'Samsung Galaxy S21 FE is onderweg'

Als de look van de Samsung Galaxy S21-reeks je bevalt, maar je de prijzen iets te hoog vindt, dan biedt Samsung mogelijk binnenkort redding. De Samsung Galaxy S21 FE (of Samsung Galaxy S21 Fan Edition voor sommigen) is naar verluidt in de maak.

Dat hebben enkele bronnen onthuld aan SamMobile, en ze stellen dat een Samsung smartphone met het modelnummer SM-G990B in ontwikkeling is, wat mogelijk de Samsung Galaxy S21 FE is.

Ze lijken niet zeker te zijn dat dit de Galaxy S21 FE wordt, maar aangezien dat de Samsung Galaxy S21 het modelnummer SM-G991B draagt, is de kans groot dat de aankomende smartphone op zijn minst mee deel uitmaakt van dezelfde reeks. Dat geldt natuurlijk enkel als de informatie van de bronnen klopt. We hebben eerder al gehoord dat de Samsung Galaxy S21 FE onderweg is, dus er bestaat een reële kans dat het klopt.

Mysterieus mobieltje

Helaas vertelt noch dit laatste lek, noch een van de voorgaande ons iets over de smartphone. Het bevindt zich ook in een interessante positie, want de Samsung Galaxy S20 FE was een goedkoper alternatief voor de Samsung Galaxy S20, maar veel van de downgrades (zoals een scherm met een lagere resolutie en een plastic achterkant) konden we reeds terugvinden op de gewone Galaxy S21.

Samsung heeft de prijs van de Galaxy S21 ook naar beneden getrokken ten opzichte van de S20. Als de Samsung Galaxy S21 FE een nog grotere downgrade vormt, dan komt het toestel volledig in de middenklasse terecht, waar het zal concurreren met de Galaxy A-reeks.

Dit gezegd zijnde, het toestel hoeft natuurlijk niet in elk opzicht een downgrade te zijn. De Samsung Galaxy S20 FE had bijvoorbeeld een grotere batterij dan de standaard Galaxy S20.

Momenteel wordt het dus een boel giswerk rond de positionering van de Galaxy S21 FE, maar hopelijk krijgen we er snel een beter beeld van. Meerdere bronnen zeggen nu dat deze versie eraan zit te komen, dus we verwachten binnenkort leaks van de specificaties en andere details te zien opduiken.