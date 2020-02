Met 5G, foto’s in 108MP, 100x digitale zoom en een 6,9-inch display trekt deze smartphone de nodige aandacht. Het is dan ook niet verrassend dat deze ongeziene specificaties op laptopniveau resulteren in een ongezien hoge prijs

Samsung Galaxy S20 Ultra review in twee minuten

De Galaxy S20 Ultra is de grootste Android-smartphone (van Samsung) en heeft een heel gewaagde pitch: je kunt de meest geavanceerde 5G-smartphone ter wereld bezitten, met de beste camera van het bedrijf tot nu toe. Je moet dan wel bereid zijn om meer geld dan ooit tevoren uit te geven aan een niet-vouwbare smartphone.

Bij de Ultra gaat het om drie dingen: een gigantisch 6,9-inch 120Hz-beeldscherm waarvoor je handen misschien te klein zijn, een viervoudige camera-opstelling achteraan met krankzinnige zoomniveaus en 8K-video, en de snelste 5G-antennes tot nu toe. Dat laatste punt vervalt in de Benelux meteen, aangezien wij nog geen 5G-netwerk hebben. Toch heeft Samsung besloten om deze smartphone alleen in de 5G-versie te lanceren. Geen nood, hij werkt gewoon op onze huidige 4G-netwerken, maar je kan op dit moment helaas niet het volledige potentieel benutten, terwijl je wel de volledige prijs moet betalen.

We hebben de 108MP-camera van de S20 Ultra een uur lang getest en we waren erg onder de indruk. Hij legde zoveel details vast bij goed licht dat we foto’s konden bijsnijden zonder kwaliteit te verliezen, althans niet zoveel verlies als bij de S10 en S10 Plus van vorig jaar.

Met de 48MP-telelelens konden we dankzij een 10x optische en 100x digitale zoom ongelooflijk dichtbij onderwerpen in de verte komen. Ter vergelijking overtreft hij veruit de 2x optische en 10x digitale zoom van vorige Samsung-smartphones, en de beperkte 6x digitale zoom op de iPhone 11 Pro.

Laat je niet misleiden door de getallen: de ‘zwakkere’ S20 en S20 Plus gebruiken een superieur uitziende 64MP-zoomlens en hebben grotere individuele pixels, maar de hoofd- en telecamera's van de Ultra maken gebruik van grotere sensoren, en dat is belangrijker om meer licht op te nemen. De 12MP-groothoekcamera is over het algemeen hetzelfde op de S20-serie, maar heeft ook een grotere sensor dan de 16MP-telelens van de Galaxy S10.

(Image credit: Future)

Samsung biedt nog steeds de meest robuuste camera-app van alle grote namen. Met de S20-serie geeft het antwoord op die alledaagse vraag: moet ik foto's of een video maken? Het antwoord is… beide. De nieuwe 'single-take’ modus legt een verscheidenheid aan foto's vast over een tijdspanne van 10 seconden: foto's, ultra-wides, portretten, hyperlapse video, gewone video, enz. Het hield ons buiten de instellingsmenu's en in het moment.

De specificaties van de S20 Ultra concurreren met die van laptops, wat betekent dat het meer is dan je ooit nodig zult hebben: tot 16GB RAM, een 7nm-chipset en tot 512GB interne opslag. Er is ook een enorme 5.000mAh batterij om het batterij-intensieve 5G-signaal op te vangen en een in-display vingerafdrukscanner zoals vorig jaar. De S20-serie heeft echter ook de twijfelachtige eer om de eerste S-reeks zonder hoofdtelefoonaansluiting te zijn.

Het is onmogelijk om de prijs van de Galaxy S20 Ultra te rechtvaardigen voor iedereen - zelfs voor degenen die de S9 Plus of S10 Plus hebben gekocht, en van plan waren om nu de opvolger te kopen. In Nederland en België is het zelfs nog moeilijker te verantwoorden, aangezien de 5G-ondersteuning voor ons volledig waardeloos is op dit moment. De S20 Plus is dus meer dan genoeg voor de meeste upgraders.

