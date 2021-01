Samsung Galaxy S21 vs Galaxy S20: vlaggenschepen vergeleken

De Samsung Galaxy S21 is hier. De jaarlijkse update van de high-end Galaxy S-lijn volgt de Galaxy S20 op van vorig jaar, en heeft de potentie om uit te groeien tot een van de beste smartphones van 2021.

Heb je geen tijd of zin om door alle nieuwtjes en reviews te spitten van de nieuwe Samsung smartphones, dan begrijpen we dat je niet meteen het verschil ziet tussen de twee telefoons. Zoals de foto hierboven laat zien, is de Galaxy S21 geen ontzettend grote wereld van verschil ten opzichte van zijn voorganger qua uiterlijk.

Om je tijd te besparen, vind je hieronder een vergelijkingslijst tussen de Samsung Galaxy S20 en de Samsung Galaxy S21. Je zult merken dat er toch de nodige nieuwe features aanwezig zijn bij de S21, maar ook dat er hier en daar het nodige is weggehaald. Dat zie je echter ook terug in het prijskaartje.

Samsung Galaxy S21 (Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S21 vs Galaxy S20 prijs

De startprijs van de Samsung Galaxy S21 bedraagt 849 euro voor het instapmodel met 128GB en 8GB RAM. Er is ook een variant te koop met 256GB aan opslag en 8GB RAM die 899 euro kost.

De adviesprijs is een flink stuk lager dan de Galaxy S20 van vorig jaar. Het 5G-model daarvan kostte bij de release namelijk 999 euro. Er is ook een 4G-model te koop, wat bij de release een adviesprijs van 899 euro kende.

Op het moment van schrijven schommelt de prijs voor het 4G-model van de Galaxy S20 rond de 700 euro, terwijl je voor het 5G-model ongeveer 800 euro kwijt bent. Hoewel Samsung de prijs van de Galaxy S21 heeft weten te drukken, blijft zijn voorganger nog goedkoper.

Design

Samsung Galaxy S20 (Image credit: Future)

Aan de foto's te zien lijkt het alsof de Samsung Galaxy S21 geen grote vernieuwingen met zich meebrengt aan de buitenkant. Het grootste verschil lijkt het camerablok te zijn, wat nu een stuk meer 'in' de behuizing zit.

Samsung heeft echter een grote verandering doorgevoerd aan het toestel wat je niet meteen ziet. De glazen achterzijde is namelijk ingeruild voor plastic, of 'Glasstic', zoals de fabrikant het zelf noemt.

Het materiaal is goedkoper en voelt niet zo premium aan als glas, maar moet wel duurzamer zijn. De Samsung Galaxy S20 Fan Edition is een ander goed voorbeeld van een Glasstic toestel. Of het een vooruitgang is, lijkt een kwestie van smaak.

Beide toestellen komen met een USB-C-poort, aan/uit-knop en een volumeregelaar aan de zijkant. Een 3,5mm ingang mist helaas bij de twee smartphones.

(Image credit: Samsung)

De Samsung Galaxy S20 is verkrijgbaar in de volgende kleuren: Cloud Blue, Cloud Pink en Cosmic Gray. De Samsung Galaxy S21 is te koop in de kleuren Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet en Phantom Pink.

Display

Het Samsung Galaxy S21 display is een downgrade ten opzichte van de Galaxy S20.

Beide toestellen maken gebruik van een 6,2 inch display, met een uitsnede voor de frontcamera aan de bovenzijde. Het scherm ondersteunt een 120Hz verversingssnelheid, HDR10+ en een vingerafdrukscanner onder het display. De resolutie van het scherm bij de S21 is echter lager dan dat van de S20.

Waar de Galaxy S20 resolutie 1440 x 3200 pixels bedraagt (WQHD+), blijft de Galaxy S21 steken op 1080 x 2400 pixels (FHD+).

Samsung Galaxy S20 (Image credit: Future)

Het is wel belangrijk om te vermelden dat de Samsung Galaxy S20 niet in staat is om in WQHD+-resolutie het scherm weer te geven als de 120Hz modus is geactiveerd. Dan schakelt het toestel namelijk ook terug naar FHD+.

