Apple iMac 27-inch (2020) review

Apple iMac 27-inch (2020) deals Amazon Germany View Similar Amazon Geen prijsinformatie

Review in een notendop

De iMac 27-inch (2020) is de nieuwste aanwinst van Apple in zijn iconische all-in-one reeks, met een aantal indrukwekkende upgrades die vooral mensen die thuis werken zullen aanspreken. Dat is mede door het coronavirus een flink aantal waarschijnlijk.

We hadden een nieuwe iMac verwacht in 2020 en Apple heeft, vooral als het gaat om het bieden van een boost in de specificaties, de nieuwe alles-in-één computer nu geleverd met de nieuwste 10e generatie Intel Comet Lake-processors, snelle solid-state drives (SSD's) over de hele linie, krachtige grafische kaarten van AMD Radeon Pro en een flinke lading RAM.

Voor thuiswerkers is er ook een nieuwe 1080p FaceTime HD webcam, inclusief microfoons van studiokwaliteit. Dit zorgt voor een grotere verbetering op het gebied van videogesprekken, wat zeker nu een essentieel onderdeel vormt van het thuiswerk.

Deze twee nieuwe functies hebben we in onze tijd met de iMac 27-inch (2020) flink aan de tand kunnen voelen, omdat we meerdere videomeetings hebben gehad. De resultaten waren zeer positief.

Het beste van alles is dat deze nieuwe functies, samen met de krachtigere componenten onder de motorkap, als totaalpakket voor dezelfde prijs over de toonbank gaat als het model van vorig jaar. De startprijs bedraagt 2.099 euro.

Spec sheet Hieronder is de configuratie van de 27-inch Apple iMac (2020) die wij getest hebben: CPU: 3,6GHz Intel Core i9-10910 (10-core, 20MB cache, tot maximaal 5.0GHz met Turbo Boost)

Graphics: AMD Radeon Pro 5700 XT (16GB GDDR6 VRAM)

RAM: 32GB DDR4 (2,666MHz)

Scherm: 27-inch 5K (5,120 x 2,880) Retina display (P3 wide color) met nanotextuur glas

Opslag: 1TB SSD

Poorten: 4x USB 3 (Type-A), 2x Thunderbolt 3 (Type-C), SDXC card slot, 3,5mm koptelefooningang, Gigabit Ethernet, Kensington slot

Connectiviteit: 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5

Softwaresysteem: macOS 10.15 Catalina

Camera: 1080p FaceTime HD

Gewicht: 8,92kg

Afmetingen: 65 x 20,3 x 51,6cm (B x D x H)

De sprong is hier niet zo groot dat het model voor 2019 verouderd zal aanvoelen, maar met de nieuwe 10e generatie processoren (die met maximaal 10 kernen kan worden geconfigureerd, een primeur voor de standaard iMac), en SSD's, is dit een merkbaar sneller en krachtiger apparaat. In onze testfase vonden we dat de iMac 27-inch (2020) snel opstartte, waarbij macOS snel en soepel draaide. De iMac kan ook elke benchmark en elke taak die we ermee uitvoeren met gemak aan.

De GPU krijgt ook een upgrade met de nieuwe AMD Radeon Pro 5000 grafische kaarten die bij het toestel worden geleverd. Dit is een grote stap voorwaarts ten opzichte van de Radeon Pro Vega 48 GPU's in de vorige iMac-serie. Apple belooft tot 55% snellere grafische prestaties.

Hoewel we houden van wat Apple heeft gedaan met de binnenkant van de iMac, vallen de aanpassingen aan de buitenkant wat tegen. Apple heeft vastgehouden aan hetzelfde ontwerp als de vorige modellen, wat dateert uit 2012. Dit betekent dat de iMac 2020 nog steeds een stijlvol uitziend apparaat is, maar dat bepaalde aspecten van het ontwerp gedateerd beginnen te voelen, en dan met name de dikke randen rond de zijkanten van het scherm. De concurrenten van Apple beginnen behoorlijk goed te worden in het maken van stijlvolle en moderne all-in-one apparaten. Als het bedrijf Cupertino zijn iMac-ontwerp niet snel verandert, zou het wel eens flink achterop kunnen raken.

Er is echter één aspect van het ontwerp dat is veranderd, en dat is een grote verandering. Het enige probleem is dat het een optie is die maar liefst 625 euro kost. We hebben het over de afwerking van het beeldscherm van glas met nanotextuur. Dit werd voor het eerst geïntroduceerd in de Pro Display XDR-monitor van Apple. Dit voorkomt schittering en reflecties op het scherm, ongeacht de lichtomstandigheden waarin je werkt, en het model dat Apple ons heeft gestuurd om te reviewen, had dit ook.

