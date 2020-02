Samsung Galaxy S20 vs Galaxy S10: is deze upgrade de moeite (en het geld) waard?

Samsung heeft zonet zijn nieuwste reeks premium smartphones gelanceerd, de Galaxy S20 serie. De drie smartphones (de S20, S20 Plus en S20 Ultra) zitten allemaal vol high-end specificaties en functies.

De Samsung Galaxy S10 serie van vorig jaar stond echter bovenaan onze lijst met beste smartphones van het jaar. Samsung moest dus alles uit de kast halen om zijn topprestaties uit 2019 te kunnen overtreffen.

Hoe verhoudt de Samsung Galaxy S20 zich tot de Galaxy S10 van het jaar ervoor? Wij hielden de twee toestellen naast elkaar en gingen op zoek naar de verschillen.

Samsung Galaxy S20 vs Galaxy S10: prijs en lancering

Je kan de Samsung Galaxy S20 voor €899 kopen zonder 5G in zowel België als Nederland. In Nederland kan je hem vervolgens nog kopen met 5G-ondersteuning en daar kost hij dan €999. Samsung verkoopt hier slechts één opslagvariant en die heeft 128GB interne opslag.

Als we dit vergelijken met de Samsung Galaxy S10, dan zien we dat het model met 128GB ook op de markt kwam voor €899. Qua initiële richtprijs is er geen verschil, maar een jaar na data is de Samsung Galaxy S10 al flink gezakt in prijs, waardoor je hem nu makkelijk voor minder dan €700 in huis kan halen.

Hou er ook rekening mee dat de Galaxy S20 het goedkoopste model van dit jaar was, terwijl die plaats vorig jaar was voorbehouden voor de Galaxy S10e. Die smartphone heeft echter geen opvolger gekregen.

Beide smartphones zijn in de maand februari aangekondigd. De Galaxy S10 ging begin maart in de verkoop en voor de Galaxy S20 geldt hetzelfde. Vanaf 13 maart zal je dit nieuwe flagship kunnen kopen in zowel Nederland als België.

Samsung Galaxy S20 vs Galaxy S10: design en display

Het scherm van de Samsung Galaxy S20 is iets groter dan dat van de S10 (6,2 inch tegenover 6,1 inch). Als je kijkt naar het reuzenscherm van 6,9 inch op de S20 Ultra, dan stelt dit maar weinig voor.

Je kunt het verschil tussen de schermen zien als je naar de kwaliteit van elk scherm kijkt. De Galaxy S10 heeft een QHD+ scherm met een resolutie van 3040 x 1440, maar het scherm van de Galaxy S20 is WQHD+ en heeft een resolutie van 3200 x 1440.

Omdat de S20 iets groter is, is de pixeldichtheid bijna identiek, met 563 pixels per inch op de Galaxy S20, en 550 op de Galaxy S10.

Een groot verschil tussen de twee telefoons is de refresh rate, want terwijl de Samsung Galaxy S10 een 'standaard' 60Hz-scherm heeft, verdubbelt de Galaxy S20 dat naar 120Hz. Dit betekent dat het scherm twee keer zo snel wordt geüpdatet, waardoor bewegingen soepeler lijkt. Die verbetering zie je overal terug, of je nu door TechRadar.com scrolt, een film kijkt of een spelletje speelt.

De touch-invoersnelheid is ook dubbel zo hoog op de Galaxy S20 (240Hz in plaats van 120Hz). Wanneer je op het scherm tikt, registreert de Galaxy S20 dit dus twee keer sneller dan de Galaxy S10, wat vooral nuttig is voor gaming.

Qua totale grootte zijn de twee telefoons niet al te verschillend, de Samsung Galaxy S20 meet 151,7 x 69,1 x 7,9mm en de Galaxy S10 meet 149,9 x 70,4 x 7,8mm. Ook qua gewicht verschillen ze slechts 6g: ze wegen respectievelijk 163g en 157g.

De Samsung Galaxy S20 en S10 zien er ook niet heel anders uit, althans niet aan de voorkant. Vooraan hebben ze een licht gebogen display met een punch-hole camera. Bij de S10 zit die camera nog rechtsboven en bij de S20 staat hij centraal bovenaan en is hij iets kleiner.

Aan de achterkant zijn er meer verschillen, want terwijl de Samsung Galaxy S10 een horizontaal camerablok heeft, heeft de Galaxy S20 zijn lenzen ondergebracht in een dikke rechthoek in de linkerbovenhoek.

Beide telefoons hebben een glazen scherm en achterkant met een aluminium frame, en er zijn verschillende kleurvarianten. Ze hebben ook beide een IP68-score voor water- en stofbestendigheid.

Samsung Galaxy S20 vs Galaxy S10: camera's

Je krijgt drie achterste camera's op zowel de Samsung Galaxy S20 als de S10, en de lenzen zijn vergelijkbaar: je krijgt een hoofdlens, telelens voor ingezoomde foto's en een groothoeklens voor een bredere kijkhoek. We hebben hieronder een tabel geplaatst met de resoluties van deze camera's.

Camera Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S10 Main 12MP f/1.8 12MP f/1.5-f/2.4 Telephoto 64MP f/2.0 12MP f/2.4 Ultra-wide 12MP f/2.2 16MP f/2.2

Zoals je kunt zien, heeft de Samsung Galaxy S20 een opvallende telelens met een 64MP sensor, en deze ondersteunt een 3x optische en 30x digitale zoom. Daartegenover staat de 2x optische zoom van de S10.

