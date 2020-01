Beste processoren 2020: de beste CPU's voor je computer

Op zoek naar de beste processor om je nieuwe computer te bouwen? Geen probleem, want de CPU-markt stroomt over van de krachtpatsers. Dankzij de felle concurrentie tussen Intel en AMD is nu het uitgelezen moment om te investeren in een nieuwe processor.

AMD heeft de markt langzaam gedomineerd, vooral nu met zijn 3e generatie Ryzen-processoren om te concurreren met Intel Core i9-9900K en Intel Core i9-9920X. Intel heeft op zijn beurt de 9e generatie Coffee Lake Refresh chips met de Intel Core i9-9900K, die nog steeds heel populair zijn. Daarnaast heeft Intel nog zijn Ice Lake chips uitgerold om niet achter te gaan lopen op AMD. Die chips zouden we eind 2019 in computers moeten zien.

De markt overstroomt van de indrukwekkende chips, van sterke budgetprocessoren, zoals de AMD Ryzen 3 2200G, tot HEDT-helden, zoals Intel's Basin Falls Refresh line-up. Er zijn ook veel mid-range sterren om deze lijst van beste processoren af te ronden, zoals onze huidige favoriet, de AMD Ryzen 9 3900X.

In feite kun je nauwelijks om je heen kijken zonder een geweldige processor te spotten. Dit betekent dat het vinden van de meest ideale CPU voor jouw pc het belangrijkste is. Hoewel de gloednieuwe en supersnelle processoren misschien te duur voor je zijn, zijn er nog steeds een aantal uitstekende Coffee Lake en Ryzen Gen 1 chips op de markt.

Beste processoren van 2020 in een notendop:

(Image credit: AMD)

Beste CPU: AMD Ryzen 9 3900X

De troonhouder

Rekenkernen: 12 | Threads: 24 | Basiskloksnelheid: 3.8GHz | Boost kloksnelheid: 4.6GHz | L3 cache: 64MB | TDP: 105W

Ongelooflijke prestaties

PCIe 4.0

Verslaat Intel van dezelfde prijs

Ingebouwde koeling is niet altijd genoeg

Single-core prestaties lopen achter

De AMD Ryzen 9 3900X is op dit moment niet alleen de beste mainstream processor van AMD, maar is momenteel ook de koning van alle mainstream processoren. Met de multi-threaded prestaties die de concurrentie van de baan vegen, kun je geen betere processor vinden zonder de stap te zetten naar de HEDT-markt. Er zijn een aantal workloads waar de Intel Core i9-9900K nog steeds iets beter zal presteren, zoals bij oude games die volledig single-threaded zijn, maar de kloof begint zeker kleiner te worden dankzij deze chip.

Lees de volledige review: AMD Ryzen 9 3900X

Bron: Intel

Beste high-end CPU: Intel Core i9-9900K

Pure kracht

Rekenkernen: 8 | Basiskloksnelheid: 3.6GHz | Boost kloksnelheid: 5.0GHz | L3 cache: 16MB | TDP: 95W

Geweldige prestaties

Relatief laag energieverbruik

Duur voor een mainstream processor

Dankzij de toenemende druk van AMD is het aanbod van Intel sterk uitgebreid. Uit deze hevige concurrentie kwam de Intel Core i9-9900K, een absoluut monster van een processor met acht rekenkernen en zestien threads. Dat is meer rekenkernen dan eender welke andere mainstream processor die door Intel is uitgebracht. De prestaties tonen aan dat hij de moeite waard is, aangezien deze chip het hoofd kan bieden aan een aantal van AMD's Ryzen Threadripper-chips. Als je op zoek bent naar pure prestaties, dan is de Intel Core i9-9900K met gemak een van de beste processoren waar je voor kunt gaan.