(Image credit: Future)

Aan het eind van de dag kunnen we niet anders dan stellen dat hij uitstekend werkt. Zelfs wanneer zonlicht vol op het scherm knalt, waren we in staat om het display met gemak af te lezen. De technologie geeft het 27 inch scherm een mat-achtige kwaliteit, maar het is zeer indrukwekkend. Het is wel jammer dat de prijs voor deze functie zo hoog is.

Het 27-inch 5K-display kent een resolutie van 5120 x 2880 pixels, en in combinatie met 500 nits aan helderheid en ondersteuning voor wide color P3 ziet het display er haarscherp en levendig uit. Ideaal dus voor content creators. Apple heeft daarnaast True Tone toegevoegd. Dit past de schermwarmte aan het licht van de omgeving aan.

Veel mensen die nu vanuit huis werken en op zoek zijn naar een nieuwe, krachtige PC, hebben er nu een verstandige optie bij in de vorm van de iMac 27-inch (2020). Vanwege de nodige verbeteringen aan de specificaties behoort de PC tot een van de beste alles-in-één opties die je momenteel in huis kunt halen.

(Image credit: Future)

Prijs en beschikbaarheid

De Apple iMac 27-inch (2020) ging meteen in de verkoop nadat de fabrikant het apparaat had aangekondigd. Je kunt dus nu al een iMac naar keuze inslaan in de webshop van Apple.

De instapprijs is gelijk aan die van vorig jaar, namelijk 2029 euro. Daarvoor krijg je een 3,1 GHz hexa-core Intel Core i5-processor van de tiende generatie met een Turbo Boost van 4,5 GHz, 8 GB 2666Hz DDR4 RAM, 256 GB SSD en een Radeon Pro 5300 GPU met 4 GB GDDR6-geheugen.

Het mid-range model wordt geleverd met een 3,3GHz 6-core Intel Core i5-processor van de tiende generatie (met een Turbo Boost van 4,8 GHz), 8 GB RAM, 512 GB SSD-opslag en een Radeon Pro 5300 met 4 GB GDDR6-geheugen voor 2.299 euro.

Tot slot is er de hoogwaardige, vooraf geconfigureerde iMac 27-inch (2020), met een 3,8-GHz 8-core Intel Core i7-processor van de tiende generatie die een boost geeft van maximaal 5 GHz, 8 GB RAM, 512 GB SSD-opslag en een AMD Radeon Pro 5500 XT met 8 GB GDDR6-geheugen voor 2.599 euro.

Je kunt de iMac ook configureren door glas met nanotextuur aan het scherm toe te voegen (voor 625 euro), samen met meer RAM en tot 8 TB SSD-opslag - een enorme hoeveelheid en ideaal voor digitale creatievelingen die behoefte hebben aan een grote en snelle opslagruimte voor hun bestanden.

De volledig uitgeruste iMac 27-inch, met een scherm met nano-textuur, een 3,6HZ 10-core Intel Core i9-processor (met 5 GHz turbo boost), 128 GB RAM, een AMD Radeon Pro 5700XT GPU met 16 GB GDDR6-geheugen, 8 TB SSD-opslag en 10 gigabit Ethernet (gigabit Ethernet wordt standaard meegeleverd) kost 10.729 euro.

(Image credit: Future)

Design

Zoals we al eerder zeiden, blijft het ontwerp van de nieuwe iMac 27-inch vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de vorige modellen. Door de overstap naar SSD is het wel iets lichter. Het enige andere opvallende verschil in het ontwerp is dat het Retina 5K-display nu wordt geleverd met glas met nanotextuur. Dat is echter een optionele extra van 625 euro.

Verder zijn het uiterlijk en de afmetingen van de nieuwe iMac hetzelfde als die van de vorige modellen, en zelfs de meest fervente Apple-fan zal waarschijnlijk toegeven dat er behoefte is aan een frisse wind op dit gebied.

Het huidige ontwerp bestaat al sinds 2012 (en dat was een relatief kleine aanpassing van het ontwerp dat sinds 2009 is gebruikt), en hoewel het meer futureproof was dan andere pc-ontwerpen uit die periode, begint het er in sommige opzichten toch ouder uit te zien. Onder meer de flinke randen rondom het scherm zien er nogal gedateerd uit.

