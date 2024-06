AMD onthult Ryzen 9000-serie desktopprocessors tijdens Computex 2024

AMD heeft tijdens Computex 2024 zijn nieuwste line-up van desktopprocessors onthuld: de AMD Ryzen 9000-serie. De chips uit de AMD Ryzen 9000-serie zijn de opvolgers van de chips uit AMD's 7000-serie uit 2022. Volgens AMD moeten deze nieuwe chips ongeveer 15% sneller presteren dan hun voorgangers.

De 9000-serie is ontwikkeld met de next-gen AMD Zen 5-architectuur en dat is een grote verbetering ten opzichte van de Zen 4-cores in de Ryzen 7000-serie. Volgens AMD krijgt de Ryzen 9000-serie ook tot twee keer zoveel 'instruction'-bandbreedte, L2 tot L1 en L1 tot FP databandbreedte en verbeterde AI-prestaties. Bij allerlei verschillende taken, van gaming tot creatieve taken, moeten de nieuwe Zen 5-chips een IPC-verbetering van ongeveer 16% hebben ten opzichte van Zen 4. Dat zorgt voor snellere, responsievere prestaties op je pc.

De line-up van de Ryzen 9000-serie zal bij de lancering bestaan uit de volgende chips (per chip zie je ook de algemene specs):

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Cores Threads Max. boostkloksnelheid (GHz) Cache (MB) TDP (W) AMD Ryzen 9 9950X 16 32 5.700 80 170 AMD Ryzen 9 9900X 12 24 5.600 76 120 AMD Ryzen 7 9700X 8 16 5.500 40 65 AMD Ryzen 5 9600X 6 12 5.400 38 65

Wat opvallend is, is dat we hier geen 3D V-Cache-varianten zien en dat ook de zogenaamde Ryzen 9800X mist. We gokken dat deze chips wel op de planning staan, maar dan voor later dit jaar of begin volgend jaar. Volgens AMD zullen de Ryzen 9000-processors vanaf juli 2024 beschikbaar zijn, maar de prijzen van de chips zijn momenteel nog niet bekend.

Wat ook opmerkelijk is, is dat de Ryzen 9 9900X een TDP heeft die ongeveer 50W lager is dan die van de Ryzen 9 7900X. De nieuwe chips lijken dus ook weer efficiënter te zijn en dat is natuurlijk een groot pluspunt.

Hoewel de nieuwe Zen 5-cores misschien voorzien zijn van allerlei nieuwe hardware en features, lijken de chips uit de Ryzen 9000-serie niet te beschikken over een speciale NPU. Bij het gebruik van deze chips zullen AI-taken dus nog steeds op de ouderwetse manier moeten worden uitgevoerd, namelijk met behulp van een grafische kaart.

AMD is weer eens sneller dan Intel

AMD's next-gen Ryzen-desktopchips zullen eerder op de markt verschijnen dan de aankomende chips van Intel. Dat zal AMD ook een mooie boost geven tijdens de paar maanden die we moeten wachten op de komst van Intels Arrow Lake-chips (die tegen het einde van het jaar zullen verschijnen). Aangezien Intel zijn Lunar Lake-chips nog niet eens heeft aangekondigd, kan het nog wel even duren voordat zijn nieuwste desktopchips op de markt verschijnen. Dat geeft AMD lekker veel ruimte op de markt.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het helpt ook dat de processors uit de Ryzen 9000-serie gewoon weer in elk AM5-moederbord zullen passen. Als je momenteel nog een Ryzen-chip van de vorige generatie gebruikt en je graag wil upgraden, hoef je dus niet ook nog eens een nieuw moederbord aan te schaffen.

Alle Ryzen 9000-chips zullen (maar) DDR5 ondersteunen en er is speciale PCIe 5.0-ondersteuning waardoor je tegelijkertijd de nieuwste grafische kaarten en NVMe SSD's kan gebruiken. Zo hoef je dus niet in te leveren op de PCIe 5.0 SSD-snelheden wanneer PCIe 5.0 grafische kaarten eindelijk worden geïntroduceerd.

Nu AMD zijn nieuwe generatie heeft aangekondigd, zullen we dus nog maar even moeten wachten om te zien wat Intel later dit jaar zal onthullen.