Voor anderen betekent het woord 'upgrade' echter iets heel anders: ze willen een smartphone die nieuwe grenzen verlegt, en ze vinden het niet erg als dat het prijskaartje verder in Galaxy Fold-territorium komt.

Samsung Galaxy S20 Ultra lanceringsdatum en prijs

De Samsung Galaxy S20 Ultra gaat samen met de S20 en S20 Plus in de verkoop op vrijdag 13 maart. Pre-orders zijn al wel meteen mogelijk bij verschillende retailers en op de website van Samsung.

Je hebt hierdoor iets meer tijd om het nodige geld bij elkaar te rapen, want je hebt het nodig. De S20 Ultra verschijnt in twee versies: eentje met 128GB opslag en 12GB RAM voor €1349 en eentje met 512GB opslag en 16GB RAM voor €1549. Zijn dat bedragen waarvoor je een degelijke gaminglaptop kan kopen? Absoluut.

Bij een pre-order van de S20 Ultra (en S20 Plus) krijg je trouwens gratis de gloednieuwe Samsung Galaxy Buds Plus.

(Image credit: Future)

Display en algemene grootte

Samsung's 6,9-inch display zal wederom de grootte van je handen testen. De smartphone in zijn geheel is echter niet groter dan de Galaxy Note 10 Plus van 6,8 inch. In de breedte is het toestel zelfs iets smaller!

De Galaxy S20 Ultra is wel merkbaar hoger en heeft een 20:9 beeldverhouding. Je kunt hem nog steeds met één hand vasthouden (ongeveer) en in je broek stoppen. Je hebt wel je beide handen nodig om alle hoeken van het scherm comfortabel te kunnen bedienen. Dit is hoe dan ook een grote smartphone, maar in de realiteit is hij niet zo dramatisch groot als je zou denken.

We vonden het Super AMOLED-display groot, helder en scherp met een maximale resolutie van 3200 x 1440. Alles zag er ook perfect uit met de standaardresolutie van 1080p. Wij adviseren de 1080p-resolutie, aangezien dit beter is voor de batterij én de enige manier is om het 120Hz-display te activeren. Dit werkt namelijk niet bij de QuadHD-resolutie.

(Image credit: Future)

De S20 Ultra is geen pure gaming telefoon, maar komt overeen met de Asus ROG 2 en Razer Phone 2 met een vloeiende 120Hz-verversingssnelheid. Samsung benadrukt ook dat de aanraakgevoeligheid is verdubbeld (van 120Hz naar 240Hz) wanneer je aan het gamen bent, wat ervoor moet zorgen dat snelle mobiele games meer responsief aanvoelen.

We waarderen dat Samsung aandacht heeft besteed aan een kleinere en centrale punch-hole camera. We nemen graag afscheid van de brede dubbele selfiecamera van de S10 Plus. In de S20 Ultra zit bovendien een enkele selfiecamera, de dubbele camera van vorig jaar zien we vermoedelijk nooit meer terug. De software voor dieptezicht werkt ook heel goed, waardoor we zelfs twijfelen of die extra dieptelens op de achterkant van de S20 Plus en Ultra nodig is.

We hebben de Galaxy S20 Ultra nog niet lang genoeg in handen gehad om te weten hoe hij voelt tijdens dagelijks gebruik, maar we zijn in het verleden consequent omvergeblazen door de screen-to-body verhouding, de helderheidsniveaus en de ondersteuning van nieuwe schermstandaarden zoals HDR10+. Al die dingen zien we hier opnieuw, alleen net weer ietsje beter.

(Image credit: Future)

Design

De Samsung Galaxy S20 Ultra is gemaakt uit glas en aluminium - er is geen keramische versie dit jaar - en wordt geleverd in slechts vier kleuren: Cloud Pink, Cloud Blue, Cosmic Gray en Cosmic Black. Er is nog steeds een curve aan de rechter- en linkerrand van het scherm, maar die is dit keer veel minder uitgesproken, waardoor je minder kans hebt op valse aanrakingen.