Ook is er geen biometrische inlogoptie. We zien dat steeds meer laptops en desktops een vingerafdruk-, iris- of gezichtsscan bevatten om in te loggen op het besturingssysteem. De iPhone en MacBook van Apple zijn in dit opzicht marktleider met TouchID en FaceID, maar de nieuwe iMac wordt met geen van beide geleverd.

Net als vorig jaar moeten we er ook nu weer op wijzen dat de Magic Mouse 2 bij de nieuwe iMac de oplaadpoort aan de onderkant heeft. Dit is een vervelende keuze, omdat je de muis tijdens het laden niet kunt gebruiken. Door de poort simpelweg te verplaatsen, zou dit opgelost zijn.

Het scherm is in wezen hetzelfde als het model van vorig jaar. Je krijgt een 27 inch Retina 5K-scherm met een resolutie van 5.120 x 2.880, samen met een helderheid van 500 nits en ondersteuning voor het brede kleurengamma P3. Dit maakt het een uitstekende machine voor foto- en video-editors, en die 5K-resolutie betekent dat je 4K-beelden kunt bewerken, zonder dat dit het hele scherm in beslag neemt.

Het scherm wordt nu ook geleverd met True Tone-technologie. True Tone is ook te vinden op iPads, iPhones en MacBooks, en past de kleurtemperatuur van het scherm aan, afhankelijk van het omgevingslicht.

Het idee is dat dit meer levendige kleuren zal bieden, terwijl het de belasting op je ogen vermindert. We zijn in het verleden niet echt onder de indruk geweest van True Tone op MacBooks; hoewel afbeeldingen in sommige omstandigheden mooier lijken, maakt het de kleuren op het scherm meestal iets te warm. Als je een creatieve professional bent die kleurnauwkeurigheid nodig heeft, zal je deze optie willen uitschakelen.

De grootste verandering in de iMac 27-inch (2020) is eigenlijk een optionele, namelijk het glas met nanotextuur. Dit materiaal verstrooit het licht "op nanometerniveau" in een poging om reflecties en schittering bij gebruik te elimineren, zelfs met direct zonlicht. Het iMac-model dat ons werd toegestuurd, kwam uit de doos met de nanotextuur. We waren onder de indruk van de resultaten, met een merkbaar gebrek aan reflecties, ongeacht het type verlichting dat werd gebruikt. Zelfs de meest felle zonnestralen wisten ons er niet van te weerhouden het display af te kunnen lezen. Of het echter 625 euro waard is, dat is een ander verhaal.

(Image credit: Future)

Benchmarks Hieronder zie je hoe de Apple iMac (27-inch, 2020) presteerde in onze benchmarktests: Cinebench R20 CPU: 5.460 punten

Geekbench 5: 1.230 (single-core); 9.847 (multi-core)

Prestaties

Apple stuurde ons een van de krachtigste configuraties die de iMac 27-inch (2020) heeft, met een nanotextuurscherm, een 3,6GHz 10-core Intel Core i9 processor (met 5GHz turbo boost), 32GB RAM, een AMD Radeon Pro 5700XT GPU met 16GB GDDR6 geheugen en 1TB SSD-opslag.

Als je hetzelfde apparaat van Apple zou configureren, zou het je ruim 5.300 euro kosten. Dat is een behoorlijke bak met geld. Ook houden we er rekening mee dat de prestaties die we met de iMac 27-inch (2020) hebben bereikt, voor het grootste deel zijn bereikt met hardware waarover lang niet alle consumenten gaan beschikken. Dat gezegd hebbende: zelfs de basisconfiguratie van de nieuwe iMac ziet eruit alsof hij op papier heel goed zal presteren.

In de tijd dat we met de nieuwe iMac 27-inch werkten, ontdekten we dat macOS Catalina snel opstart en draait, precies zoals je van een nieuw Apple-apparaat mag verwachten. De SSD kent een snelheid van maximaal 3,4 GB/s bij gegevensoverdracht. Dat zijn prima cijfers.

We hebben meerdere apps tegelijk uitgevoerd, met webbrowsers die volstaan met een lading tabbladen, maar de iMac 27-inch (2020) kon het allemaal met gemak aan.

We hebben geprobeerd een 1080p MKV-bestand van een uur te coderen naar een MP4 met behulp van de H.264-encoder met surroundgeluid. Het proces duurde slechts 13 minuten en 33 seconden, wat zeker indrukwekkend is.