Lees de volledige review: Intel Core i9-9900K

Bron: AMD (Image credit: AMD)

Beste middenklasse CPU: AMD Ryzen 5 2600X

Topprestaties tegen een lichte prijs

Rekenkernen: 6 | Threads: 12 | Basiskloksnelheid: 3.6GHz | Boost kloksnelheid: 4.32GHz | L3 cache: 16MB | TDP: 95W

Snellere single-core prestaties

Betere gaming prestaties

Iets hogere prijs

Als je op zoek bent naar een van de beste processors voor content creation en krap bij kas zit, dan is de AMD Ryzen 5 2600X misschien wel een ideale keuze. Met 6 rekenkernen, 12 threads en een basisklok van 3.6GHz krijg je veel betere prestaties dan de duurdere Intel Core i5-8600K. En je krijgt ook een prachtige RGB CPU-koeler meegeleverd. Ja, de gaming prestaties zijn maar net beter, maar als je begint met multi-tasking - wie heeft er niet plots 100 tabbladen openstaan in Google Chrome net voor de lunch - dan zie je een duidelijk meerwaarde.

Lees de volledige review: AMD Ryzen 5 2600X

Bron: AMD

Beste instapniveau CPU: AMD Ryzen 3 2200G

Geïntegreerde graphics tegen een zachte prijs

Rekenkernen: 4 | Threads: 4 | Basekloksnelheid: 3.5GHz | Boost kloksnelheid: 3.7GHz | L3 cache: 4MB | TDP: 65W

Gamen op 1080p is mogelijk

Heel betaalbaar

Vervelende drivers

Wil je een gaming-pc in elkaar zetten met een krap budget? Nou, de AMD Ryzen 3 2200G is misschien wel je nieuwe beste vriend. Hoewel hij niet de hyperthreading-capaciteiten van zijn voorganger, de Ryzen 3 1200G, erft, maakt de introductie van geïntegreerde graphics deze APU een van de goedkoopste manieren om casual pc-gaming te ervaren. Dat is reden genoeg om hem een plekje te geven in lijst met beste processoren. Indrukwekkend genoeg konden we zelfs Overwatch spelen met een 4K Ultra-HD resolutie op 'Epic' instellingen.

Lees de volledige review: AMD Ryzen 3 2200G

(Image credit: AMD)

Beste gaming CPU: AMD Ryzen 5 3600X

AMD overheerst de middenklasse

Rekenkernen: 6 | Threads: 12 | Basiskloksnelheid: 3.8GHz | Boost kloksnelheid: 4.4GHz | L3 cache: 32MB | TDP: 95W

Uitstekende prestaties

Betaalbaar

Inclusief koeler

Nog steeds een 6-core

Met meer threads dan de Intel Core i5-9600K, mag je verwachten dat deze middenklasse grafische kaart indrukwekkende multi-threading prestaties laat zien. Maar de AMD Ryzen 5 3600X stopt daar niet: hij brengt die budgetgerichte prestaties naar een nieuw niveau, met hogere IPC-prestaties, samen met een hogere kloksnelheid - met behoud van hetzelfde prijskaartje. Hij blijft zelfs concurreren in de meest intense single-threaded toepassingen.

Lees de volledige review: AMD Ryzen 5 3600X

Bron: AMD (Image credit: AMD)

Beste VR CPU: AMD Ryzen 7 1800X

Klaar voor virtual reality

Rekenkernen: 8 | Threads: 16 | Basiskloksnelheid: 3.6GHz | Boost kloksnelheid: 4GHz | L3 cache: 16MB | TDP: 95W

Verbazingwekkende multi-core prestaties

Ongelooflijke prijs

Gespannen overklok

"Unieke" temperaturen

De AMD Ryzen 7 1800X is nog steeds de belangrijkste concurrent van de Intel Core i7-7700K, ondanks het feit dat hij is opgevolgd door de Ryzen 7 2800X. Het hoge aantal rekenkernen, in vergelijking met de Intel Core i7-7700K, betekent dat hij beter geschikt is voor VR-toepassingen. En nu hij aanzienlijk in prijs is gedaald, is hij betaalbaarder dan ooit. Als je een VR-installatie bouwt, bespaar dan makkelijk wat geld zonder al te veel prestaties op te geven met de Ryzen 7 1800X. Hij is, zonder twijfel, een van de beste processors voor VR-gaming.

