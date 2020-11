Met de nieuwe Mac Mini (M1, 2020) zien we dat de kleinste Mac op de markt eindelijk zijn broodnodige update heeft gekregen. Het apparaat komt op de markt met grote claims van Apple. Hij moet onder andere drie keer zo snel zijn in CPU-prestaties vergeleken met de vorige Mac Mini, en tot wel zes keer zo sterk op grafisch vlak.

Deze flinke verbeteringen zijn toe te wijzen aan Apple's nieuwe M1 system on a chip (SoC). De M1-chip debuteert op de nieuwe Mac Mini, de nieuwe MacBook Air (M1, 2020), en de nieuwe MacBook Pro (M1, 2020). De M1-chip stelt de Mac Mini in staat om Xcode tot wel drie keer zo snel te compileren, het spelen van intensieve games, en complexe Final Cut Pro scènes worden eveneens veel rapper gerealiseerd dan voorheen. Dit alles is mogelijk zonder dat het chassis onnodig groot gemaakt hoeft te worden. Het is dankzij de kleine afmetingen dat we nog altijd een enorme fan zijn van dit product, zeker nu de prestaties ook high-end zijn.

Het is ook Apple's vreemdste apparaat op diverse manieren. Hoewel de Mini ook zeker zo zijn charmes heeft, kan het wat ongeliefd aanvoelen door de maker. Voor de Mac Mini (2018) was er namelijk vier jaar geen update uitgebracht voor het apparaat. Het is mooi om te zien dat naast de M1-chip ook het nieuwe macOS 11 Big Sur aanwezig is op de nieuwe Mac Mini.

(Image credit: Future)

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Mac Mini (M1, 2020) is nu wereldwijd te koop. De startprijs in de Benelux bedraagt 799 euro. Daarvoor krijg je het model met 8GB RAM en 256GB aan SSD-opslaggeheugen.

Voor 1.029 euro beschik je over het model met 8GB RAM en 512GB aan opslaggeheugen. Je betaalt respectievelijk nog eens 230 euro en 690 euro voor 1TB SSD- en 2TB SSD-opslag.

Je kunt er ook voor kiezen om de nieuwe Mac Mini in huis te halen met 16GB RAM. Dit kost 230 euro extra ten opzichte van 8GB RAM. 16GB RAM is ook meteen de limiet van wat in de nieuwe Mini geplaatst kan worden. De modificatieopties zijn wat schaars voor Apple-begrippen, maar de prijs is dan wel weer vrij competitief ten opzichte van de concurrentie.

(Image credit: Future)

Design

Net als de nieuwe MacBook Air en MacBook Pro 13 inch, behoudt de Mac Mini (M1, 2020) hetzelfde design als zijn voorganger.

Met afmetingen van 3,6 x 19,7 x 19,7 centimeter is de Mac Mini (M1, 2020) exact gelijk qua afmetingen aan zijn voorganger, de Mac Mini (2018). Hij is met 1,2 kilogram wel iets lichter dan zijn voorganger, die 1,3 kilogram weegt.

We hebben kritiek op Apple omdat het de nieuwe MacBooks geen nieuw design heeft gegeven, maar in het geval van de nieuwe Mac Mini zijn we juist erg blij dat dit niet het geval is. Zo is het design van de Mac Mini lang niet zo belangrijk als met Apple-laptops. Je zet ze op een (vaste) plek neer, vaak buiten je zicht, en verder heb je er eigenlijk geen omkijken naar.

Laptops daarentegen zijn een ander verhaal. Je moet ze met je meedragen, en werkt ook daadwerkelijk op het apparaat zelf. Het uiterlijk en hoe ze aanvoelen is hier dan ook een stuk belangrijker. Bovendien zijn, of je het nu wil of niet, veel laptops een statussymbool geworden. Het is dan ook jammer dat Apple haar MacBooks niet vernieuwd heeft, want de concurrentie begint er met de dag mooier en strakker uit te zien.

(Image credit: Future)

Er is één opmerkelijk verschil met de vorige Mac Mini. De nieuwe Mac Mini (M1, 2020) is namelijk te koop in de kleur Zilver. Dat is lichter dan de Spacegrijs-versie van het Intel-model. Of het een verbetering is, blijft een kwestie van smaak. Keuze heb je in ieder geval niet bij de nieuwe Mac Mini.

Je krijgt dus nog steeds een prima uitziende compacte desktop PC die je op elk bureau makkelijk kwijt kunt. Qua poorten krijg je twee Ethernet LAN-poorten, twee Thunderbolt-poorten, HDMI, twee USB-poorten en een koptelefooningang. Dankzij de M1-chip ondersteunt de nieuwe Mac Mini nu ook twee displays (één met maximaal 6K-resolutie en 60Hz via Thunderbolt, en één met maximaal 4K-resolutie en 60Hz via HDMI 2.0).

Handig om te weten: de Mac Mini (M1, 2020) komt niet met een muis of toetsenbord. Je moet deze dus apart kopen.