(Image credit: Future)

Vervolgens voelden we de AMD Radeon P50 5700XT grafische kaart eens flink aan de tand door een 2,5 minuut durende, met special effects gevuld DaVinci Resolve project te converteren naar een 720p H.264-videobestand. De nieuwe iMac wist dit proces binnen een indrukwekkende zes minuten en 53 seconden te voltooien. De iMac 2019 met Vega 48 GPU deed hier negen minuten en 19 seconden over. Doe je veel met het coderen van video's, dan zullen de verbeterde specs je veel tijdwinst opleveren.

Apple beweert dat de nieuwe iMac tot 40% snellere 8K ProRes transcodering biedt in Final Cut Pro X, 35% sneller renderen met Arnold in Autodesk Maya, en tot 25% snellere tijd qua 'build' in Xcode. Zowel in onze eigen dagelijkse tests als in onze benchmark-resultaten zagen we een opmerkelijke sprong voorwaarts in de prestaties van de nieuwe iMac in vergelijking met zijn voorganger.

De nieuwe iMacs worden ook geleverd met de Apple T2 Security Chip, die on-the-fly gegevensversleuteling biedt en ervoor zorgt dat er niet wordt geknoeid met software die tijdens het opstartproces wordt geladen.

De FaceTime HD-camera neemt nu beelden op in 1080p. Apple beweert dat deze nieuwe webcam geen toegevingen doet als het gaat om prestaties bij weinig licht.

Sterker nog, de T2 Security Chip zal volgens Apple de beeldkwaliteit van de webcam helpen verbeteren met een Image Signal Processor die ook de tone mapping, belichting en gezichtsdetectie regelt.

Dit alles klinkt goed op papier, en in onze tests hebben we vastgesteld dat de webcam een zeer goede beeldkwaliteit levert. We zijn gewend aan 1080p webcams in andere apparaten, dus we waren niet zo extreem onder de indruk als Apple misschien had gehoopt, maar voor iedereen die van een Mac met een oudere FaceTime-camera komt, moet het verschil merkbaar zijn.

(Image credit: Future)

Er is ook een nieuwe microfoonopstelling van studiokwaliteit die, in combinatie met de FaceTime HD-webcam, ervoor zorgt dat je tijdens vergaderingen en videogesprekken in kristalheldere kwaliteit wordt gezien en gehoord.

We hebben voor TechRadar een video opgenomen met alleen de webcam en de ingebouwde microfoons van de nieuwe iMac. De resultaten waren zeer indrukwekkend, en dat terwijl we doorgaans een externe microfoon en webcam gebruiken. Hoewel we die in de toekomst waarschijnlijk nog steeds zouden gebruiken, is het duidelijk dat Apple enige tijd en moeite heeft gedaan om de ingebouwde webcam en microfoons van de nieuwe iMac zo goed mogelijk te maken. Je zou ze met plezier kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld het maken van content, en dat betekent minder rommel op je bureau.

De fysieke luidsprekers van de iMac 27-inch (2020) niet zijn veranderd, maar de T2 Security Chip kent een variabele EQ om de geluidskwaliteit te verbeteren, waaronder een diepere bas.

Al deze upgrades zullen vooral aantrekkelijk zijn voor mensen die thuis werken en die op zoek zijn naar een nieuwe all-in-one.

(Image credit: Future)

Koop hem als...

je op zoek bent naar een krachtige alles-in-één optie

De boost in hardware die Apple heeft gegeven aan de iMac 27-inch (2020) is zeer indrukwekkend te noemen. Het is dan ook een van de meest krachtige all-in-one PC's die je op dit moment kunt kopen.

je werkt vanuit huis

Apple richt zich met de nieuwe iMac onder meer op mensen die thuis werken. Hij is niet alleen krachtig, maar ook compact en eenvoudig te installeren, betrouwbaar en heeft een geweldige webcam en ingebouwde microfoon. Kortom, alles om ideaal te kunnen werken vanuit huis.

je een oude iMac hebt

Als je huidige iMac nu tekenen van ouderdom vertoont en je hebt genoeg gespaard, dan is de 27-inch iMac (2020) het perfecte excuus om over te stappen. Voor dezelfde prijs als het vorige model krijg je een aantal uitstekende upgrades.

Koop hem niet als...

je krap bij kas zit

Als je niet al te veel geld te besteden hebt voor een nieuwe PC, dan is de iMac waarschijnlijk niet voor jou. Er zijn meer betaalbare traditionele PC's die ook prima all-rounders zijn.

je zelf upgrades wil aanbrengen

Het slanke alles-in-één ontwerp van de iMac 27-inch (2020) heeft een prijs: je kunt hem niet zomaar openen en zelf upgraden. Ook hier is een traditionele PC een betere keuze.