Lees de volledige review: AMD Ryzen 7 1800X

(Image credit: AMD)

Beste CPU voor vidoebewerking: AMD Ryzen 7 3700X

De beste processor voor de meeste gebruikers

Rekenkernen: 8 | Threads: 16 | Basiskloksnelheid: 3.6GHz | Boost kloksnelheid: 4.4GHz | L3 cache: 32MB | TDP: 65W

Ongelooflijke prijs-tot-prestaties verhouding

Betaalbaar

Ingebouwde koeler

Single-threaded prestaties lopen achter op Intel

Ja, de single-threaded prestaties van de AMD Ryzen 7 3700X lopen nog steeds achter op Intel, maar wat hier van belang is, is hoe hij werkt bij een multi-threaded workload. Als je een computer bouwt die je videobewerkingseisen aankan, is deze chip een absoluut monster en onze beste keuze voor videobewerking. Maar dat is nog niet alles: deze AMD-chip biedt ongelooflijke prestaties en een Wraith Spire-koeler voor een zeer betaalbare prijs.

Lees de volledige review: AMD Ryzen 7 3700X

Image Credit: Intel (Image credit: Intel)

Best prestatiegerichte processor: Intel Core i9-9980XE

De jungle heeft een nieuwe koning

Rekenkernen: 18 | Threads: 36 | Basiskloksnelheid: 3.0GHz | Boost kloksnelheid: 4.4GHz | L3 cache: 24.75MB | TDP: 165W

Staat bovenaan de HEDT-stapel

Fantastische multi-core prestaties

Torenhoge prijs

Ben jij het soort gebruiker dat topklasse prestaties eist ongeacht de kostprijs? In dat geval is de Intel Core i9-9980XE een van de beste processoren voor jou. Met 18 rekenkernen en 36 threads, raast hij al zijn rivalen op de huidige markt voorbij. Multi-threaded toepassingen en projecten uit de workstation-klasse zullen met deze chip niet lang meer op zich laten wachten. Als dat hoge prijskaartje je echter een beroerte bezorgt, dan zoek je best even verder.

Lees de volledige review: Intel Core i9-9980XE

Bron: Intel (Image credit: Intel)

Beste budget CPU: Intel Pentium G4560

Intel Core i3-kracht tegen een Pentium-prijs

Rekenkernen: 2 | Threads: 4 | Basiskloksnelheid: 3.5GHz | L3 cache: 3MB | TDP: 54W

Vergelijkbaar met de Intel Core i3-7100

Ondersteunt hyper-threading

Beperkt tot DDR4-2400 geheugen

Als je kiest voor de Intel Pentium G4560 in plaats van een Core i3 chip, zal je niet eens merken dat de prestaties licht afnemen, omdat je het te druk zult hebben met het tellen van al het geld dat je hebt bespaard. Als eerste Pentiumchip met hyper-threading sinds lang, laat de G4560 ons zien wat low-end CPU's al zo lang ontbreken. Bij de benchmarks bewijst hij dat hij gemakkelijk in de buurt van de duurdere Intel Core i3-7100 komt.

Bron: AMD (Image credit: AMD)

Beste HTPC CPU: AMD Ryzen 5 2400G

Ryzen en Vega maken endelijk kennis

Rekenkernen: 4 | Threads: 8 | Basiskloksnelheid: 3.6GHz | Boost kloksnelheid: 3.9GHz | L2 cache: 2MB

Indrukwekkende geïntegreerde graphics

Geweldige prijs-kwaliteit

Beperkte PCI-E banen

Een van de enige dingen die ontbrak in AMD's Ryzen-processors toen ze naar de top klommen, was de ondersteuning voor geïntegreerde graphics. Maar toen ging de Ryzen 5 2400G de straat op en veranderde alles voor gewone pc-gebruikers. Met uitstekende AMD Vega graphics is het een fantastische APU die ideaal zal zijn voor iedereen die een thuisbioscoopcomputer wil bouwen. Plus, nu dat AMD de prijs heeft verlaagd, kan je je 4K-actie goedkoper dan ooit krijgen.

Lees de volledige review: AMD Ryzen 5 2400G

