwe iMac heeft daardoor niet alleen een groter 24 inch scherm dan de 21,5 inch voorganger, maar ook een modernere uitstraling. Aangezien Apple achterliep op concurrenten met het lang behouden van zijn dikke randen, zijn we aangenaam verrast met deze wijziging van Apple.

Beelden worden prachtig weergegeven op het scherm, dankzij de 4,5K Retina-resolutie (4.480 x 2.520) en een pixeldichtheid van 218 ppi (pixels per inch). Dit is aanzienlijk beter dan de 4K-resolutie van het vorige model (4.096 x 2.304). De nieuwe iMac biedt dus een scherm met de beste beeldkwaliteit die we tot nu toe in een all-in-one PC hebben gezien.

Het scherm heeft daarnaast een helderheid van 500 nits en biedt ondersteuning voor het brede P3-kleurengamma. Hierdoor vertoont het scherm heldere, levendige en nauwkeurige kleuren. Beelden zien er erg indrukwekkend uit op dit scherm, wat de iMac (24 inch, 2021) uitermate geschikt maakt voor foto- en videobewerking.

Je hoeft ook niet bang te zijn dat de kleurrijke look iets te kinderlijk of gewoon too much is. We kozen voor de paarse versie. Deze heeft een mooie, lichte pasteltint. Mocht je toch voor een subtielere kleur willen gaan, dan behoort het klassieke zilver nog altijd tot de mogelijkheden.

(Image credit: Future)

Prestaties

Benchmarks Zo presteerde de iMac (24 inch, 2021) in onze benchmarks: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1.489; Multi-core: 7.754

Geekbench 5 Single-Core: 1.725; Multi-Core: 7.650

Handbrake (1080p, snel): 24,5 fps

Blender Classroom: 947 seconden

Blender fishy_cat: 488 seconden

Apple heeft niet enkel grote veranderingen aangebracht aan de buitenkant van de iMac. De nieuwe 24 inch iMac wordt namelijk geleverd met de Apple M1-chip. Dit is dezelfde chip die in de Mac Mini (M1, 2020), MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) en de MacBook Air (M1, 2020) te vinden is. Voorheen werden iMacs aangedreven door processoren van Intel.

De overstap naar Apples eigen Silicon was een gewaagde stap, maar werd al snel beloond. Andere M1-producten maken allemaal indruk op ons qua prestaties. De MacBook Air (M1, 2020) staat niet voor niets bovenaan in onze koopgids voor beste laptops van 2021.

Apple stelt dat de nieuwe iMac dankzij de M1-chip zo'n 85 procent sneller is dan de vorige iMac met Intel-chipset. Daarnaast beweert Apple dat de iMac tot twee keer snellere GPU-prestaties heeft dan de snelste geïntegreerde GPU. Daar waren we aanvankelijk sceptisch over, aangezien er krachtige GPU's van AMD op de markt zijn.

De M1-chip uit de nieuwe iMac is dezelfde als in andere M1-producten van Apple, waardoor we zelfs toen de iMac nog in de doos zat al een goed idee hadden van de prestaties.

Je hebt de keuze uit een M1-chip met een 8-core CPU en een 7-core of 8-core GPU. Deze opties krijg je ook bij de M1 MacBooks en Mac Mini.

(Image credit: Future)

Ons reviewexemplaar werd geleverd met een 8-core CPU en 8-core GPU. Daarnaast hadden we 16 GB RAM ter beschikking. Het gaat dus om de beste iMac die je op papier kunt krijgen. Hierbij merk je voor het meeste dagelijkse gebruik geen grote prestatieverschillen in vergelijking met de 7-core GPU.

Het besturingssysteem, macOS Big Sur, start snel op en voelt erg levendig aan. Precies zoals we dat kennen van andere M1-apparaten. Je kunt gemakkelijk meerdere apps tegelijk openen en snel tussen apps schakelen. Apple levert uitstekend werk door third-party apps, zoals Adobe Photoshop en Microsoft Office te laten werken op de M1-chip.