(Image credit: Future)

We hebben het al gehad over de afmetingen (166,9mm x 76mm), dus laten we het nu hebben over de dikte en het gewicht. Met 8,8 mm is de Ultra merkbaar dikker dan de andere S20-smartphones en alle S10-smartphones (die variëren van 7,8 mm tot 7,9 mm), en daarbovenop heeft hij een flinke camerabobbel achteraan.

Hij weegt bovendien meer dan zijn voorgangers met een totaal van 220 gram. Maar gezien de snelle 5G-technologie, 108MP-camera, en 5.000mAh-batterij is dit een logisch gevoel, dat we niet meteen als een groot probleem zien.

Vijf camera's

We zouden een volledige review kunnen schrijven over de camera's van de Samsung Galaxy S20 Ultra, er is gewoon zoveel over te zeggen - en dat is goed nieuws als je iets nieuws uit de foto's van je smartphone wilt halen. Maar dit is slechts een hands-on, en er is nog zoveel meer te testen voordat we onze volledige review kunnen schrijven. Wens ons alvast succes.

De S20 Ultra heeft een 108MP f/1.8 hoofdcamera (met 0,8 micron pixels), een 48MP f/3.5 telefotocamera (0.8 micron), en een 12MP f/2.2 groothoekcamera (1,4 micron). Er is ook een time-of-flight (ToF) dieptecamera op de achterzijde voor portretfoto's en 3D scans, en een 40MP selfiecamera aan de voorzijde. Het is Samsung's grootste camera-upgrade sinds de Galaxy S7 en S7 Edge.

(Image credit: Future)

Vraag je je af waarom je plots een 108MP-camera nodig hebt? Om dezelfde reden dat het opnemen van 8K-video vaak een goed idee is, zelfs als je 4K-tv hebt: je kan veel makkelijker beelden bijsnijden zonder een onscherp eindresultaat te krijgen. Het geeft je vrijheid bij het bewerken van je creaties, zelfs als je uiteindelijk een uitvoer van 12MP en 1080p krijgt.

Er is ook een keerzijde aan opgeblazen megapixels: de individuele pixels zijn vaak kleiner. We hebben lenzen van 48MP (en zelfs 64MP) gezien op goedkopere smartphones gezien met ondermaatse resultaten bij weinig licht als gevolg.

De S20 Ultra heeft wel kleinere pixels bij 0,8 micron, terwijl de S20 en S20 Plus de pixelgrootte naar 1,8 micron duwen. Maar er zijn twee dingen waarmee de Ultra moet compenseren voor die kleinere microns.

(Image credit: Future)

Ten eerste maakt Samsung gebruik van iets wat nona-binning technologie wordt genoemd, die negen pixels tot één combineert om de pixelgrootte te vergroten tot 2,4 micron in situaties met weinig licht. Na een kleine rekensom krijg je dan foto’s van 12MP. We willen dit graag testen in het voorbeeldscenario dat Samsung beschrijft: je kunt buiten in het zonnige Egypte prachtige 108MP-landschapsfoto's maken, maar ga binnen in de piramides en je krijgt foto’s van 12MP met betere belichting. Blijf op de hoogte voor onze volledige review, terwijl we onze baas proberen te overtuigen om af te tekenen op onze reis.

Ten tweede heeft de S20 Ultra een kans om ons te imponeren met zijn fysiek grotere camerasensoren, vooral van die 1/1.33-inch hoofdsensor en 1/2-inch telesensor. We zien waarschijnlijk minder ruis in nachtfoto's vanwege deze fysiek grotere sensoren die meer licht kunnen absorberen. We zullen hier nog meer tijd aan besteden wanneer we de uitgebreide review publiceren.

8K-video en single-take modus

De Samsung Galaxy S20 Ultra camera introduceert video-opname in 8K, en de Super Steady stabilisatie bevat nu anti-rolling correctie (tot 60 graden). Maar, zoals we hebben ontdekt, kun je niet zowel 8K als Super Steady tegelijk gebruiken. In feite werkte Super Steady ook niet in 4K. Het is nog steeds een 1080p-video. En 8K is beperkt tot 24 fps, dus je krijgt niet alle toeters en bellen van 4K en Full HD video.