(Image credit: Future)

Prestaties

In onze volledige review duiken we dieper in op de materie, maar de eerste indrukken van de Apple Mac Mini (M1, 2020) zijn positief. macOS Big Sur draait uit de doos op het apparaat en werkt als een zonnetje. We hebben enkele native en oude (legacy) Intel-apps gebruikt (met Apple's Rosetta kun je oude apps zonder problemen draaien), en het werkte allemaal soepel en snel. Je hebt eigenlijk niet eens door dat je sommige apps gebruikt via emulatie.

Het feit dat je oudere Mac-apps kunt draaien op de Mac Mini (M1, 2020) is noemenswaardig. Met de M1-chip in huis is het tevens mogelijk om iOS-applicaties te draaien, waardoor de Mac Mini een ontzettend multifunctionele PC genoemd mag worden.

Het grootste verkoopargument van de Mac Mini (M1, 2020) is de aanwezigheid van Apple's eigen M1 SoC, een nieuwe 8-core chipset die CPU, I/O, beveiliging en meer in één combineert.

Apple maakt enkele grote claims op het gebied van prestaties. De M1 zou de beste CPU-prestaties per watt op papier zetten. De M1 kent een 8-core CPU bestaande uit vier high-performance kernen en vier high-efficiency kernen om de werklast te balanceren. Volgens Apple moet het verwerken van taken drie keer zo snel verlopen vergeleken met de vorige Mac Mini.

Gaming prestaties zijn eveneens voorzien van een boost. Mocht je (om wat voor reden dan ook) gaan gamen op de Mac Mini, dan zou de M1 Mac Mini volgens het bedrijf uit Cupertino grafisch intensieve games op een tot wel vier keer zo hoge framerate kunnen spelen als zijn voorganger.

Er is verder goed nieuws voor grafisch ontwerpers en videobewerkers onder ons. Het renderen in Final Cut Pro moet tot wel zes keer zo snel zijn als bij voorgaande modellen. Dit zullen we zeker testen voor onze volledig review.

Hoewel prestaties goed op papier lijken, zijn er ook argumenten om toch te kiezen voor de Intel-versie van de Mac. In tegenstelling tot de MacBooks verkoopt Apple tevens nog altijd haar Intel-versie van de Mini.

Om te beginnen: de Mac Mini (M1, 2020) kan uitgebreid worden met maximaal 16GB RAM. Dat is een flink verschil met de Intel-versie, die je namelijk kunt uitbreiden met maximaal 64GB RAM. Niet alleen is dit veel meer, het is ook niet unified. De Mac Mini (M1, 2020) met 8GB of 16GB RAM wordt gedeeld tussen de CPU en GPU. Dat komt zo met zijn voordelen, meldt Apple. De 'gezamenlijke geheugenarchitectuur' geeft de CPU, GPU, en Neural Engine toegang tot dezelfde vijver met ultrasnel geheugen, waardoor opgeslagen data in het geheugen snel getransfereerd kan worden tussen de CPU en GPU zonder traditionele overhead.

Een en al hosanna is het echter niet, want het kan ook tot problemen leiden. De M1-chip lijkt een limiet te hebben van 16GB RAM, aangezien geen van de M1-Macs op de markt komen met meer dan 16GB RAM. In tegenstelling tot modulair geheugen, zal het voor Apple in dit geval niet makkelijk zijn om meer toe te voegen.

Verder: als er een taak veel geheugen gebruikt aan de grafische zijde, dan kan dit gevolgen hebben voor de prestaties van de CPU.

Een ander belangrijk punt van aandacht is dat voorgaande Mac Mini-modellen te upgraden zijn via een externe grafische kaart (eGPU). Dit was (en is) een populaire optie voor veel videobewerkers en 3D-animatiemakers. Bij de Mac Mini (M1, 2020) is dit echter niet mogelijk. Deze beperking maakt de nieuwe Mini een stuk minder veelzijdig dan zijn voorgangers, waardoor het apparaat niet voor iedereen aan te raden is.

Voorlopig oordeel

De Mac Mini (M1, 2020) heeft genoeg power in huis om een indrukwekkend apparaat te zijn. Met name Apple's eigen hardware en software vallen op. Het is mooi om te zien dat Apple haar gekke, kleine PC omarmt en aantoont hoe krachtig de nieuwe M1-chip kan zijn op een desktop PC.

Op veel manieren zijn we nu al fan van de Mac Mini: er is een compact, aantrekkelijk design gemaakt, met mooie componenten aan de binnenzijde. Daarnaast heb je de keuze om zowel oude Intel-apps als nieuwe M1- en iOS-apps te draaien, waardoor het apparaat zeer multifunctioneel is.

Voor de productiviteitsbeesten onder ons komt het echter als een harde klap dat er geen ondersteuning meer is voor eGPU's. Uiteraard, de meeste gebruikers zullen de behoefte echt niet voelen, maar bij een PC die bekendstaat vanwege zijn groepje hardcore foto- en videobewerkers en alles eromheen is het wel opvallend dat 16GB RAM de max is. Wellicht dat veeleisende gebruikers alsnog beter af zijn met het oudere model, maar daar komen we in onze volledige review nog op terug.