Oudere apps kun je bovendien ook gebruiken dankzij de Rosetta 2-tool van Apple. Hiermee kunnen apps die gemaakt zijn voor Intel-hardware ook worden uitgevoerd op de M1-iMac. Dit werkt in de praktijk uitstekend. Je kunt amper het verschil zien tussen M1-native apps en programma's die via Rosetta draaien.

De SSD is ook uitermate snel, waardoor bestandsoverdrachten ongelofelijk snel verlopen. Een map met bestanden van 3 GB is binnen vijf seconden verplaatst van een externe HDD naar de opslag van de iMac.

(Image credit: Future)

Om de iMac (24 inch, 2021) op de proef te kunnen stellen, hebben we Final Cut Pro (een M1-native app) opgestart en hiermee een 8K-video bewerkt. Het gaat hier om intensieve taken, maar net als de MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) presteerde de iMac erg goed op dit vlak. Het doorzoeken, bekijken en bewerken van 8K-inhoud werkt erg soepel. Op geen enkel moment was het koelsysteem van de ventilator afleidend.

Videobewerkingsprofessionals willen mogelijk bij de 27 inch iMac blijven (of wachten om te zien wat Apple nog meer in petto heeft). Deze beschikt namelijk over extra GPU-prestaties. De 24 inch iMac is echter uitstekend voor hobbyisten die hun thuisvideo's willen bewerken. Dankzij YouTube en Twitch kan iedereen tegenwoordig een creator zijn. De iMac (24 inch, 2021) voldoet zeker aan de eisen en wensen van een creator.

8K-inhoud ziet er geweldig uit op de nieuwe iMac. Dat is te danken aan het 4,5K scherm. Je kunt 4K-beelden bekijken zonder een volledig scherm te hoeven vullen. Het heldere en levendige scherm maakt het werken op de iMac erg aangenaam. De extra schermruimte ten opzichte van de 21,5 inch iMac biedt ook zeker meerwaarde. Hierdoor voelt de PC niet snel te vol aan. Het gaat echter niet om een touchscreen. Dat zou niet als een verrassing moeten komen, aangezien er tot op heden geen enkele iMac met touchscreen bestaat.

Er is daarnaast ook geen optie voor een nanotextuur glasafwerking beschikbaar, wat wel geldt voor de 27 inch iMac. Dit moet schitteringen en reflecties op het scherm voorkomen, ongeacht de lichtomstandigheden van de ruimte waarin je werkt. Hoewel het om een prijzige toevoeging ging (625 euro), waren de resultaten erg indrukwekkend. Het display van de 24 inch iMac heeft echter wel een antireflectiecoating. Dat doet zijn werk behoorlijk goed, maar het is lang niet zo indrukwekkend als de afwerking met nanotextuur.

Apple beweert dat de luidsprekers in de nieuwe iMac "de beste luidsprekers in een Mac ooit zijn". De twee woofers bieden diepe bastonen en gebruiken dezelfde technologie als MacBooks, waardoor ze het dunne apparaat niet laten trillen. Bovendien is er ruimtelijke audio met Dolby Atmos inbegrepen, wat de geluidskwaliteit van de nieuwe iMac erg goed doet. Het apparaat biedt kamervullende volumes zonder vervorming. Omdat de bastonen soms wat ontbreken, klinkt het resultaat bij sommige nummers wat dun. De helderheid is echter fantastisch. De iMac produceert veel beter geluid dan veel vergelijkbare luidsprekers in rivaliserende all-in-one PC's. Het is dan ook niet nodig om aparte speakers aan te sluiten op het apparaat.

(Image credit: Future)

Daarnaast is de webcam verbeterd. Het gaat om een 1080p FaceTime-camera, die een stuk beter is dan de 720p-camera van zijn voorganger. Naast de resolutieboost is er een grotere sensor aanwezig voor betere prestaties bij situaties met weinig licht. Ook verhoogt de geavanceerde beeldsignaalprocessor van de M1-chip de beeldkwaliteit nog meer.