Met 8K kun je video's bijsnijden en bewerken zonder aan kwaliteit in te boeten, terwijl 4K je meer framerate en zoom-opties geeft - je krijgt 20x videozoom, terwijl je vastzit op 6x in 8K. Wat opslag betreft, zullen 8K-videobestanden ongeveer 600MB per minuut aan beelden in het HEIC-formaat nodig hebben (en elke 8GB zal een nieuw bestand gemaakt worden). We geven het maar mee voor het geval je twijfelt tussen de 128GB- en 512GB-versies van deze smartphone.

(Image credit: Future)

De camera-app van Samsung blijft de beste die er is, waarbij alle belangrijke functies aanwezig zijn in combinatie met het nodige gebruiksgemak. Je kunt overal op het scherm swipen om tussen de voorste en achterste lenzen te wisselen, een handgebaar te maken om de zelfontspanner te activeren en de vergrendelknop dubbel in te drukken om de camera-app te starten zonder dat je naar het scherm hoeft te kijken.

We hadden het meeste plezier met de nieuwe 'single-take mode', die door de vier achterste camera's en een aantal van de 13 modi van Samsung gaat en vervolgens de beste foto's maakt. Het voelt alsof dit meer is dan een gimmick, en we hopen dat andere producenten iets gelijkaardigs gaan doen. We hebben niet de kans gekregen om 's nachts hyperlapse te testen, maar Samsung zegt dat dit is verbeterd om lichtsporen vast te leggen. We zullen zeker nog veel meer te zeggen hebben over de camera's in onze finale Samsung Galaxy S20 Ultra review.

5G, batterijduur en specs

Voor de meeste mensen die de Galaxy S20 Ultra kopen is het waarschijnlijk hun eerste 5G-smartphone. Zoals we al eerder aanhaalden, is die 5G-ondersteuning hier momenteel compleet nutteloos. Eens de 5G-netwerken in de lucht gaan, geniet je wel meteen mee van de topsnelheden, maar tot die tijd zit je met een peperdure 4G-smartphone. We kunnen deze S20 dan ook moeilijk aanraden, zeker omdat de gewone S20 en S20 Plus nog in een aparte 4G-versie tegen een lagere prijs worden aangeboden. Het was voor onze markt op dit moment beter geweest om ook een goedkopere versie van de Ultra aan te bieden zonder 5G. Over de snelheden van deze 5G-verbinding in Nederland en België kunnen we momenteel dus nog geen uitspraak doen.

(Image credit: Future)

De rest van de interne specificaties zijn allemaal van topklasse: een 7nm Exynos 990 chipset, 12GB of 16GB RAM, 128GB of 512GB opslag en een microSD-kaartslot (max. 1TB) voor nog meer opslag.

Samsung's 'Super Fast' snelladen keert terug op de S20 Ultra. Je kan tot 45W-snelladen met een optionele lader en 25W met de lader in de doos. Hetzelfde zagen we bij de Galaxy Note 10 Plus, net als de Ultra's snelle draadloze laadvermogen tot 15W en de mogelijkheid om omgekeerd draadloos te laden.

Vroeg verdict

Je gaat veel reviews de S20 Ultra zien afkraken omdat hij groot, zwaar en duur, wat allemaal waar is. Maar Samsung heeft de Ultra ook ontworpen om een absolute krachtpatser te zijn, zonder compromissen te maken, wat ook allemaal waar is. Het feit dat wij nog niets hebben aan de 5G-ondersteuning maakt hem echter een moeilijk geval. Hij is merkbaar duurder dan de andere S20-smartphones en hoewel hij betere camera’s heeft, is het moeilijk om zijn meerprijs hiermee volledig te rechtvaardigen.

Samsung geeft ons wel iets nieuws dat de grenzen van de smartphonecamera en connectiviteit verlegt zoals we nog nooit eerder hebben gezien. De 5G-snelheden kunnen we helaas nog niet testen, maar we kijken er alvast naar uit om de verschillende cameramogelijkheden in de praktijk uit te proberen.