Camera's

Op papier ziet het eruit alsof de Samsung Galaxy S21 is uitgerust met een identieke camera-opzet als de Galaxy S20: een primaire 12MP-camera, 64MP-telefotocamera, en een 12MP-groothoekcamera. Het ziet ernaar uit dat zelfs de lenzen hetzelfde zijn. Aan de voorkant zit bij allebei de toestellen een 10MP-frontcamera.

De veranderingen aan de camera's moeten we dan ook niet vinden in de hardware, maar in de software. De S21 brengt onder meer enkele nieuwe features met zich mee.

(Image credit: Samsung)

Nieuw is Director's View, waarmee je video's opneemt met alle drie de lenzen tegelijk, en je kunt schakelen wanneer je welke wil gebruiken. Er is ook een modus genaamd Vlogger View, waarbij je tegelijkertijd met de frontcamera en een camera aan de achterkant een video opneemt.

De Single Take-modus van de Samsung Galaxy S20 is ook recentelijk verbeterd, met onder meer betere kunstmatige intelligentie en de nadruk op slowmotion-opnames om mooiere plaatjes te schieten.

Als de nieuwe cameramodi je weinig interesseren, dan zal de camera-ervaring waarschijnlijk waarschijnlijk niet dé reden zijn om te upgraden naar de S21 in plaats van de S20. Wel kan de camerasoftware van de S21 nog een boost in kwaliteit geven, maar we verwachten geen enorm grote stappen.

Samsung Galaxy S20 (Image credit: Future)

Features en specificaties

Op het gebied van software draait de Samsung Galaxy S20 op Android 10 uit de doos, terwijl de Galaxy S21 uit de doos op Android 11 draait. De Android 11-update voor de S20 is inmiddels wel al uitgerold. Beide telefoons beschikken over de softwareschil One UI, Samsungs eigen aangepaste versie van Android.

De Samsung Galaxy S20 in de Benelux maakt gebruik van de Exynos 990 als chipset, terwijl de Galaxy S21 gebruikmaakt van de nieuwe Exynos 2100. De eerste tekenen wijzen erop dat de Exynos 2100 flinke verbeteringen heeft doorgevoerd ten opzichte van zijn voorganger.

De Samsung Galaxy S20 is uitgerust met 12GB RAM en 128GB opslaggeheugen (de 5G-versie dan, de 4G-variant 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen). De Galaxy S21 is enkel verkrijgbaar met 8GB RAM. Je kunt wel kiezen uit 128GB of 256GB aan opslaggeheugen.

(Image credit: Samsung)

Batterijduur

Zowel de Samsung Galaxy S21 alsook de S20 maken gebruik van 4.000mAh aan accucapaciteit. Dankzij de verbeterde chipset en software-aanpassingen verwachten we dat de nieuwere S21 net ietsjes beter scoort. Heel erg grootse verbeteringen verwachten we daarentegen niet.

De telefoons ondersteunen allebei 25W oplaadsnelheid. Ook draadloos opladen en omgekeerd draadloos opladen behoort tot de mogelijkheden.

Over het algemeen moet je op het batterijvlak geen grote verschillen verwachten.

(Image credit: Samsung)

Conclusie

De Samsung Galaxy S21 is geen grote stap voorwaarts ten opzichte van zijn voorganger. Het is op enkele vlakken zelfs een downgrade, maar lang niet overal.

De Galaxy S20 was duurder bij de lancering, maar is op het moment van schrijven ietsjes goedkoper. De voorraad van de S20 wordt echter niet meer bijgevuld. Vind je de concessies die Samsung heeft gedaan bij de S21 niet prettig, sla dan snel je slag met de S20 voordat deze voorgoed uitverkocht is.

Naar onze mening krijg je bij de Galaxy S21 met zijn subtiele verbeteringen meer waar voor je geld, maar we begrijpen het maar al te goed als jouw standpunt afwijkt.