Er zijn ook een aantal nieuwe camerafuncties aanwezig in de Samsung Galaxy S20, zoals Live Focus en Live Focus Video, waarmee je de achtergrond van een foto of video kunt veranderen (zoals zwart-wit maken of de achtergrondvervaging aanpassen). Daar horen ook nog verschillende modi voor scèneoptimalisatie, slowmotion-fotografie, en nog veel meer bij.

De Samsung Galaxy S10 heeft echter ook heel wat cameramodi. Hou ook in het achterhoofd dat Samsung de gewoonte heeft om (een deel van) hun nieuwe camerafuncties op termijn naar hun oudere toestellen te brengen door middel van een software-update. We verwachten dan ook dat we veel (of misschien zelfs alle) nieuwigheden in de camera's van de S20 zullen terugvinden op de S10.

Toen we de Galaxy S20 testten waren we fan van de Single Take mode, waarmee je foto's kunt maken met alle lenzen tegelijk om te proberen de best mogelijke foto's van je onderwerp te maken. Het is dus mogelijk dat deze modus ook de weg naar de S10 vindt.

Als je een fan bent van video's, dan is het de moeite waard om te weten dat de Samsung Galaxy S20 8K video kan opnemen, een grote sprong in vergelijking met de 4K van de Galaxy S10.

De camera's aan de voorzijde van de Samsung Galaxy S20 en Galaxy S10 zijn beide 10MP, dus hun prestaties zitten op hetzelfde niveau.

Samsung Galaxy S20 vs Galaxy S10: batterijduur

In de Samsung Galaxy S20 vind je een 4.000mAh-batterij, wat een grote stap is ten opzichte van de 3.400mAh in de Galaxy S10. Door die grotere batterij en door het display dat maar een beetje groter is, zal de S20 vermoedelijk langer meegaan op één lading. Dit is echter alleen zo bij het standaard refresh rate van 60Hz. Als je het display op 120Hz instelt, dan wordt er logischerwijs meer stroom verbruikt.

De laadsnelheid is ook hoger op de Galaxy S20. Deze nieuwe smartphone kan 25W-snelladen, terwijl de Galaxy S10 het moest doen met 15W-snelladen. Samsung heeft al toestellen die aan 45W kunnen snelladen en andere merken pakken al uit met 100W-snellaadtechnologie. Geen van beide smartphones kan dus verbazingwekkend snel opladen, maar hoe sneller, hoe beter natuurlijk.

Beide toestellen ondersteunen tot slot nog draadloos laden en Wireless PowerShare (je smartphone wordt dan een soort van powerbank om andere toestellen draadloos op te laden).

Samsung Galaxy S20 vs Galaxy S10: functionaliteit

De Samsung Galaxy S10 is gelanceerd met Android 9, maar als je die telefoon nu koopt kun je hem eenvoudig upgraden naar Android 10, waarmee de Samsung Galaxy S20 is gelanceerd. Deze smartphones hebben beide de One UI 2.0 van Samsung, die een pastelkleurige esthetiek heeft en pictogrammen groot en rond maakt.

De chipset die de Galaxy S10 aandrijft is de Exynos 9820, terwijl de Galaxy S20 de Exynos 990 heeft. Hoewel de Exynos 9820 inmiddels een jaar oud is, levert hij nog steeds topprestaties af die menig concurrent moeilijk weet te overtreffen, zelfs in 2020. Voor de gemiddelde gebruiker is de S10 dus nog steeds meer dan snel genoeg.

In tegenstelling tot de Galaxy S10 is de Samsung Galaxy S20 ook een 5G-toestel (in Nederland althans). In België kan je alleen de 4G-versie officieel verkrijgen, maar webshops zoals Bol.com en Coolblue bieden hier beide versies aan. Dus als je helemaal klaar wil zijn voor de toekomstige 5G-netwerken, kan je vrij eenvoudig de 5G-versie kopen, waar je ook bent.

Een verschil tussen de toestellen waar sommige mensen echt om geven is het RAM-geheugen. De Samsung Galaxy S20 heeft 12GB RAM in de 5G-versie en 8GB in de 4G-versie. Bij de Galaxy S10 van vorig jaar zien we daarentegen alleen configuraties met 8GB RAM terug.

Er is echter geen echt verschil in opslagruimte, aangezien beide toestellen 128GB opslag hebben. Bij de S10 kan je nog kiezen voor versies met 256GB of 512GB kiezen. Als je meer opslag wil bij de S20, dan moet je een microSD-kaartje aankopen.

Samengevat

Het lijkt erop dat de verschillen tussen de Samsung Galaxy S20 en Galaxy S10 vooral kleine specificatie-upgrades zijn, zoals de iets betere chipset en batterij.

Er zijn een paar grotere upgrades, met name in de telelens met zijn 64MP-sensor, en het 120Hz-scherm. Sommige mensen worden over de streep getrokken door deze twee aspecten, maar andere vinden het misschien niet genoeg om een hogere prijs te rechtvaardigen.

Als toekomstbestendigheid een belangrijke factor is voor je, dan kom je wel snel uit bij de Galaxy S20 met 5G-ondersteuning. De vraag is natuurlijk hoe lang het duurt voordat we in zowel Nederland als België werkende 5G-netwerken kunnen hebben. De kans bestaat namelijk dat de Galaxy S20 in prijs zal gezakt zijn (of dat er goedkopere 5G-smartphones zijn) wanneer de uitrol van 5G begint.