Het is een fijne ingebouwde webcam, met uitstekend beeld, goede kleuren, een hoge helderheid en zeer weinig vertraging. Nu steeds meer mensen thuiswerken, zijn deze verbeteringen erg welkom. Als je veel deelneemt aan Zoom-meetingen of Skype-gesprekken met vrienden, familie of collega's, dan is de camera- en microfoonkwaliteit van de iMac (24 inch, 2021) een erg goed verkoopargument.

Als je een beginnend streamer bent, zal het feit dat je met de nieuwe iMac in zo'n hoge kwaliteit kunt uitzenden ook zeker aantrekkelijk zijn. Je hoeft namelijk niet te investeren in externe hardware.

We zijn erg onder de indruk van de prestaties die de nieuwe iMac biedt bij alledaags gebruik. We zijn echter niet verrast, aangezien we al meer ervaring hebben met de M1-chip. Qua prestaties liggen de iMac (24 inch, 2021) en andere Macs met M1-chip erg dicht bij elkaar. Dat blijkt ook uit onze benchmarks.

Op vlak van de Cinebench R23 CPU-test scoorde de iMac bijvoorbeeld een score van 7.754. Dit is meer dan de 7.590 gescoord door de MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) en vrijwel hetzelfde als de 7.755 gescoord door de Mac Mini.

Deze overeenkomsten leiden tot een interessant dilemma. Aangezien prestaties geen rol spelen bij de keuze, komt het neer op design en prijs. Wil je de kracht van een nieuwe iMac, maar dan in een laptop? Ga dan voor de nieuwe MacBook Air of MacBook Pro 13 inch. Wil je een all-in-one PC? Kies dan voor de nieuwe iMac. De Mac Mini is echter een grote concurrent, aangezien het gelijke prestaties biedt voor een veel lagere prijs (799 euro). De Mac Mini is geen all-in-one PC, maar is zo compact dat je deze gemakkelijk achter een monitor kunt verbergen.

De enige afweging die je moet maken tussen een iMac of een Mac Mini is dus afhankelijk van jouw smaak. Wil je een aparte monitor of houd je van het algehele ontwerp van de iMac?

Het scherm van de nieuwe iMac is echter werkelijk verbluffend goed. Dat krijg je niet bij aanschaf van de Mac Mini. Bovendien wordt deze ook niet geleverd met webcam, microfoons of luidsprekers. Dat heeft de iMac natuurlijk wel.

(Image credit: Future)

Koop het als...

Je de beste all-in-one PC wil

De iMac (24 inch, 2021) is met gemak de beste all-in-one PC te noemen. Het heeft een geweldig nieuw ontwerp, uitstekende prestaties en een degelijk prijskaartje.

Je een content creator in wording bent

Door het compacte en kleurrijke design, is de iMac een perfecte PC voor tieners die willen beginnen met streamen. De uitstekende webcam en microfoons zorgen ervoor dat je niet hoeft te investeren in andere apparaten.

Je een uitstekend scherm wil

Het 4,5K scherm van de nieuwe iMac is absoluut prachtig. Of je nu games speelt, films kijkt of foto's en video's bewerkt; het ziet er allemaal enorm goed uit om de nieuwe iMac.

Koop het niet als...

Je niet veel te besteden hebt

De iMac (24 inch, 2021) is misschien niet de meest prijzige all-in-one PC die er is, maar het is nog altijd prijzig. Als je wat geld wil besparen is de Mac Mini mogelijk een betere keuze. Deze biedt dezelfde prestaties, maar je zal het prachtige scherm van de iMac wel moeten missen.

Je veeleisende grafische taken moet uitvoeren

Voor alle dagelijkse taken en de meeste bewerkingen van foto's en video's, is de nieuwe iMac een geweldige aanwinst. De grafische kaart kan echter niet tippen aan sommige andere grafische kaarten, die overigens niet geschikt zijn voor de iMac.